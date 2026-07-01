Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

कुंभ राशिफल 1 जुलाई 2026: आज राहु आपकी सोच को बना रहा बहुत एक्टिव, अचानक खर्च आएंगे सामने

Anita Baranwal लाइव हिन्दुस्तान
Follow us on Google News
share

Aaj ka kumbh rashifal 1 July 2026: कुंभ राशि वालों के लिए आज राहु आपकी सोच को कभी कभी ज्यादा सक्रिय बना रहा है, इसलिए हर विचार पर तुरंत प्रतिक्रिया देने से बचें। पढ़ें आज का कुंभ राशि का विस्तृत राशिफल।

कुंभ राशिफल 1 जुलाई 2026: आज राहु आपकी सोच को बना रहा बहुत एक्टिव, अचानक खर्च आएंगे सामने

Aaj ka kumbh rashifal 1 July 2026, आज का कुंभ राशिफल: शुरुआती घंटों में लोगों से जुड़ाव, नेटवर्क, दोस्तों या समूह से फायदा मिलने के संकेत हैं। कोई उपयोगी सलाह, मदद या जानकारी समय पर मिल सकती है। यदि आप किसी योजना, निवेश या भविष्य की तैयारी पर सोच रहे हैं, तो पहले हिस्से में अच्छे विचार बनेंगे। आपकी बातों में आकर्षण रहेगा और लोग आपको ध्यान से सुनेंगे। घर पर अचानक मेहमान आ सकते हैं या किसी का छोटा सा आगमन माहौल बदल सकता है। दोपहर के बाद मूड थोड़ा भीतर की ओर जा सकता है। अकेले समय, आराम, बैकग्राउंड काम या अधूरे भावनात्मक मुद्दे सामने आ सकते हैं। राहु आपकी सोच को कभी कभी ज्यादा सक्रिय बना रहा है, इसलिए हर विचार पर तुरंत प्रतिक्रिया न दें। कामकाज के ग्रह सेवा और दिनचर्या पर जोर दे रहे हैं, इसलिए उपयोगी दिन वही रहेगा जिसमें आप योजनाओं को जमीन पर उतारें। शरीर पर जरूरत से ज्यादा दबाव डालना ठीक नहीं रहेगा।

ये भी पढ़ें:1-31 जुलाई तक का समय कुंभ राशि वालों के लिए कैसा रहेगा? जानें ज्योतिर्विद से

प्रेम और रिश्ते

आपकी बोलचाल का असर आज रिश्तों में साफ दिखेगा। पहले हिस्से में दोस्ती, फ्लर्ट जैसा हल्का आकर्षण या किसी खास व्यक्ति से अच्छी बातचीत हो सकती है। जो लोग रिलेशन में हैं, वे साथी के साथ भविष्य की छोटी योजनाओं पर बात कर सकते हैं। हालांकि दिन बढ़ने पर आप कुछ शांत या दूरी बनाए रखने वाले हो सकते हैं। इसे गलतफहमी बनने न दें। एक छोटा संदेश, एक साफ बात या थोड़ा समय निकालना काफी रहेगा। घर आए मेहमानों या परिवार के बीच साथी के प्रति सम्मानजनक व्यवहार रिश्ते को मजबूत करेगा।

लगातार मिल रही है असफलता? ज्योतिष से जानें कब बदलेगा आपका वक्त।

शिक्षा और करियर

करियर में टीम, नेटवर्क और रेफरेंस उपयोगी साबित हो सकते हैं। किसी पुराने संपर्क से काम की दिशा खुल सकती है। निवेश, प्रोजेक्ट या कमाई बढ़ाने की योजना पर विचार हो सकता है, लेकिन केवल सुनकर फैसला न लें। बुध वक्री होने से कार्यस्थल पर रूटीन काम, ईमेल, फाइल या समय सीमा की दोबारा जांच जरूरी है। छात्रों के लिए समूह अध्ययन, चर्चा और विचार साझा करना सुबह लाभ देगा। बाद में अकेले बैठकर रिविजन करना ज्यादा असरदार रहेगा। नौकरीपेशा लोग अपने काम का रिकॉर्ड साफ रखें। छोटी गलती भी दोबारा करने को मजबूर कर सकती है।

