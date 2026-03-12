कुंभ राशिफल 12 मार्च 2026: कुंभ राशि वाले आज प्यार और पैसों के निवेश के मामले में जल्दबाजी ना करें
Aaj ka Kumbh Rashifal Horoscope 12 March 2026, Aquarius Horoscope Today: राशि चक्र की यह 11वीं राशि है। जिन जातकों के जन्म समय में चन्द्रमा कुंभ राशि में गोचर कर रहा होता है, उनकी राशि कुंभ मानी जाती है।
Aquarius Horoscope for Today 12th March 2026 : इस समय कुंभ राशि वालों को नए फ्रेंडली कनेक्शन के लिए खास तौर पर तैयार रहना चाहिए। आपका दिमाग आज खुला महसूस करेगा, इससे आपके सामने नए आइडियाज भी आएंगे। फ्रेंडली टास्क से आपके पास अच्छी जानकारी भी आएगी। आपके पास सीखने और जानने के लिए नए मौके भी आएंगे। अपने प्लान को लाइट और फ्लेसिबल रखें कि समय रहते उसमें बदलाव किए जा सकें। इसके अलावा बोलने से अधिक लोगों की बातों को सुनें। आर्थिक तौर पर अगर आपकी चिंताओं को कम करना है तो सावधान रहें। आपको आराम करना है, शार्ट में, पानी अच्छे से पिएं। आपको छोटे लर्निंग स्टेप्स भी सीखने हैं। फ्रेंडली बातचीत के जरिए आपके पास कई मौके खुलेंगे, अगर आप विनम्रता से फॉलो करते हैं।
कुंभ का आज का लव राशिफल
रिलेशनशिप कुंभ राशि वालों को तभी फायदा देगा, जब आप अच्छे से पार्टनर की बातों को सुनेंगे, बातचीत और लवलाइफ में ईमानदार रहेंगे। इस तरह आप लवलाइफ में अच्छे लाभ पा सकेंगे।आज दोस्त आपको खास सपोर्ट ऑफर कर सकते हैं। अगर आपकी शादी नहीं हुई है, तो आप किसी कम्युनिटी इवेंट को ज्वाइन कर सकते हैं, इससे आपको कुछ खास मिल सकता है। आपदोनों की लवलाइफ में खास तौर पर एक दूसरे की हर छोटी से छोटी बात को याद करते हैं, तो आप दोनों में विश्वास बढ़ता है। कुंभ राशि वालों को इमोशनल टॉपिक्स पर खास तौर पर जल्दबाजी में फैसले नहीं लेने हैं। आपको एक दूसरे को सोचसमझकर समय देकर जवाब देना चाहिए। इससे आपका रिश्ता अच्छा रहेगा। आपको अपने लवर को या लाइफ पार्टनर को पूछना चाहिए कि उनका दिन कैसा गया। अपने लवर या पार्टनर के साथ एक छोटी आउटिंग को प्लान करें और एक दूसरे के बीच के बॉन्ड को बेहतर बनाएं। आज आपको आपस में किसी जीत को सेलिब्रेट करना चाहिए और एक दूसरे को समझना के लिए ध्यान से सुनना भी है।
कुंभ का आज का करियर राशिफल
आज कुंभ राशि वालों को काम में इनवेंटिव सोच और टीमवर्क के जरिए रिजल्ट लाना है। आपको अपने आइडियाज को क्लियर रखना है। साथ में कदम उठाएंगे, तो आपको सफलता मिलेगी, आर्गनाइज रहें और अपनी प्रोग्रेस को शेयर करें। नए लोगों से कॉन्ट्रेक्ट रखेंगे, तो आपके लिए कई मौके आएंगे, जहां से आप मदद पाएंगे। आपको सरप्राइज के समय शांत रहना है। अपने ह्यूमर का भी इस्तेमाल करें, जिसेस तनाव कम हो। रोज के नोट्स लिखें और प्रोग्रेस को रिव्यू करें। इस समय शार्ट सजेशन शेयर करें,मैनेजमेंट से जुड़ी जिम्मेदारियां लेने के लिए खुद से आगे आएं। एक नोटबुक में छोटी-छोटी सफलताओं को लिखें और हेल्प के लिए टीम के लोगों को थैंक्स कहें। इस तरह आप अच्छी रेपो बना पाएंगे।
कुंभ का आज का मनी राशिफल
आज कुंभ राशि वालों के लिए स्टडी सेविंग काम आएगी। बिलों की चेकिंग और सब्सक्रिप्शन से आप सावधान रहेंगे। इस समय अगर बड़ी खरीददारी करने की सोच रहे हैं, तो फिल हाल उसे डिले कर दें। अपने ऑप्शन को तुलना करें, दूसरों से, जहां तक आपको संभव लगे। आपको वीक एक अमाउंट अलग रख लेना चाहिए, खासकर उन जरूरतों के लिए जो अचानक आपके सामने आ सकती हैं। अगर कहीं पैसा निवेश करने के बारे में सोच रहे हैं, तो आपको क्लियर जानकारी रखनी होगी। इस समय जल्दबाजी में फैसलों नहीं लेने हैं। इन आदतों को आप अपनाएंगे, तो आपका तनाव कम होगा। आपको फ्यूचर के लिए आर्थिक तौर पर मजबूत होना होगा।
