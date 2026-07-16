कुंभ राशिफल 16 जुलाई: आज गुरु देंगे लाभ, राहु लाएगा बेचैनी, किसी के कहने भर से न करें ये काम
Aaj ka kumbh rashifal 16 July 2026: स्वास्थ्य, काम और रिश्ते तीनों को साथ लेकर चलने की जरूरत है। आज के दिन की कुंजी है कि कोई भी दो पक्ष एक पर भारी नहीं पड़े। पढ़ें 16 जुलाई का विस्तृत कुंभ राशिफल।
Aaj ka kumbh rashifal 16 July 2026, आज का कुंभ राशिफल: सुबह का समय काम, जिम्मेदारी और दिनचर्या को संभालने में जाएगा। छोटी छोटी बातों का ढेर लग सकता है। किसी की मदद करनी पड़े, किसी काम को फिर से जांचना पड़े या अपना ही प्लान बदलना पड़े, तो चिढ़ने के बजाय व्यावहारिक रहें। गुरु का प्रभाव यह बता रहा है कि अनुशासन से फायदा होगा, लेकिन राहु आपके स्वभाव में थोड़ी बेचैनी और जल्द प्रतिक्रिया ला सकता है। इसलिए हर बात सबको बताने की जरूरत नहीं है। अपनी योजना और सोच को फिलहाल सीमित लोगों तक रखें। दिन बढ़ने पर रिश्तों, साझेदारी और सीधे संवाद का महत्व बढ़ेगा। तब सहयोग भी मिलेगा और कुछ मामलों में सामने वाले की जरूरत समझनी पड़ेगी। अगर सुबह विरोध जैसा माहौल लगे, तो शाम तक वही लोग उपयोगी साबित हो सकते हैं। बहस से बचकर चलेंगे तो दिन संभल जाएगा। स्वास्थ्य, काम और रिश्ते तीनों को साथ लेकर चलने की जरूरत है। कोई भी एक पक्ष बाकी दो पर भारी न पड़े, यही आज की कुंजी है।
प्रेम और रिश्ते
रिश्तों में पहले हिस्से में व्यावहारिकता ज्यादा रहेगी, रोमांस कम। आप या आपका साथी काम, दिनचर्या या निजी तनाव में उलझे रह सकते हैं। इस वजह से मन में यह न मानें कि अपनापन कम हो गया है। शाम की ओर जुड़ाव बढ़ेगा। बातचीत खुल सकती है। किसी जरूरी विषय पर साथ बैठकर बात करने का मौका मिलेगा। जो लोग प्रेम संबंध में हैं, वे सामने वाले को आदेश देने की जगह विकल्प दें। विवाहित लोगों के लिए भी यह दिन याद दिलाता है कि छोटी देखभाल, समय पर जवाब और साधारण सहयोग ही रिश्ते को मजबूत बनाते हैं। राहु की वजह से कभी कभी आप अपनी बात को सही मानकर अड़ सकते हैं। वहीं केतु सामने वाले को थोड़ा अनपेक्षित बना सकता है। इसलिए निष्कर्ष से पहले सुनना जरूरी है।
शिक्षा और करियर
कामकाज के लिए सुबह का समय मेहनत और सावधानी का है। ऑफिस में कोई लंबित फाइल, डेटा, रिपोर्ट, सुधार या क्लाइंट की मांग सामने आ सकती है। प्रतियोगी माहौल में आपको अपनी तैयारी पर भरोसा रखना होगा। जो लोग परीक्षा, इंटरव्यू या चयन प्रक्रिया में हैं, उनके लिए यह दिन मेहनत का फल देने वाला हो सकता है, बशर्ते अंतिम समय की घबराहट हावी न हो। किसी प्रतिद्वंद्वी, आलोचक या असहमत व्यक्ति की बात से परेशान होने के बजाय उसे फीडबैक की तरह लें। बिजनेस वालों को टीम या पार्टनर के साथ तालमेल जरूरी रहेगा। नई योजना साझा करने से पहले उसका आधार मजबूत करें। विद्यार्थियों के लिए ध्यान बिखर सकता है, इसलिए पढ़ाई को छोटे हिस्सों में बांटें। काम की रणनीति हर किसी के सामने खोलना सही नहीं होगा।
धन और वित्त
