आज का कुंभ राशिफल (12 नवंबर): राहु अचानक रुचि के साथ बेचैनी बढ़ाएगा, फैसला जल्दबाजी में न लें

Kumbh rashifal today in hindi: कुंभ राशि वाले आज सप्ताह का सबसे अनुकूल दिन कारोबारी अवसर और पहचान के योग लाएगा, हालांकि अपनी क्षमता को लेकर मन में अनिश्चय रहेगा। पढ़ें कुंभ राशि का विस्तृत राशिफल।

लोग आज आपके काम और आपकी मौजूदगी पर ध्यान देंगे। सप्ताह का यह सबसे अनुकूल दिन है। सामाजिक सम्मान और पहचान मिलने के योग हैं। कारोबारी लोगों को अलग-अलग जगहों से आसानी से नए आदेश मिलने की संभावना है। इतनी अनुकूलता के बीच भी अपनी क्षमता को लेकर मन में सवाल होगा। खुशी आएगी, फिर उसी के साथ कुछ उलझन भी महसूस होगी। अपने काम को लेकर उत्साह और खुद पर संदेह साथ चलेंगे। कुंभ राशि के पहले भाव में राहु नई चाह और अचानक रुचि के साथ बेचैनी बढ़ाएगा। किसी अवसर को तुरंत पकड़ लेने का मन होगा। सोच-समझकर उठाया गया कारोबारी जोखिम अनुकूल रह सकता है। फैसला जल्दबाजी में न करें। दिन में मित्रों से संपर्क बढ़ेगा और किसी मित्र की अच्छी खबर सुनने को मिलेगी।

आज का कुंभ करियर राशिफल सामने आने वाले काम अच्छे ढंग से आगे बढ़ने के योग हैं। आपकी जिम्मेदारी पर नजर जाएगी और काम को पहचान मिलने की संभावना है। व्यापार में नए आदेश प्राप्त करने के लिए दिन बहुत अनुकूल है। अलग जगहों से काम मिलने की संभावना उत्साह बढ़ाएगी। चंद्रमा दिन की शुरुआत में वृश्चिक राशि के दसवें भाव में और दोपहर के आसपास धनु राशि के ग्यारहवें भाव में रहेगा। पहले करियर और सामने रखा काम, फिर लाभ और संपर्क प्रमुख होंगे। वरिष्ठों की राय का महत्व महसूस होगा। तुला राशि के नौवें भाव में नीच राशि का सूर्य अधिकार और आत्मसम्मान से जुड़े विषय सामने लाएगा। किसी अनुभवी व्यक्ति से बात करते समय अपने पक्ष को लेकर संवेदनशीलता होगी। पढ़ाई में भी अपनी समझ को परखने का मन रहेगा। जरूरी पेशेवर फैसला कुछ देर सोचकर लें।

आज का कुंभ आर्थिक राशिफल कारोबार में नए काम के साथ आमदनी के अवसर बनने के योग हैं। दिन कमाई के रास्ते खोलने के लिए अनुकूल है, हालांकि मिलने वाली रकम का कोई निश्चित संकेत नहीं है। काम से जुड़े सोच-समझकर लिए गए जोखिम पर विचार करने की गुंजाइश रहेगी। किसी अवसर को देखकर उत्साह बढ़ेगा, लेकिन अपनी क्षमता पर संदेह के कारण निर्णय में रुकावट भी महसूस होगी। दोपहर के आसपास संपर्क और लाभ से जुड़ी बातचीत ज्यादा होगी। मित्र की अच्छी खबर से मन में अपनी संभावनाओं को लेकर भी आशा बढ़ेगी। पैसा लगाने का फैसला अपने उपलब्ध साधनों को देखकर करें। आज अनुकूलता का अर्थ हर अवसर का एक जैसा होना नहीं है। आर्थिक बातचीत में ठहरकर सोचना उपयोगी रहेगा।

आज का कुंभ आर्थिक राशिफल मित्रों के साथ मेलजोल बढ़ेगा। किसी की अच्छी खबर सुनकर मन खुश होगा और बातचीत में उत्साह रहेगा। लोगों से मिलने पर अपनी पहचान का महत्व महसूस होगा। इसके साथ भीतर यह सवाल भी उठेगा कि दूसरे आपको किस नजर से देखते हैं। घर में दिन के काम और मिले अवसरों की चर्चा होगी। खुशी के बीच अपनी उलझन साझा करने का मन बनेगा। करीबी व्यक्ति से बातचीत में मन की दो अलग भावनाएं सामने आएंगी। एक तरफ अनुकूल दिन का उत्साह रहेगा, दूसरी तरफ अपनी काबिलियत को लेकर अनिश्चय होगा। किसी भरोसेमंद व्यक्ति से अपनी बात साफ कहें। आज संपर्कों की सक्रियता बनी रहेगी, लेकिन प्रेम संबंध में किसी बड़े बदलाव का स्पष्ट संकेत नहीं है।

आज का कुंभ स्वास्थ्य राशिफल मन में खुशी और बेचैनी साथ रहेंगी। नई रुचि के कारण ध्यान बार-बार एक विषय से दूसरे विषय पर जाएगा। काम अच्छा आगे बढ़ने पर उत्साह होगा, फिर अपने ही निर्णय पर सवाल उठेगा। इस मानसिक खींचतान से थकान महसूस होने की संभावना है। सेहत के किसी खास नतीजे का संकेत नहीं है, लेकिन दिन की सक्रियता में विश्राम की जरूरत रहेगी। काम के बीच थोड़ी देर शांत बैठें। सुबह जिम्मेदारियों पर ध्यान ज्यादा रहेगा और बाद में लोगों से जुड़ाव मन को घेर लेगा। दिन का अच्छा पक्ष स्पष्ट रहेगा, फिर भी भीतर की उलझन अपने आप पूरी तरह समाप्त नहीं होगी।

शुभ अंक ६

शुभ रंग नीला

शुभ मुहूर्त अभिजित मुहूर्त: ११:४३ से १२:२६ (भारतीय मानक समय)। गणना दिल्ली के स्थान पर आधारित है।

क्या करें नए कारोबारी अवसर पर अपनी क्षमता का आकलन करके उत्तर दें।

क्या न करें एक पल के आत्मसंदेह में सामने आया अच्छा काम छोड़ने की घोषणा न करें।