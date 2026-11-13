आज का कुंभ राशिफल (13 नवंबर): कमाई खर्च को संभाल लेगी, लंबी यात्रा का फैसला टलने की संभावना
Kumbh rashifal today: कुंभ राशि वालों को आज किसी मित्र की अच्छी खबर सुनने को मिलेगी। आदमनी का विषय भी ध्यान में रह सकता है। पढ़ें आज 13 नवंबर कुंभ राशि का राशिफल।
लंबी यात्रा का फैसला टलने की संभावना है, जबकि आज प्रेम संबंधों में निकटता बढ़ेगी। कमाई और खर्च एक दूसरे को संतुलित करेंगे, इसलिए आर्थिक दिन सामान्य रहेगा। कारोबार अपनी परिचित रफ्तार से चलेगा। किसी बड़े उतार चढ़ाव का संकेत नहीं है। मित्रों के बीच बातचीत और मिलने जुलने का अवसर रहेगा। पूरे दिन चंद्रमा धनु राशि के ग्यारहवें भाव में रहेगा। इससे संपर्कों में अपनापन होगा और किसी मित्र की अच्छी खबर सुनने को मिलेगी। आमदनी का विषय भी ध्यान में रहेगा। बाहर के मेलजोल से मन हल्का होगा, हालांकि घर में पैसे की बात का स्वर कुछ कसा हुआ रहेगा।
आज का कुंभ करियर राशिफल
कारोबारी काम सामान्य ढंग से आगे बढ़ेंगे। रोज की बातचीत और परिचित कामकाज दिन का बड़ा हिस्सा लेंगे। किसी अचानक विस्तार या बड़े पेशेवर नतीजे का वादा नहीं है। तुला राशि के नौवें भाव में बुध आज वक्री से मार्गी होगा। इससे पढ़ाई और संदेशों के आदान प्रदान को सहारा मिलेगा। यह बदलाव दिन के दौरान होगा, इसलिए किसी तय समय को सफलता की सीमा मानना उचित नहीं होगा। विद्यार्थियों को सहपाठियों से सहयोग मिलने की संभावना है। किसी विषय पर साथ हुई चर्चा पढ़ाई में उपयोगी रह सकती है। लंबी यात्रा की योजना आगे खिसकने से उससे जुड़ा काम भी नए ढंग से सोचना पड़ेगा। पढ़ाई में साथियों से अपनी वास्तविक कठिनाई साफ कहें।
आज का कुंभ आर्थिक राशिफल
आज कमाई खर्च को संभाल लेगी, लेकिन अतिरिक्त बचत की बड़ी गुंजाइश का संकेत नहीं है। मीन राशि के दूसरे भाव में वक्री शनि परिवार के बजट और बातचीत पर दबाव रखेगा। साढ़ेसाती का अंतिम चरण अब ढीला पड़ रहा है, फिर भी आज घर की जरूरतों के लिए जगह निकालने की बात कसी हुई रहेगी। कुछ खर्च घटाने का विषय सामने होगा। आर्थिक स्थिति सामान्य रहने और मन में पर्याप्त पैसा महसूस होने के बीच अंतर रहेगा। आज संपत्ति खरीदने का फैसला टालना बेहतर है। यही पैसे के मामले की साफ सावधानी है। रोज के खर्च के लिए उपलब्ध रकम को बड़ी खरीद का आधार मानना ठीक नहीं होगा। बजट में घर की प्राथमिक जरूरतों की जगह पहले रखें।
आज का कुंभ लव राशिफल
प्रेम संबंधों में सुधार होगा। एक दूसरे के साथ समय बिताने का मन रहेगा और बातचीत में पहले से अधिक अपनापन होगा। रिश्ते की सहजता दिन की अच्छी बात बनेगी। मित्रों से मेलजोल भी मन को खुशी देगा। किसी मित्र की अच्छी खबर सुनकर उसके साथ जुड़ाव महसूस होगा। दूसरी ओर, घर में धन से जुड़ी बातचीत का स्वर गंभीर रहेगा। इसी कारण निजी संबंधों की गर्माहट और पारिवारिक बजट की सख्ती साथ अनुभव होंगे। परिवार में शब्द नपे हुए होंगे और खर्च की बात पर सहमति बनाना थोड़ा समय लेगा। प्रेम की बातचीत को पैसे की खींचतान से अलग समय दें। दिन में संबंधों की बेहतर होती सहजता स्पष्ट महसूस होगी।
आज का कुंभ स्वास्थ्य राशिफल
