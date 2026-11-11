आज का कुंभ राशिफल (11 नवंबर): घर का बजट आज ध्यान खींचेगा, काम की स्थिति पहले से सहज होने के योग

Kumbh rashifal today in hindi: कुंभ राशि वालों का काम की स्थिति सहज होने से तनाव घटेगा और महत्वपूर्ण संपर्क बनेंगे, जबकि माता की सेहत को लेकर सजग रहना होगा।

दफ्तर में काम की अटकी लय सहज होने लगेगी और उससे जुड़ा तनाव कम होगा। जिस जिम्मेदारी को निभाते हुए दबाव महसूस हो रहा था, उसे संभालने का रास्ता साफ दिखेगा। काम आपको व्यस्त रखेगा, लेकिन आज यह व्यस्तता केवल बोझ जैसी नहीं लगेगी। महत्वपूर्ण लोगों से बातचीत होगी। ऐसे संपर्क करियर को मजबूत करने में सहायक होने के योग हैं। घर की तरफ ध्यान जाने पर पिता की सेहत में सुधार की संभावना राहत देगी। साथ ही माता की सेहत के प्रति सावधान रहने की जरूरत रहेगी। दिन का अच्छा कामकाजी पक्ष घरेलू जरूरतों को नजर से दूर कर सकता है, इसलिए यही मुख्य चेतावनी है। उपलब्धि की चर्चा और परिवार की चिंता साथ चलेंगी।

कुंभ राशि का करियर राशिफल आज काम की स्थिति पहले से सहज होने के योग हैं। सामने आया काम अच्छे ढंग से पूरा होने की संभावना रहेगी और आपकी जिम्मेदारी पर ध्यान जाएगा। महत्वपूर्ण व्यक्ति से हुई बातचीत आगे की दिशा समझने में उपयोगी होगी। आपकी तैयारी और काम करने का तरीका चर्चा में आएगा। पूरे दिन चंद्रमा वृश्चिक राशि के दसवें भाव में रहेगा। इससे पेशेवर जिम्मेदारियां प्रमुख रहेंगी और सामने रखे गए काम अनुकूल ढंग से आगे बढ़ने के योग हैं। विद्यार्थी पढ़ाई में ध्यान लगाएंगे। विषय पर टिकने का मन रहेगा और पढ़ने का समय सार्थक लगेगा। कर्क राशि के छठे भाव में अपनी नीच राशि में मार्गी मंगल काम का जोश देगा, साथ में छोटी रुकावट पर झुंझलाहट भी बढ़ाएगा। किसी धीमे उत्तर को लेकर अधीरता होगी। अपनी तैयारी के मुख्य बिंदु साफ रखें।

कुंभ राशि का आर्थिक राशिफल घर का बजट आज ध्यान खींचेगा। मीन राशि के दूसरे भाव में वक्री शनि धन और पारिवारिक वाणी पर दबाव रखेगा। साढ़ेसाती का अंतिम चरण अब ढीला पड़ रहा है, फिर भी आज खर्च के लिए जगह निकालने की बात आसान नहीं लगेगी। परिवार में रकम पर बातचीत कसी हुई रहेगी। किसी इच्छा के सामने उपलब्ध सीमा साफ दिखाई देगी। जीवनसाथी के जरिए संपत्ति मिलने के योग हैं, लेकिन इसे आज ही तय हो जाने वाला परिणाम मानना उचित नहीं होगा। यह संभावना साझा भविष्य की चर्चा को महत्व देगी। काम में अनुकूलता रहने पर भी आर्थिक निर्णय में ठहराव उपयोगी रहेगा। घरेलू खर्च का फैसला उपलब्ध रकम देखकर करें।

कुंभ राशि का लव राशिफल जीवनसाथी के साथ प्रेम और निकटता बढ़ने के योग हैं। काम में व्यस्त रहने के बावजूद साथी की ओर मन जाएगा। दिन की कोई अच्छी बात साझा करने से बातचीत सहज होगी। घर के बजट पर स्वर कसा हुआ रहेगा, जबकि निजी संबंध में अपनापन बढ़ेगा। यही दिन का खास मेल रहेगा। हर चर्चा एक जैसी नहीं होगी और विषय बदलने पर मन का भाव भी बदलेगा। पिता की सेहत में सुधार की संभावना परिवार को राहत देगी। माता की देखभाल का सवाल भी सामने रहेगा। उनके हाल पर ध्यान देने के लिए काम के बीच रुकना पड़ेगा। आज साथी के साथ शांत समय का एक हिस्सा तय करें।

स्वास्थ्य राशिफल टुडे कुंभ राशि पिता की सेहत में सुधार के संकेत हैं, हालांकि किसी निश्चित नतीजे का दावा करना ठीक नहीं होगा। माता की सेहत को लेकर सजग रहना होगा। परिवार के दोनों पक्षों पर ध्यान जाते हुए अपनी दिनचर्या भी व्यस्त रहेगी। काम का जोश अधिक होगा और छोटी बाधा से चिड़चिड़ाहट बढ़ेगी। इससे दिन के अंत में थकान महसूस होने की संभावना है। अपनी सेहत में किसी खास बदलाव का स्पष्ट संकेत नहीं है। काम सहज होने की राहत मन का तनाव कम करेगी, पर व्यस्तता बनी रहेगी। माता का हाल दिन में एक बार ध्यान से पूछें।

शुभ अंक ५

शुभ रंग हरा

शुभ मुहूर्त ब्रह्म मुहूर्त: ०४:५४ से ०५:४७ (भारतीय मानक समय)। गणना दिल्ली के स्थान पर आधारित है।

क्या करें महत्वपूर्ण बातचीत में अपने काम की बात साफ रखें।

क्या न करें छोटी देरी पर दफ्तर के साथी को तीखा जवाब न दें।