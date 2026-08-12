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कुंभ राशिफल 12 अगस्त 2026: राहु का प्रभाव आपको अपनी ही धुन में रखेगा, उधार देने से पहले दो बार सोचें

By Anita Baranwal
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Aaj ka Kumbh Rashifal 12 August 2026: आज कुंभ राशि वालों को दिन का फोकस चमक से ज्यादा काम की गुणवत्ता पर रखना चाहिए। शरीर और मन दोनों में काम करने की इच्छा रहेगी।

aaj ka kumbh rashifal 12 august 2026
आज का कुंभ राशिफल 12 अगस्त 2026

Aquarius Horoscope Today 12 August 2026, कुंभ राशिफल: दिन का सुर व्यवस्थित, व्यावहारिक और काम पूरा करने वाला रहेगा। बिखरे हुए काम समेटने, लंबित सूची खत्म करने और दिनचर्या सुधारने के लिए अच्छा समय है। शरीर और मन दोनों में काम करने की इच्छा रहेगी। जिन लोगों ने पिछले दिनों आलस या अव्यवस्था महसूस की थी, वे अब थोड़ा नियंत्रण वापस पा सकते हैं। नौकरीपेशा लोगों के लिए यह दिन आत्मविश्वास बढ़ाने वाला है, क्योंकि मेहनत का असर सीधे दिखेगा। सामाजिक माहौल भी सक्रिय रह सकता है। किसी समारोह, मिलन, टीम इवेंट या परिवार के साथ छोटे उत्सव में शामिल होने की संभावना है। कारोबार से जुड़े लोग आगे बढ़ने के लिए यात्रा या नए संपर्कों पर ध्यान दे सकते हैं। हालांकि दिन का फोकस चमक से ज्यादा काम की गुणवत्ता पर रखना चाहिए। सूर्य, बुध, गुरु और चंद्रमा का जोर दैनंदिन जिम्मेदारियों पर है, इसलिए जो व्यक्ति समय, अनुशासन और विवरण संभालेगा, वही सबसे ज्यादा संतुष्ट रहेगा। उत्साह अच्छा है, बस उसे सही दिशा दें।

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आज का कुंभ लव राशिफल

रिश्तों में बहुत भारीपन नहीं दिखता, पर लापरवाही भी नहीं चलनी चाहिए। आपका ध्यान काम पर ज्यादा रहेगा, इसलिए साथी को यह महसूस न होने दें कि वे पीछे छूट रहे हैं। एक छोटा संदेश, साथ चाय पीना या दिन की बात साझा करना काफी होगा। जिन लोगों के रिश्ते में दूरी है, उन्हें व्यवहार में ईमानदारी रखनी चाहिए। राहु का प्रभाव आपको अपनी ही धुन में रख सकता है, इसलिए सामने वाले की जरूरत समझना जरूरी होगा। परिवार में किसी कार्यक्रम या मिलन से माहौल हल्का रह सकता है। दोस्तों के साथ भी अच्छा समय बीतेगा, लेकिन निजी बात हर किसी से साझा करना अभी सही नहीं।

आज का कुंभ करियर राशिफल

शिक्षा के क्षेत्र में सफलता के संकेत मजबूत हैं। पढ़ाई करने वालों को मेहनत का परिणाम देखने को मिल सकता है। कठिन विषयों पर पकड़ बनेगी, खासकर तब जब आप नियमित अभ्यास करें। खेल, प्रदर्शन, प्रतियोगिता या कौशल आधारित क्षेत्र से जुड़े लोगों को सराहना मिल सकती है। नौकरी में आप अपनी भूमिका को लेकर स्पष्ट रहेंगे और यही आत्मविश्वास प्रदर्शन को मजबूत करेगा। टीम के बीच आपकी विश्वसनीय छवि बनेगी। कारोबार करने वालों को प्रगति के लिए यात्रा, प्रस्तुति, नेटवर्क या नए ग्राहक से संपर्क करना लाभकारी लग सकता है। जरूरी है कि हर काम दस्तावेज और समयसीमा के साथ करें। छोटे कामों को टालना बाद में दबाव बढ़ा सकता है। जो लोग इंटरव्यू या चयन की तैयारी में हैं, उन्हें रूटीन बनाकर चलना चाहिए।

