कुंभ राशिफल 14 अगस्त: अकेले सब संभालने की कोशिश कम करें, हर मीठी बात पर ना करें तुरंत भरोसा
Aaj ka Kumbh Rashifal 14 August 2026: आज कुंभ राशि वालों को हर मीठी बात पर तुरंत भरोसा करना ठीक नहीं होगा। साझेदारी तभी फायदेमंद होगी जब जिम्मेदारियां साफ हों।
Aquarius Horoscope Today 14 August 2026, आज का कुंभ राशिफल: लोगों के साथ तालमेल बनाकर चलने का दिन है। चाहे घर हो, ऑफिस हो या बिजनेस, सहयोग से काम ज्यादा आसानी से निकलेगा। खास बात यह रहेगी कि साथी, साझेदार या करीबी व्यक्ति आपकी बात समझने की कोशिश करेगा। इसलिए अपनी तरफ से भी खुलापन रखना बेहतर रहेगा। जिन कामों में बातचीत, समझौता, समन्वय या साझा जिम्मेदारी शामिल है, उनमें प्रगति दिख सकती है। फिर भी हर मीठी बात पर तुरंत भरोसा करना ठीक नहीं होगा। अपने हित और सीमा दोनों याद रखें. कामकाज में नियमितता बनी रहेगी और आप धीरे-धीरे चीजें अपने पक्ष में ला सकते हैं। सूर्य, बुध और गुरु आपके काम और दिनचर्या वाले हिस्से को सक्रिय कर रहे हैं। इसका मतलब है कि अनुशासन से फायदा मिलेगा। वहीं चंद्रमा रिश्तों को केंद्र में ला रहा है, इसलिए आज का बड़ा सबक यही है कि सही संबंध कई मुश्किलें आसान कर सकते हैं। महिलाओं के साथ विनम्र व्यवहार रखें। अनावश्यक टकराव से पूरा दिन उलझ सकता है।
आज का कुंभ लव राशिफल
प्रेम और दांपत्य के लिए दिन अच्छा माना जा सकता है। साथी का व्यवहार समझदार और सहयोगी रहेगा। अगर कोई बात लंबे समय से मन में थी, तो उसे शांत लहजे में रखने का अवसर है। रोमांस के छोटे अवसर बन सकते हैं, जैसे साथ समय बिताना, किसी बात पर खुलकर हंसना या भविष्य की छोटी योजना बनाना। जो लोग किसी नए रिश्ते की शुरुआत में हैं, उनके लिए जल्दबाजी की जगह भरोसा और स्पष्टता जरूरी रहेगी। परिवार में महिलाओं की राय को हल्के में न लें। उनकी बात में व्यावहारिक संकेत छिपा हो सकता है। किसी भी मतभेद को अहं का मुद्दा बनाने से बचें। विनम्रता से कहा गया वाक्य दूर तक असर करेगा।
आज का कुंभ करियर राशिफल
पढ़ाई सामान्य से अच्छी चलेगी। छात्र यदि रोज का शेड्यूल पकड़े रहें, तो काम बिना दबाव के पूरा हो सकता है। जो विषय पिछले दिनों कठिन लग रहे थे, उनमें अभ्यास से सुधार संभव है। नौकरीपेशा लोगों को अपनी दिनचर्या मजबूत रखनी होगी। समय पर पहुंचना, फॉलोअप करना और लंबित काम खत्म करना आज लाभ देगा। बिजनेस वालों के लिए नए साझेदार, नए क्लाइंट या सहयोग के मौके बन सकते हैं। हर अवसर पर तुरंत हां कहने से पहले शर्तें समझ लें। साझेदारी तभी फायदेमंद होगी जब जिम्मेदारियां साफ हों। रचनात्मक काम करने वालों को आज किसी दूसरे व्यक्ति के साथ मिलकर बेहतर परिणाम मिल सकते हैं। अकेले सब संभालने की कोशिश कम करें।
आज का कुंभ आर्थिक राशिफल
बचत के लिए दिन ठीक है। आय भले बहुत तेज न बढ़े, लेकिन खर्च को काबू में रखकर आप स्थिति बेहतर बना सकते हैं। सट्टा, जोखिम भरे निवेश या केवल सुनी हुई सलाह पर पैसा लगाने से बचना चाहिए। बिजनेस में लाभ की संभावना है, पर साफ हिसाब जरूरी रहेगा। अगर किसी के साथ संयुक्त खर्च कर रहे हैं, तो लिखित नोट रखें। छोटी बचत भी आने वाले दिनों में राहत दे सकती है।
