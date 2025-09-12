Today Aquarius Horoscope 12 September 2025 Aaj ka kumbh rashi rashifal daily bhavishyafal कुंभ राशिफल 12 सितंबर: आज जरूरतों की बनाएं एक शॉर्ट लिस्ट, कलीग से सीख सकते हैं काम की ट्रिक, एस्ट्रोलॉजी न्यूज़ - Hindustan
Aquarius Horoscope Today 12 September 2025: राशि चक्र की यह 11वीं राशि है। जिन जातकों के जन्म समय में चन्द्रमा कुंभ राशि में गोचर कर रहा होता है, उनकी राशि कुंभ मानी जाती है। पढ़ें आज का कुंंभ राशि का राशिफल-

Saumya Tiwari लाइव हिन्दुस्तान, डॉ. जे.एन. पांडेFri, 12 Sep 2025 05:37 AM
Aquarius Horoscope Today, कुंभ राशिफल 12 सितंबर 2025: कुंभ राशि वालों के लिए आज का दिन अनुकूल एनर्जी और उज्ज्वल संभावनाएं लेकर आया है। आप जो चाहते हैं उसके बारे में स्पष्ट रूप से कहें और ध्यान से सुनें। कोई नई स्किल या काम ट्राई करें। दूसरों की मदद करें और मदद का ऑफर आने पर उसे स्वीकार भी करें। आपकी दयालुता सिंपल प्लानिंग को बेहतर ढंग से पूरा करेगी और आपको उम्मीदों से भरा और हल्का महसूस कराएगी।

कुंभ लव राशिफल- आज कुंभ राशि वालों के लिए प्यार दयालु और जिज्ञासु रहने वाला है। आप जो महसूस करते हैं उसे क्लियर, दयालु शब्दों में कहें और दूसरे व्यक्ति की बात सुनें। नोट या विचारों से भरे मैसेज जैसे छोटे सरप्राइज की कोशिश करें। अगर आप सिंगल हैं, तो किसी ग्रुप में शामिल हों या किसी फ्रेंडली इवेंट के लिए हाँ कहें। अपनी जरूरतों को लेकर ईमानदार रहें और दूसरों के लिए विनम्र रहें।

ये भी पढ़ें:आज किन राशियों को मिलेगी अच्छी खबर और किस राशि के लोग न लें रिस्क, जानें राशिफल

कुंभ करियर राशिफल- आज कुंभ राशि वालों के लिए काम नई सोच का फेवर करेगा। अपनी टीम के साथ एक क्लियर आइडिया या शॉर्ट प्लान शेयर करें। एक समय में एक ही काम पर फोकस करें ताकि आपका काम साफ-सुथरा और पूरा दिखे। जहां भी संभव हो मदद का ऑफर दें और आप किसी सहकर्मी से काम की ट्रिक सीख सकते हैं। अगर आपके सामने कोई ऑप्शन है, तो वह सिंपल ऑप्शन चुनें जो ग्रोथ को गतिमान बनाए रखता है।

कुंभ आर्थिक राशिफल- पैसों के मामले क्लियर ऑप्शन का संकेत देते हैं। जरूरतों की एक शॉर्ट लिस्ट बनाएं और थोड़ी बचत के लिए एक छोटी प्लानिंग बनाएं। चेक करें कि क्या किसी सब्सक्रिप्शन में कमी की जा सकती है। अगर थोड़ा एक्स्ट्रा कमाने का मौका मिले, तो जब यह आपके शेड्यूल के अनुकूल हो तो हां कहें। जरूरत पड़ने पर साझा खर्चों के बारे में खुलकर बात करें। आज के छोटे-छोटे सावधानी से भरे ऑप्शन आपके पैसे को संतुलित महसूस करने में मदद करेंगे और आपको आने वाले दिनों में सांस लेने और हर छोटी बचत को सेलिब्रेट करने का मौका देंगे।

कुंभ सेहत राशिफल- कुंभ राशि वालों आज हल्के कदमों से अपने बॉडी और माइंड को शांत रखें। पानी पिएं, ऐसा खाना खाएं जिससे आपको अच्छा महसूस हो और गहरी सांस लेने के लिए छोटे-छोटे ब्रेक लें। थोड़ा हिलें, जैसे कार्यों के बीच थोड़ी देर वॉक करना या स्ट्रेचिंग करना। अगर संभव हो तो थोड़ा पहले सोने की कोशिश करें। जब आप स्ट्रेस महसूस करें तो ध्यान दें और अपने कंधों को आराम दें।

कुंभ राशि के गुण-

ताकत: सहिष्णु, आदर्श, मिलनसार, परोपकारी, स्वतंत्र, तार्किक

कमजोरी: अवज्ञाकारी, उदारवादी, विद्रोही

प्रतीक: जल वाहक

तत्त्व: वायु

शरीर का भाग: टखने और पैर

साइन शासक: यूरेनस

शुभ दिन: शनिवार

शुभ रंग: गहरा नीला

भाग्यशाली अंक: 22

शुभ रत्न: नीला नीलम

कुंभ राशि अनुकूलता चार्ट-

स्वाभाविक झुकाव: मेष, मिथुन, तुला, धनु

अच्छी अनुकूलता: सिंह, कुंभ

औसत अनुकूलता: कर्क, कन्या, मकर, मीन

किस राशि के साथ कम जमेगी: वृषभ, वृश्चिक

Aquarius Horoscope Kumbh Rashifal