कुंभ का आज का हेल्थ राशिफल
आज कुंभ राशि वालों की एनर्जी ब्राइट लग रही है। आपके लिए आराम करना जरूरी है। शार्ट वॉक और ब्रीदिंग एक्सरसाइज के लिए समय निकालें। आपको रात में स्क्रिन टाइम को कम से कम करना है। बेडटाइम रुटीन बनानी है। छोटी और रेगुलर मूवमेंट और हाइड्रेशन से आप अपने काम में फोकस कर सकते हैं और मूड को भी अगले वीक के लिए स्टडी कर सकते हैं। खाने में लाइट और वेज खाना लें। ब्रैक ले रहे हैं, तो स्ट्रैचिंग की प्रैक्टिस करें। आपको अच्छे से पानी पीना है और शार्ट और शांत रुटीन को बनाना है। सोने से पहले अपनी एनर्जी को रिसेट करें।
डॉ. जे.एन. पांडेय
वैदिक ज्योतिष एवं वास्तु विशेषज्ञ
लेखक के बारे मेंAnuradha Pandey
अनुराधा पांडेय पिछले 16 सालों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में 'लाइव हिन्दुस्तान' में एस्ट्रोलॉजी और करियर टीम का नेतृत्व कर रही हैं।
अनुराधा पांडे पत्रकारिता जगत का एक अनुभवी चेहरा हैं, जिन्हें मीडिया में 16 वर्षों का व्यापक अनुभव है। वर्तमान में वह 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में असिस्टेंट एडिटर के पद पर कार्यरत हैं और संस्थान के एस्ट्रोलॉजी और करियर सेक्शन की इंचार्ज हैं। अनुराधा पिछले 10 सालों से लाइव हिन्दुस्तान के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन में लिख रही हैं। डिजिटल पत्रकारिता के दौर में उन्होंने धर्म जैसे महत्वपूर्ण विषय पर अपनी लेखनी से करोड़ों पाठकों का भरोसा जीता है। उनके पास खबरों को न केवल प्रस्तुत करने, बल्कि सरल जानकारी, संतुलित सलाह, भरोसेमंद और विश्लेषणात्मक कंटेंट देने का लंबा अनुभव है। वह शिव महापुराण, नारद पुराण, पद्म पुराण और कई अन्य शास्त्रों के जटिल तथ्यों को अपने शब्दों में लिखकर पाठकों तक पहुंचाती हैं।
अनुराधा ने अपने करियर की शुरुआत साल 2010 में आज समाज अखबार से की। इसके बाद उन्होंने 'आज तक' (Aaj Tak) में एजुकेशन सेक्शन में तीन साल तक अपनी सेवाएं दीं। साल 2015 से वह लाइव हिन्दुस्तान से जुड़ी हैं और एस्ट्रोलॉजी सेक्शन का नेतृत्व कर रही हैं। उनका गहरा अनुभव उन्हें जटिल विषयों पर सरल और प्रभावी ढंग से लिखने में सक्षम बनाता है। उन्होंने देश के प्रतिष्ठित संस्थान भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC) से हिंदी पत्रकारिता में पीजी डिप्लोमा किया है। इसके साथ ही दिल्ली विश्वविद्यालय से ग्रेजुएशन, सीसीएसयू से एम.कॉम और कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी से मास कम्युनिकेशन एवं मीडिया में पोस्ट ग्रेजुएशन किया है।
अनुराधा का उद्देश्य एस्ट्रोलॉजी (धर्म) के माध्यम से राशियों पर ग्रहों के प्रभाव, कुंडली, ग्रहों की स्थिति, नक्षत्र, भाव और दशा-विश्लेषण को सरल भाषा में पाठकों तक पहुंचाना है। ग्रहों का व्यक्ति के जीवन के विभिन्न पहलुओं पर क्या असर पड़ता है, इन जटिल ज्योतिषीय अवधारणाओं को आम पाठकों के लिए सुलभ बनाना उनकी प्राथमिकता है। इसके साथ ही टीम का कुशल मार्गदर्शन और कंटेंट की क्वालिटी सुनिश्चित करना भी उनके विजन का अहम हिस्सा है।
कुंडली एवं ग्रह-दशा के माध्यम से राशियों पर ग्रहों का प्रभाव, नक्षत्रों का आम लोगों की जिंदगी पर असर और इससे जुड़ी एक्सपर्ट से वेरिफाइड सलाह पाठकों तक पहुंचाना उनका प्रमुख कार्य क्षेत्र है। वे धार्मिक और समसामयिक विषयों पर गहराई से अध्ययन कर तथ्यपरक जानकारी प्रस्तुत करती हैं। उनका अनुभव सैद्धांतिक के साथ-साथ व्यावहारिक और निरंतर शोध पर आधारित है। जन्म कुंडली विश्लेषण, ग्रह-नक्षत्रों की चाल और वैदिक ज्योतिष पर उनकी गहरी पकड़ उनके लेखों को विश्वसनीय बनाती है। खबरों की दुनिया से इतर, अनुराधा जी को किताबें पढ़ना पसंद है, जो उनके शोधपरक लेखन को और समृद्ध बनाता है।
