आज का कुंभ राशिफल (12 नवंबर): राहु अचानक रुचि के साथ बेचैनी बढ़ाएगा, फैसला जल्दबाजी में न लें
Kumbh rashifal today in hindi: कुंभ राशि वाले आज सप्ताह का सबसे अनुकूल दिन कारोबारी अवसर और पहचान के योग लाएगा, हालांकि अपनी क्षमता को लेकर मन में अनिश्चय रहेगा। पढ़ें कुंभ राशि का विस्तृत राशिफल।
लोग आज आपके काम और आपकी मौजूदगी पर ध्यान देंगे। सप्ताह का यह सबसे अनुकूल दिन है। सामाजिक सम्मान और पहचान मिलने के योग हैं। कारोबारी लोगों को अलग-अलग जगहों से आसानी से नए आदेश मिलने की संभावना है। इतनी अनुकूलता के बीच भी अपनी क्षमता को लेकर मन में सवाल होगा। खुशी आएगी, फिर उसी के साथ कुछ उलझन भी महसूस होगी। अपने काम को लेकर उत्साह और खुद पर संदेह साथ चलेंगे। कुंभ राशि के पहले भाव में राहु नई चाह और अचानक रुचि के साथ बेचैनी बढ़ाएगा। किसी अवसर को तुरंत पकड़ लेने का मन होगा। सोच-समझकर उठाया गया कारोबारी जोखिम अनुकूल रह सकता है। फैसला जल्दबाजी में न करें। दिन में मित्रों से संपर्क बढ़ेगा और किसी मित्र की अच्छी खबर सुनने को मिलेगी।
आज का कुंभ करियर राशिफल
सामने आने वाले काम अच्छे ढंग से आगे बढ़ने के योग हैं। आपकी जिम्मेदारी पर नजर जाएगी और काम को पहचान मिलने की संभावना है। व्यापार में नए आदेश प्राप्त करने के लिए दिन बहुत अनुकूल है। अलग जगहों से काम मिलने की संभावना उत्साह बढ़ाएगी। चंद्रमा दिन की शुरुआत में वृश्चिक राशि के दसवें भाव में और दोपहर के आसपास धनु राशि के ग्यारहवें भाव में रहेगा। पहले करियर और सामने रखा काम, फिर लाभ और संपर्क प्रमुख होंगे। वरिष्ठों की राय का महत्व महसूस होगा। तुला राशि के नौवें भाव में नीच राशि का सूर्य अधिकार और आत्मसम्मान से जुड़े विषय सामने लाएगा। किसी अनुभवी व्यक्ति से बात करते समय अपने पक्ष को लेकर संवेदनशीलता होगी। पढ़ाई में भी अपनी समझ को परखने का मन रहेगा। जरूरी पेशेवर फैसला कुछ देर सोचकर लें।
आज का कुंभ आर्थिक राशिफल
कारोबार में नए काम के साथ आमदनी के अवसर बनने के योग हैं। दिन कमाई के रास्ते खोलने के लिए अनुकूल है, हालांकि मिलने वाली रकम का कोई निश्चित संकेत नहीं है। काम से जुड़े सोच-समझकर लिए गए जोखिम पर विचार करने की गुंजाइश रहेगी। किसी अवसर को देखकर उत्साह बढ़ेगा, लेकिन अपनी क्षमता पर संदेह के कारण निर्णय में रुकावट भी महसूस होगी। दोपहर के आसपास संपर्क और लाभ से जुड़ी बातचीत ज्यादा होगी। मित्र की अच्छी खबर से मन में अपनी संभावनाओं को लेकर भी आशा बढ़ेगी। पैसा लगाने का फैसला अपने उपलब्ध साधनों को देखकर करें। आज अनुकूलता का अर्थ हर अवसर का एक जैसा होना नहीं है। आर्थिक बातचीत में ठहरकर सोचना उपयोगी रहेगा।
आज का कुंभ आर्थिक राशिफल
मित्रों के साथ मेलजोल बढ़ेगा। किसी की अच्छी खबर सुनकर मन खुश होगा और बातचीत में उत्साह रहेगा। लोगों से मिलने पर अपनी पहचान का महत्व महसूस होगा। इसके साथ भीतर यह सवाल भी उठेगा कि दूसरे आपको किस नजर से देखते हैं। घर में दिन के काम और मिले अवसरों की चर्चा होगी। खुशी के बीच अपनी उलझन साझा करने का मन बनेगा। करीबी व्यक्ति से बातचीत में मन की दो अलग भावनाएं सामने आएंगी। एक तरफ अनुकूल दिन का उत्साह रहेगा, दूसरी तरफ अपनी काबिलियत को लेकर अनिश्चय होगा। किसी भरोसेमंद व्यक्ति से अपनी बात साफ कहें। आज संपर्कों की सक्रियता बनी रहेगी, लेकिन प्रेम संबंध में किसी बड़े बदलाव का स्पष्ट संकेत नहीं है।
