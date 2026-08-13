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आज का कुंभ राशिफल 13 अगस्त: राहु व्यक्तित्व में दे रहा अलग तरह का आकर्षण, खर्च पर रखें लगाम

By Anita Baranwal
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Aaj ka Kumbh Rashifal 13 August 2026: अविवाहित लोगों को मित्रों या रिश्तेदारों के जरिए कोई बातचीत शुरू होने का संकेत मिल सकता है। पढ़ें आज का कुंभ राशिफल 13 अगस्त 2026।

Today Aquarius Horoscope 13 August 2026
आज का कुंभ राशिफल 13 अगस्त 2026

Aquarius Horoscope Today 13 August 2026, कुंभ राशिफल: सुबह का हिस्सा काम, दिनचर्या और छोटे छोटे जरूरी कामों में निकल सकता है। किसी सूची, फाइल, घरेलू व्यवस्था, सेहत या ऑफिस के लंबित काम को निपटाने का दबाव रहेगा। अगर आप व्यवस्थित ढंग से चलेंगे तो काफी कुछ पूरा कर लेंगे। दिन बढ़ने पर माहौल हल्का और रिश्तों की तरफ झुका हुआ होगा। परिवार के साथ बाहर निकलने, छोटा सा घूमने, साथ खाने या आरामदायक समय बिताने की संभावना बन सकती है। अविवाहित लोगों को मित्रों या रिश्तेदारों के जरिए कोई बातचीत शुरू होने का संकेत मिल सकता है। प्रेम संबंध में भी भावनाएं खुलकर सामने आ सकती हैं। सूर्य, बुध और गुरु रोजमर्रा के काम वाले हिस्से को मजबूत कर रहे हैं, इसलिए सुबह मेहनत और अनुशासन जरूरी है। बाद का चंद्रमा साथ, समझ और साझेदारी का रंग बढ़ाता है। राहु आपके व्यक्तित्व में अलग तरह का आकर्षण दे रहा है, इसलिए लोग आपकी बात नोटिस करेंगे। बस अपनी सुविधा के लिए किसी और पर पूरा भार न डालें।

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आज का कुंभ राशि लव राशिफल

रिश्तों के लिए दिन अच्छा कहा जा सकता है। जो लोग किसी को पसंद करते हैं, वे इशारों में बात घुमाने के बजाय सच्चे मन से अपनी भावनाएं रख सकते हैं। बहुत बड़ा नाटकीय अंदाज जरूरी नहीं है। सरल और सम्मानजनक प्रस्ताव ज्यादा असर करेगा। विवाहित लोगों के लिए साथी के साथ सुखद समय के संकेत हैं। कोई छोटा उपहार, पसंदीदा चीज या साथ बिताया गया समय रिश्ते को गरमाहट देगा। केतु संबंधों के क्षेत्र में है, इसलिए कभी कभी सामने वाले की भावना पूरी तरह समझना मुश्किल हो सकता है। अनुमान लगाने के बजाय पूछना बेहतर रहेगा। परिवार के साथ समय बिताने से मन खुश रहेगा।

आज का कुंभ राशि करियर राशिफल

कामकाज की दृष्टि से सुबह सबसे उपयोगी हिस्सा रहेगा। जिन कामों में मेहनत, सुधार, हिसाब, फॉलो अप, एडिटिंग, सर्विस, डाटा या टीम समन्वय चाहिए, उनमें प्रगति होगी। नौकरीपेशा लोग छोटे कामों को हल्का न समझें। यही आपकी विश्वसनीयता बढ़ाएंगे। दिन के बाद के हिस्से में किसी साझेदारी, क्लाइंट हैंडलिंग या मीटिंग में आपकी भूमिका अहम हो सकती है। विद्यार्थियों को भी पहले कठिन विषय निपटाने चाहिए, फिर हल्के हिस्से पर आएं। रचनात्मक विषयों में मंगल मदद करेगा, लेकिन फोकस बना रहे, इसका ध्यान रखें। समूह अध्ययन में लाभ मिल सकता है।

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आज का कुंभ राशि आर्थिक राशिफल