सेहत के बारे में किसी खास बदलाव का पक्का संकेत नहीं है। दिन का मानसिक अनुभव घर की गंभीर बातचीत और मित्रों के हल्के मेलजोल के बीच बदलेगा। अपने लोगों से अच्छी खबर मिलने पर मन प्रसन्न रहेगा। खर्च का विषय उठते ही सोच फिर व्यावहारिक जरूरतों की ओर जाएगी। लंबी यात्रा टलने की संभावना से दिन की योजना बदल सकती है, लेकिन इसे सेहत में किसी निश्चित लाभ से जोड़ना ठीक नहीं होगा। सामान्य दिनचर्या बनाए रखने के लिए दिन अनुकूल रहेगा। बातचीत और काम के बीच आराम का अपना समय रखें। आज अपनी सहजता का बड़ा हिस्सा अच्छे संपर्कों और प्रेम संबंधों में बढ़ती निकटता से महसूस होगा। कोई खास शारीरिक नतीजा तय मानने की जरूरत नहीं है।
शुभ अंक
४
शुभ रंग
नीला
शुभ मुहूर्त
अभिजित मुहूर्त: ११:४३ से १२:२७ (भारतीय मानक समय)। गणना दिल्ली के स्थान पर आधारित है।
क्या करें
पढ़ाई में अटके हिस्से पर सहपाठी से एक बार चर्चा करें।
क्या न करें
लंबी यात्रा टलने की आशंका में उससे जुड़े नए खर्च की हामी न भरें।
कल का राशिफल
कल निवेश के लिए दिन बहुत अनुकूल रहेगा और आगे लाभ के योग बनेंगे। आपकी मधुर बातचीत आकर्षण बढ़ाएगी। अचानक मेहमान आ सकते हैं। अधिक मेहनत से सेहत पर दबाव पड़ सकता है।
लेखक के बारे मेंAnita Baranwal
अनिता बरनवाल: वैदिक ज्ञान, परामर्श और संस्थागत नेतृत्व का सशक्त नाम
अनिता बरनवाल देश की प्रतिष्ठित वैदिक ज्योतिषी, वास्तु विशेषज्ञ, शिक्षिका और आध्यात्मिक परामर्शदाता हैं। वे एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक हैं। वर्ष 2007 में आरंभ हुई उनकी ज्योतिषीय यात्रा व्यक्तिगत परामर्श और अध्यापन से आगे बढ़कर एक अंतरराष्ट्रीय आध्यात्मिक परामर्श संस्थान के निर्माण तक पहुंची है। देश के अनेकानेक प्रतिष्ठित ज्योतिषी अनिता बरनवाल जी से अपने पारिवारिक मसलों, विशेषकर बच्चों के विवाह के बारे में, व्यक्तिगत सलाह लेते रहते हैं।
अनुभव एवं कार्यक्षेत्र
वर्ष 2005 से वैदिक ज्योतिष और आध्यात्मिक परामर्श में सक्रिय
एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक
उत्तराखंड विश्वविद्यालय से ज्योतिष में स्नातकोत्तर उपाधि (एमए एस्ट्रोलॉजी )
‘ज्योतिष विशारद’ एवं ‘हस्तरेखा विशारद’
ICAS द्वारा ज्योतिष अध्यापन एवं शोध के लिए ‘ज्योतिष वाचस्पति’
ज्योतिष अध्यापन एवं प्रशिक्षण का दो दशकों से अधिक का अनुभव
राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय में शोध पत्रों की प्रस्तुति
भारत सहित 100 से अधिक देशों में क्लाइंट्स
निजी, पारिवारिक, वैवाहिक और कॉरपोरेट परामर्श
मीडिया एवं डिजिटल प्लेटफॉर्म के लिए ज्योतिषीय विश्लेषण
राष्ट्रिय समाचार पत्रों के संपादकीय पृष्ठ पर लेख प्रकाशित
चुनाव, मौसम, मानसून, युद्ध, फिल्म जगत, प्रमुख व्यक्तियों और व्यावसायिक संस्थानों से संबंधित विषयों पर सटीक भविष्यवाणियां
प्रमुख सम्मान
वैदिक ज्ञान के संरक्षण, नैतिक आध्यात्मिक परामर्श और एक वैश्विक संस्थान के निर्माण में योगदान के लिए ‘वर्ष की महिला उद्यमी’—इंटरनेशनल वुमन अवॉर्ड्स 2026
टॉप वुमन एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर—2022 - ग्रेट कंपनीज और थिंक टैंक डीबीसी
ज्योतिष वाचस्पति सहित विभिन्न ज्योतिषीय उपाधियां
एक्सीलेंसी आइक्निक अवार्ड 2025 में ‘भारत की सर्वश्रेष्ठ ज्योतिषी’ अवॉर्ड
विभिन्न राष्ट्रीय-अंतरराष्ट्रीय सम्मेलनों और संस्थाओं द्वारा सम्मान
विशेषज्ञता
वैदिक एवं फलित ज्योतिष
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