आज का कुंभ सेहत राशिफल
सेहत को हल्के में न लें। दिनभर व्यस्तता में भोजन छूटना, पानी कम पीना या बैठे-बैठे काम करना शरीर को थका सकता है। पेट, नींद और सामान्य ऊर्जा का ध्यान रखें। हल्की एक्टिविटी जरूरी है। छोटी वॉक, स्ट्रेचिंग और समय पर खाना आपको बेहतर रखेगा। मन में चिड़चिड़ापन बढ़े तो तुरंत जवाब देने की जगह कुछ देर शांत रहना लाभ देगा।
आज की सलाह: साझेदारी में स्पष्टता रखें, खर्च सीमित करें और शरीर की छोटी जरूरतों को नजरअंदाज न करें।
लेखक के बारे मेंAnita Baranwal
अनिता बरनवाल: वैदिक ज्ञान, परामर्श और संस्थागत नेतृत्व का सशक्त नाम
अनिता बरनवाल देश की प्रतिष्ठित वैदिक ज्योतिषी, वास्तु विशेषज्ञ, शिक्षिका और आध्यात्मिक परामर्शदाता हैं। वे एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक हैं। वर्ष 2007 में आरंभ हुई उनकी ज्योतिषीय यात्रा व्यक्तिगत परामर्श और अध्यापन से आगे बढ़कर एक अंतरराष्ट्रीय आध्यात्मिक परामर्श संस्थान के निर्माण तक पहुंची है। देश के अनेकानेक प्रतिष्ठित ज्योतिषी अनिता बरनवाल जी से अपने पारिवारिक मसलों, विशेषकर बच्चों के विवाह के बारे में, व्यक्तिगत सलाह लेते रहते हैं।
अनुभव एवं कार्यक्षेत्र
वर्ष 2005 से वैदिक ज्योतिष और आध्यात्मिक परामर्श में सक्रिय
एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक
उत्तराखंड विश्वविद्यालय से ज्योतिष में स्नातकोत्तर उपाधि (एमए एस्ट्रोलॉजी )
‘ज्योतिष विशारद’ एवं ‘हस्तरेखा विशारद’
ICAS द्वारा ज्योतिष अध्यापन एवं शोध के लिए ‘ज्योतिष वाचस्पति’
ज्योतिष अध्यापन एवं प्रशिक्षण का दो दशकों से अधिक का अनुभव
राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय में शोध पत्रों की प्रस्तुति
भारत सहित 100 से अधिक देशों में क्लाइंट्स
निजी, पारिवारिक, वैवाहिक और कॉरपोरेट परामर्श
मीडिया एवं डिजिटल प्लेटफॉर्म के लिए ज्योतिषीय विश्लेषण
राष्ट्रिय समाचार पत्रों के संपादकीय पृष्ठ पर लेख प्रकाशित
चुनाव, मौसम, मानसून, युद्ध, फिल्म जगत, प्रमुख व्यक्तियों और व्यावसायिक संस्थानों से संबंधित विषयों पर सटीक भविष्यवाणियां
प्रमुख सम्मान
वैदिक ज्ञान के संरक्षण, नैतिक आध्यात्मिक परामर्श और एक वैश्विक संस्थान के निर्माण में योगदान के लिए ‘वर्ष की महिला उद्यमी’—इंटरनेशनल वुमन अवॉर्ड्स 2026
टॉप वुमन एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर—2022 - ग्रेट कंपनीज और थिंक टैंक डीबीसी
ज्योतिष वाचस्पति सहित विभिन्न ज्योतिषीय उपाधियां
एक्सीलेंसी आइक्निक अवार्ड 2025 में ‘भारत की सर्वश्रेष्ठ ज्योतिषी’ अवॉर्ड
विभिन्न राष्ट्रीय-अंतरराष्ट्रीय सम्मेलनों और संस्थाओं द्वारा सम्मान
विशेषज्ञता
वैदिक एवं फलित ज्योतिष
कुंडली मिलान और वैवाहिक सामंजस्य
प्रेम एवं पारिवारिक परामर्श
रत्न, रुद्राक्ष और यंत्र संबंधी परामर्श
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