आर्थिक रूप से दिन सामान्य से बेहतर हो सकता है, अगर आप खर्च पर लगाम रखें। सुबह जरूरी भुगतान, दवा, यात्रा, घरेलू जरूरत या काम से जुड़े खर्च सामने आ सकते हैं। बाद में रिश्तों, घूमने या उपहार पर खर्च का मन होगा। संतुलन रखें। साझा धन, टैक्स, बीमा या किसी निजी भुगतान में लापरवाही न करें। सुरक्षित योजना और स्पष्ट बजट से मन शांत रहेगा। किसी मित्र की सलाह सुनें, पर अंतिम फैसला अपनी क्षमता देखकर लें।

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आज का कुंभ राशि स्वास्थ्य राशिफल

सेहत के मामले में रुटीन सबसे बड़ा सहारा होगा। सुबह थकान, हल्की कमजोरी या शरीर की संवेदनशीलता महसूस हो सकती है, इसलिए पानी, हल्का भोजन और समय पर आराम जरूरी है। निजी स्वच्छता और शरीर के संकेतों को नजरअंदाज न करें। बहुत देर तक बाहर रहने या अनियमित खाने से असहजता बढ़ सकती है। शाम को आराम और हल्की वॉक मन और शरीर दोनों को संतुलित करेगी।

आज की सलाह: सुबह काम निपटाएं, शाम रिश्तों को दें, तभी दिन सच में संतुलित लगेगा।

Anita Baranwal

लेखक के बारे में

Anita Baranwal

अनिता बरनवाल: वैदिक ज्ञान, परामर्श और संस्थागत नेतृत्व का सशक्त नाम
अनिता बरनवाल देश की प्रतिष्ठित वैदिक ज्योतिषी, वास्तु विशेषज्ञ, शिक्षिका और आध्यात्मिक परामर्शदाता हैं। वे एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक हैं। वर्ष 2007 में आरंभ हुई उनकी ज्योतिषीय यात्रा व्यक्तिगत परामर्श और अध्यापन से आगे बढ़कर एक अंतरराष्ट्रीय आध्यात्मिक परामर्श संस्थान के निर्माण तक पहुंची है। देश के अनेकानेक प्रतिष्ठित ज्योतिषी अनिता बरनवाल जी से अपने पारिवारिक मसलों, विशेषकर बच्चों के विवाह के बारे में, व्यक्तिगत सलाह लेते रहते हैं।

अनुभव एवं कार्यक्षेत्र
वर्ष 2005 से वैदिक ज्योतिष और आध्यात्मिक परामर्श में सक्रिय
एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक
उत्तराखंड विश्वविद्यालय से ज्योतिष में स्नातकोत्तर उपाधि (एमए एस्ट्रोलॉजी )
‘ज्योतिष विशारद’ एवं ‘हस्तरेखा विशारद’
ICAS द्वारा ज्योतिष अध्यापन एवं शोध के लिए ‘ज्योतिष वाचस्पति’
ज्योतिष अध्यापन एवं प्रशिक्षण का दो दशकों से अधिक का अनुभव
राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय में शोध पत्रों की प्रस्तुति
भारत सहित 100 से अधिक देशों में क्लाइंट्स
निजी, पारिवारिक, वैवाहिक और कॉरपोरेट परामर्श
मीडिया एवं डिजिटल प्लेटफॉर्म के लिए ज्योतिषीय विश्लेषण
राष्ट्रिय समाचार पत्रों के संपादकीय पृष्ठ पर लेख प्रकाशित
चुनाव, मौसम, मानसून, युद्ध, फिल्म जगत, प्रमुख व्यक्तियों और व्यावसायिक संस्थानों से संबंधित विषयों पर सटीक भविष्यवाणियां

प्रमुख सम्मान
वैदिक ज्ञान के संरक्षण, नैतिक आध्यात्मिक परामर्श और एक वैश्विक संस्थान के निर्माण में योगदान के लिए ‘वर्ष की महिला उद्यमी’—इंटरनेशनल वुमन अवॉर्ड्स 2026
टॉप वुमन एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर—2022 - ग्रेट कंपनीज और थिंक टैंक डीबीसी
ज्योतिष वाचस्पति सहित विभिन्न ज्योतिषीय उपाधियां
एक्सीलेंसी आइक्निक अवार्ड 2025 में ‘भारत की सर्वश्रेष्ठ ज्योतिषी’ अवॉर्ड
विभिन्न राष्ट्रीय-अंतरराष्ट्रीय सम्मेलनों और संस्थाओं द्वारा सम्मान

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