कुंभ राशिफल 10 सितंबर: आज आपके पक्ष में है धन, लव लाइफ में छोटी-मोटी हो सकती हैं गलतफहमियां

Aquarius Horoscope Today 10 September 2025: राशि चक्र की यह 11वीं राशि है। जिन जातकों के जन्म समय में चन्द्रमा कुंभ राशि में गोचर कर रहा होता है, उनकी राशि कुंभ मानी जाती है। पढ़ें आज का कुंंभ राशि का राशिफल-

Aquarius Horoscope Today, कुंभ राशिफल 10 सितंबर 2025: कुंभ राशि वालों आज प्यार हवा में रहने वाला है और आप इसे हर मिनट महसूस करेंगे। ऑफिस में अपनी क्षमता साबित करें, क्योंकि आपको मौके मिलेंगे। आर्थिक रूप से आप अच्छे रहेंगे। छोटी-मोटी सेहत से जुड़ी परेशानियां दिन को परेशान कर सकती हैं।

कुंभ लव राशिफल- आज रिलेशनशिप में आपकी ईमानदारी महत्वपूर्ण है। छोटी-मोटी गलतफहमियां हो सकती हैं और आपका लवर आप पर किसी दूसरे रिलेशनशिप समेत कई चीजों को लेकर आरोप भी लगा सकता है। एक साथ ज्यादा समय बिताएं जहां आप दोनों फीलिंग्स को शेयर करेंगे। अतीत में नहीं जाएं जिससे लवर को ठेस पहुंच सकती है। रिलेशनशिप को मजबूत बनाए रखने के लिए लवर की राय को महत्व देना भी जरूरी है। शादीशुदा महिलाओं को किसी दूसरे रिश्ते में नहीं फंसना चाहिए, क्योंकि इससे आज फैमिली लाइफ पर गंभीर असर पड़ सकता है।

कुंभ करियर राशिफल- प्रोफेशनल लक्ष्यों को पूरा करने के लिए कोशिश करनी चाहिए। जो लोग आईटी, यात्रा, कानूनी, एनीमेशन और ऑटोमोबाइल प्रोफाइल संभालते हैं उन्हें एक्स्ट्रा घंटे काम करने की जरूरत होगी। टीम के अंदर हल्की-फुल्की परेशानियों को अच्छी तरह से हल करने की जरूरत है। आपके सीनियर्स आपको ऐसी जिम्मेदारियां सौंप सकते हैं जो अवास्तविक लग सकती हैं, लेकिन आप उन्हें पूरा करने में सफल होंगे। व्यापारियों के लिए लोकल अथॉरिटीज के साथ मामलों पर बातचीत करने के लिए दिन का दूसरा भाग भी अच्छा है। बिजनेसमैन विस्तार योजनाओं पर विचार कर सकते हैं, लेकिन आखिरी फैसला लेने के लिए कुछ दिन इंतजार करना होगा। स्टूडेंट्स बिना किसी मुश्किल के एग्जाम में सफल होंगे।

कुंभ आर्थिक राशिफल- आज धन आपके पक्ष में है और यह शेयर मार्केट में स्मार्ट इंवेस्टमेंट की इजाजत देता है। रियल एस्टेट में बड़े निवेश पर विचार करना चाहिए। कुछ महिलाएं फैमिली के किसी सेलिब्रेशन में योगदान देकर खुश होंगी। आप फंड की अनुमति के अनुसार टिकट भी बुक कर सकते हैं और विदेश में वेकेशन के लिए रिजर्वेशन भी करा सकते हैं। आप धन का इस्तेमाल कर्ज चुकाने या घरेलू सामान या गैजेट्स समेत जरूरी चीजों को खरीदने के लिए भी कर सकते हैं।

कुंभ सेहत राशिफल- आपको शरीर में दर्द या जोड़ों में दर्द महसूस हो सकता है, खासकर घुटनों में। सांस लेने में भी परेशानी हो सकती है। बच्चों को खेलते समय चोट लग सकती है और बड़े-बुजुर्गों को भी तनाव से जुड़ी परेशानी हो सकती हैं। महिलाओं में माइग्रेन या स्त्री रोग संबंधी समस्याएं विकसित हो सकती हैं, जिसके लिए मेडिकल हेल्प की जरूरत होगी। जो लोग वेकेशन पर हैं उन्हें पहाड़ पर चढ़ने या पानी के नीचे की एक्टिविटी के दौरान सतर्क रहना चाहिए।

कुंभ राशि के गुण- ताकत: सहिष्णु, आदर्श, मिलनसार, परोपकारी, स्वतंत्र, तार्किक

कमजोरी: अवज्ञाकारी, उदारवादी, विद्रोही

प्रतीक: जल वाहक

तत्त्व: वायु

शरीर का भाग: टखने और पैर

साइन शासक: यूरेनस

शुभ दिन: शनिवार

शुभ रंग: गहरा नीला

भाग्यशाली अंक: 22

शुभ रत्न: नीला नीलम

कुंभ राशि अनुकूलता चार्ट- स्वाभाविक झुकाव: मेष, मिथुन, तुला, धनु

अच्छी अनुकूलता: सिंह, कुंभ

औसत अनुकूलता: कर्क, कन्या, मकर, मीन

किस राशि के साथ कम जमेगी: वृषभ, वृश्चिक

डॉ. जे.एन. पांडे

वैदिक ज्योतिष और वास्तु विशेषज्ञ

वेबसाइट: www.astrologerjnpandey.com

ई-मेल: djnpandey@gmail.com