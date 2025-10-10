कुंभ राशिफल 10 अक्टूबर: आज बड़ी रकम उधार देने से बचें, नैतिकता से समझौता करने का रहेगा दबाव
Aquarius Horoscope Today 10 October 2025: राशि चक्र की यह 11वीं राशि है। जिन जातकों के जन्म समय में चन्द्रमा कुंभ राशि में गोचर कर रहा होता है, उनकी राशि कुंभ मानी जाती है। पढ़ें आज का कुंंभ राशि का राशिफल-
Aquarius Horoscope Today, कुंभ राशिफल 10 अक्टूबर 2025: आज कुंभ राशि वालों को रिलेशनशिप में निष्पक्ष रहना चाहिए और आपको रिजल्ट मिलेंगे। वर्कप्लेस पर ईगो को छोड़ दें और जरूरी प्रोफेशनल फैसला लेने पर विचार करना चाहिए। आज बड़े आर्थिक फैसला लेने से बचना चाहिए। आपकी सेहत भी आपके पक्ष में रहने वाली है।
कुंभ लव राशिफल- आपका कमिटमेंट आज लव अफेयर में मामलों को सुलझाने में मदद करेगा। जो लोग लॉन्ग डिस्टेंस के रिलेशनशिप में हैं उन्हें यह सुनिश्चित करना चाहिए कि उचित बातचीत होती रहे। कमेंट करते समय समझदारी बरतें और आप पाएंगे कि दिन प्यार से भरा हुआ है। सिंगल महिलाएं ऑफिशियल या फैमिली इवेंट में आकर्षण का केंद्र हो सकती हैं और किसी प्रपोजल की उम्मीद भी कर सकती हैं। शादीशुदा जातकों को किसी एक्स लवर के संपर्क में नहीं रहना चाहिए, इससे उनका पारिवारिक जीवन खतरे में पड़ सकता है।
कुंभ करियर राशिफल- आप पर नैतिकता से समझौता करने का दबाव रहेगा। यह गवर्नमेंट, लीगल, एकेडमिक, सेल्स और टेक्निकल प्रोफाइल में सबसे ज्यादा नजर आएगा। लेकिन इस जाल में नहीं पड़ें। कुछ कॉरपोरेट कर्मचारी पिछले दिन किए गए कड़े एक्शन से आहत होंगे, लेकिन छोटे-मोटे फायदों के लिए अपनी नैतिकता नहीं छोड़ें। टेक्सटाइल, ऑटोमोबाइल, इलेक्ट्रॉनिक सामान और लेदर का बिजनेस करने वाले व्यापारियों को भी सफलता मिलेगी। विदेशी विश्वविद्यालयों में एडमिशन की खोज कर रहे स्टूडेंट्स को अच्छी खबर मिलेगी।
कुंभ आर्थिक राशिफल- आज आर्थिक परेशानियां रहेंगी और इसका असर डेली लाइफ पर भी पड़ सकता है। सुरक्षित निवेश विकल्पों पर विचार करना चाहिए। इलेक्ट्रॉनिक सामान खरीदने के लिए आप दिन का दूसरा भाग चुन सकते हैं। आपको पैतृक संपत्ति विरासत में मिल सकती है और आज आप किसी संपत्ति पर कानूनी विवाद में भी जीत हासिल कर सकते हैं। आज किसी दोस्त या भाई-बहन को बड़ी रकम उधार देने से बचना भी अच्छा है।
कुंभ सेहत राशिफल- आज सेहत अच्छी रहने वाली है लेकिन पेट से जुड़ी समस्याएं हो सकती हैं। जिन लोगों को कार्डियक संबंधी बीमारियों का इतिहास है, उनमें मुश्किलें हो सकती हैं। बच्चों को ओरल हेल्थ प्रॉब्लम से जुड़ी दिक्कतों की शिकायत हो सकती है। बड़े-बुजुर्गों को भी घुटनों और कोहनी में दर्द हो सकता है। स्त्री रोग संबंधी शिकायतों वाली महिलाओं को डॉक्टर से सलाह की जरूरत हो सकती है। पोषक तत्वों, विटामिन और प्रोटीन से भरपूर संतुलित डाइट लेकर घर और ऑफिस दोनों जगह एनर्जेटिक रहें।
कुंभ राशि के गुण-
ताकत: सहिष्णु, आदर्श, मिलनसार, परोपकारी, स्वतंत्र, तार्किक
कमजोरी: अवज्ञाकारी, उदारवादी, विद्रोही
प्रतीक: जल वाहक
तत्त्व: वायु
शरीर का भाग: टखने और पैर
साइन शासक: यूरेनस
शुभ दिन: शनिवार
शुभ रंग: गहरा नीला
भाग्यशाली अंक: 22
शुभ रत्न: नीला नीलम
कुंभ राशि अनुकूलता चार्ट-
स्वाभाविक झुकाव: मेष, मिथुन, तुला, धनु
अच्छी अनुकूलता: सिंह, कुंभ
औसत अनुकूलता: कर्क, कन्या, मकर, मीन
किस राशि के साथ कम जमेगी: वृषभ, वृश्चिक