उधार लेने या बिना साफ योजना के किसी आर्थिक वादे में पड़ना ठीक नहीं। आज खर्च छोटे दिखेंगे, पर मिलकर दबाव बना सकते हैं। दवा, घर, यात्रा, दिनचर्या या कामकाज पर नियमित खर्च सामने रहेंगे। अगर कोई साझेदारी वाला वित्तीय मामला है, तो बाद के हिस्से में स्पष्टता बढ़ सकती है। फिर भी दस्तावेज, शर्त और समयसीमा ध्यान से पढ़ें। किसी के कहने भर से निवेश न करें। अपने बजट की मर्यादा बनाए रखना आज सबसे समझदारी भरा कदम होगा।
स्वास्थ्य और कल्याण
स्वास्थ्य को लेकर लापरवाही ठीक नहीं। सुबह थकान, बेचैनी या शरीर में भारीपन महसूस हो सकता है। काम का दबाव मन पर भी असर डाल सकता है। समय पर खाना, पानी और छोटा ब्रेक जरूरी है। शाम तक मूड बेहतर होगा, खासकर अगर आप दिन में बहस से दूर रहें। स्क्रीन टाइम कम करें और रात को नींद के लिए हल्का रूटीन रखें।
आज की सलाह: हर बात सबको न बताएं, और बहस से ज्यादा ध्यान अपनी तैयारी और सेहत पर रखें।
लेखक के बारे मेंAnita Baranwal
अनिता बरनवाल: वैदिक ज्ञान, परामर्श और संस्थागत नेतृत्व का सशक्त नाम
अनिता बरनवाल देश की प्रतिष्ठित वैदिक ज्योतिषी, वास्तु विशेषज्ञ, शिक्षिका और आध्यात्मिक परामर्शदाता हैं। वे एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक हैं। वर्ष 2007 में आरंभ हुई उनकी ज्योतिषीय यात्रा व्यक्तिगत परामर्श और अध्यापन से आगे बढ़कर एक अंतरराष्ट्रीय आध्यात्मिक परामर्श संस्थान के निर्माण तक पहुंची है। देश के अनेकानेक प्रतिष्ठित ज्योतिषी अनिता बरनवाल जी से अपने पारिवारिक मसलों, विशेषकर बच्चों के विवाह के बारे में, व्यक्तिगत सलाह लेते रहते हैं।
अनुभव एवं कार्यक्षेत्र
वर्ष 2005 से वैदिक ज्योतिष और आध्यात्मिक परामर्श में सक्रिय
एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक
उत्तराखंड विश्वविद्यालय से ज्योतिष में स्नातकोत्तर उपाधि (एमए एस्ट्रोलॉजी )
‘ज्योतिष विशारद’ एवं ‘हस्तरेखा विशारद’
ICAS द्वारा ज्योतिष अध्यापन एवं शोध के लिए ‘ज्योतिष वाचस्पति’
ज्योतिष अध्यापन एवं प्रशिक्षण का दो दशकों से अधिक का अनुभव
राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय में शोध पत्रों की प्रस्तुति
भारत सहित 100 से अधिक देशों में क्लाइंट्स
निजी, पारिवारिक, वैवाहिक और कॉरपोरेट परामर्श
मीडिया एवं डिजिटल प्लेटफॉर्म के लिए ज्योतिषीय विश्लेषण
राष्ट्रिय समाचार पत्रों के संपादकीय पृष्ठ पर लेख प्रकाशित
चुनाव, मौसम, मानसून, युद्ध, फिल्म जगत, प्रमुख व्यक्तियों और व्यावसायिक संस्थानों से संबंधित विषयों पर सटीक भविष्यवाणियां
प्रमुख सम्मान
वैदिक ज्ञान के संरक्षण, नैतिक आध्यात्मिक परामर्श और एक वैश्विक संस्थान के निर्माण में योगदान के लिए ‘वर्ष की महिला उद्यमी’—इंटरनेशनल वुमन अवॉर्ड्स 2026
टॉप वुमन एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर—2022 - ग्रेट कंपनीज और थिंक टैंक डीबीसी
ज्योतिष वाचस्पति सहित विभिन्न ज्योतिषीय उपाधियां
एक्सीलेंसी आइक्निक अवार्ड 2025 में ‘भारत की सर्वश्रेष्ठ ज्योतिषी’ अवॉर्ड
विभिन्न राष्ट्रीय-अंतरराष्ट्रीय सम्मेलनों और संस्थाओं द्वारा सम्मान
विशेषज्ञता
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