आज का कुंभ स्वास्थ्य राशिफल
मन में खुशी और बेचैनी साथ रहेंगी। नई रुचि के कारण ध्यान बार-बार एक विषय से दूसरे विषय पर जाएगा। काम अच्छा आगे बढ़ने पर उत्साह होगा, फिर अपने ही निर्णय पर सवाल उठेगा। इस मानसिक खींचतान से थकान महसूस होने की संभावना है। सेहत के किसी खास नतीजे का संकेत नहीं है, लेकिन दिन की सक्रियता में विश्राम की जरूरत रहेगी। काम के बीच थोड़ी देर शांत बैठें। सुबह जिम्मेदारियों पर ध्यान ज्यादा रहेगा और बाद में लोगों से जुड़ाव मन को घेर लेगा। दिन का अच्छा पक्ष स्पष्ट रहेगा, फिर भी भीतर की उलझन अपने आप पूरी तरह समाप्त नहीं होगी।
शुभ अंक
६
शुभ रंग
नीला
शुभ मुहूर्त
अभिजित मुहूर्त: ११:४३ से १२:२६ (भारतीय मानक समय)। गणना दिल्ली के स्थान पर आधारित है।
क्या करें
नए कारोबारी अवसर पर अपनी क्षमता का आकलन करके उत्तर दें।
क्या न करें
एक पल के आत्मसंदेह में सामने आया अच्छा काम छोड़ने की घोषणा न करें।
कल का राशिफल
कल आमदनी और खर्च संतुलित रहेंगे, कारोबार सामान्य चलेगा। प्रेम बढ़ेगा। लंबी यात्रा टलने के योग हैं। विद्यार्थियों को सहपाठियों का साथ मिलने की संभावना है। संपत्ति खरीद अभी टालें।
लेखक के बारे मेंAnita Baranwal
अनिता बरनवाल: वैदिक ज्ञान, परामर्श और संस्थागत नेतृत्व का सशक्त नाम
अनिता बरनवाल देश की प्रतिष्ठित वैदिक ज्योतिषी, वास्तु विशेषज्ञ, शिक्षिका और आध्यात्मिक परामर्शदाता हैं। वे एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक हैं। वर्ष 2007 में आरंभ हुई उनकी ज्योतिषीय यात्रा व्यक्तिगत परामर्श और अध्यापन से आगे बढ़कर एक अंतरराष्ट्रीय आध्यात्मिक परामर्श संस्थान के निर्माण तक पहुंची है। देश के अनेकानेक प्रतिष्ठित ज्योतिषी अनिता बरनवाल जी से अपने पारिवारिक मसलों, विशेषकर बच्चों के विवाह के बारे में, व्यक्तिगत सलाह लेते रहते हैं।
अनुभव एवं कार्यक्षेत्र
वर्ष 2005 से वैदिक ज्योतिष और आध्यात्मिक परामर्श में सक्रिय
एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक
उत्तराखंड विश्वविद्यालय से ज्योतिष में स्नातकोत्तर उपाधि (एमए एस्ट्रोलॉजी )
‘ज्योतिष विशारद’ एवं ‘हस्तरेखा विशारद’
ICAS द्वारा ज्योतिष अध्यापन एवं शोध के लिए ‘ज्योतिष वाचस्पति’
ज्योतिष अध्यापन एवं प्रशिक्षण का दो दशकों से अधिक का अनुभव
राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय में शोध पत्रों की प्रस्तुति
भारत सहित 100 से अधिक देशों में क्लाइंट्स
निजी, पारिवारिक, वैवाहिक और कॉरपोरेट परामर्श
मीडिया एवं डिजिटल प्लेटफॉर्म के लिए ज्योतिषीय विश्लेषण
राष्ट्रिय समाचार पत्रों के संपादकीय पृष्ठ पर लेख प्रकाशित
चुनाव, मौसम, मानसून, युद्ध, फिल्म जगत, प्रमुख व्यक्तियों और व्यावसायिक संस्थानों से संबंधित विषयों पर सटीक भविष्यवाणियां
प्रमुख सम्मान
वैदिक ज्ञान के संरक्षण, नैतिक आध्यात्मिक परामर्श और एक वैश्विक संस्थान के निर्माण में योगदान के लिए ‘वर्ष की महिला उद्यमी’—इंटरनेशनल वुमन अवॉर्ड्स 2026
टॉप वुमन एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर—2022 - ग्रेट कंपनीज और थिंक टैंक डीबीसी
ज्योतिष वाचस्पति सहित विभिन्न ज्योतिषीय उपाधियां
एक्सीलेंसी आइक्निक अवार्ड 2025 में ‘भारत की सर्वश्रेष्ठ ज्योतिषी’ अवॉर्ड
विभिन्न राष्ट्रीय-अंतरराष्ट्रीय सम्मेलनों और संस्थाओं द्वारा सम्मान
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