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आज का कुंभ आर्थिक राशिफल

धन के मामले में स्थिति सामान्य से बेहतर रह सकती है, बशर्ते आप खर्च पर निगाह रखें। रोजमर्रा के खर्च, स्वास्थ्य, यात्रा या काम से जुड़ी जरूरतों पर पैसा जा सकता है। आय स्थिर रखने के लिए अनुशासन जरूरी है। भावनात्मक या दिखावे वाले खर्च बाद में खल सकते हैं। किसी पुराने बकाया या कार्य भुगतान के व्यवस्थित होने की संभावना है। बचत छोटी हो तब भी नियमित रखें। उधार या जोखिम वाले फैसले से पहले दो बार सोचें।

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आज का कुंभ सेहत राशिफल

ऊर्जा अच्छी रहेगी और मन भी सक्रिय रहेगा। यही समय है जब आप अपनी दिनचर्या में सुधार कर सकते हैं। हल्का व्यायाम, समय पर भोजन और पर्याप्त नींद से फायदा दोगुना होगा। काम के बीच छोटे विराम लेते रहें, वरना थकान अचानक महसूस हो सकती है। पेट और नींद का तालमेल संभालकर रखें। उत्साह बना रहेगा, बस शरीर को लगातार दौड़ाते न रहें।

आज की सलाह: काम निपटाने की रफ्तार अच्छी है, पर रिश्तों और आराम के लिए जगह बनाए रखें।

Anita Baranwal

लेखक के बारे में

Anita Baranwal

अनिता बरनवाल: वैदिक ज्ञान, परामर्श और संस्थागत नेतृत्व का सशक्त नाम
अनिता बरनवाल देश की प्रतिष्ठित वैदिक ज्योतिषी, वास्तु विशेषज्ञ, शिक्षिका और आध्यात्मिक परामर्शदाता हैं। वे एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक हैं। वर्ष 2007 में आरंभ हुई उनकी ज्योतिषीय यात्रा व्यक्तिगत परामर्श और अध्यापन से आगे बढ़कर एक अंतरराष्ट्रीय आध्यात्मिक परामर्श संस्थान के निर्माण तक पहुंची है। देश के अनेकानेक प्रतिष्ठित ज्योतिषी अनिता बरनवाल जी से अपने पारिवारिक मसलों, विशेषकर बच्चों के विवाह के बारे में, व्यक्तिगत सलाह लेते रहते हैं।

अनुभव एवं कार्यक्षेत्र
वर्ष 2005 से वैदिक ज्योतिष और आध्यात्मिक परामर्श में सक्रिय
एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक
उत्तराखंड विश्वविद्यालय से ज्योतिष में स्नातकोत्तर उपाधि (एमए एस्ट्रोलॉजी )
‘ज्योतिष विशारद’ एवं ‘हस्तरेखा विशारद’
ICAS द्वारा ज्योतिष अध्यापन एवं शोध के लिए ‘ज्योतिष वाचस्पति’
ज्योतिष अध्यापन एवं प्रशिक्षण का दो दशकों से अधिक का अनुभव
राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय में शोध पत्रों की प्रस्तुति
भारत सहित 100 से अधिक देशों में क्लाइंट्स
निजी, पारिवारिक, वैवाहिक और कॉरपोरेट परामर्श
मीडिया एवं डिजिटल प्लेटफॉर्म के लिए ज्योतिषीय विश्लेषण
राष्ट्रिय समाचार पत्रों के संपादकीय पृष्ठ पर लेख प्रकाशित
चुनाव, मौसम, मानसून, युद्ध, फिल्म जगत, प्रमुख व्यक्तियों और व्यावसायिक संस्थानों से संबंधित विषयों पर सटीक भविष्यवाणियां

प्रमुख सम्मान
वैदिक ज्ञान के संरक्षण, नैतिक आध्यात्मिक परामर्श और एक वैश्विक संस्थान के निर्माण में योगदान के लिए ‘वर्ष की महिला उद्यमी’—इंटरनेशनल वुमन अवॉर्ड्स 2026
टॉप वुमन एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर—2022 - ग्रेट कंपनीज और थिंक टैंक डीबीसी
ज्योतिष वाचस्पति सहित विभिन्न ज्योतिषीय उपाधियां
एक्सीलेंसी आइक्निक अवार्ड 2025 में ‘भारत की सर्वश्रेष्ठ ज्योतिषी’ अवॉर्ड
विभिन्न राष्ट्रीय-अंतरराष्ट्रीय सम्मेलनों और संस्थाओं द्वारा सम्मान

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