धन और वित्त

वित्तीय मामलों में सोच समझकर किया गया निवेश उपयोगी हो सकता है, खासकर लंबी जरूरतों के लिए। फिर भी उत्साह में राशि बढ़ाना सही नहीं होगा। आय, बचत और आने वाले खर्च का संतुलन देखकर निर्णय लें। अचानक मेहमान या घर से जुड़ी छोटी जरूरत पर खर्च हो सकता है। मीठी वाणी से काम निकलेंगे, पर पैसों की बात में स्पष्टता भी जरूरी है। देर से मिलने वाला लाभ भी राहत दे सकता है।

ये भी पढ़ें:राशिफल 1 जुलाई: मेष समेत इन 5 राशियों के लिए दिन शानदार, तुला और कुंभ रहें सतर्क

स्वास्थ्य और कल्याण

ओवरएक्सर्शन से बचना जरूरी है। सुबह ऊर्जा अच्छी रहेगी, इसलिए आप ज्यादा काम उठा सकते हैं, लेकिन बाद में थकान उतरकर महसूस होगी। खाने और आराम के बीच संतुलन रखें। घर का तनाव या अधिक स्क्रीन टाइम नींद को प्रभावित कर सकता है। शाम को शांत माहौल, कम शोर और हल्का भोजन आपके लिए बेहतर रहेगा।

आज की सलाह: लाभ दिखे तो भी हर निर्णय को बजट, समय और ऊर्जा से तौलें।

ये भी पढ़ें:जुलाई में इन 6 राशियों को रहना होगा सतर्क, पंडित जी से जानें प्रभाव और उपाय
Anita Baranwal

लेखक के बारे में

Anita Baranwal

अनिता बरनवाल: वैदिक ज्ञान, परामर्श और संस्थागत नेतृत्व का सशक्त नाम
अनिता बरनवाल देश की प्रतिष्ठित वैदिक ज्योतिषी, वास्तु विशेषज्ञ, शिक्षिका और आध्यात्मिक परामर्शदाता हैं। वे एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक हैं। वर्ष 2007 में आरंभ हुई उनकी ज्योतिषीय यात्रा व्यक्तिगत परामर्श और अध्यापन से आगे बढ़कर एक अंतरराष्ट्रीय आध्यात्मिक परामर्श संस्थान के निर्माण तक पहुंची है। देश के अनेकानेक प्रतिष्ठित ज्योतिषी अनिता बरनवाल जी से अपने पारिवारिक मसलों, विशेषकर बच्चों के विवाह के बारे में, व्यक्तिगत सलाह लेते रहते हैं।

अनुभव एवं कार्यक्षेत्र
वर्ष 2005 से वैदिक ज्योतिष और आध्यात्मिक परामर्श में सक्रिय
एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक
उत्तराखंड विश्वविद्यालय से ज्योतिष में स्नातकोत्तर उपाधि (एमए एस्ट्रोलॉजी )
‘ज्योतिष विशारद’ एवं ‘हस्तरेखा विशारद’
ICAS द्वारा ज्योतिष अध्यापन एवं शोध के लिए ‘ज्योतिष वाचस्पति’
ज्योतिष अध्यापन एवं प्रशिक्षण का दो दशकों से अधिक का अनुभव
राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय में शोध पत्रों की प्रस्तुति
भारत सहित 100 से अधिक देशों में क्लाइंट्स
निजी, पारिवारिक, वैवाहिक और कॉरपोरेट परामर्श
मीडिया एवं डिजिटल प्लेटफॉर्म के लिए ज्योतिषीय विश्लेषण
राष्ट्रिय समाचार पत्रों के संपादकीय पृष्ठ पर लेख प्रकाशित
चुनाव, मौसम, मानसून, युद्ध, फिल्म जगत, प्रमुख व्यक्तियों और व्यावसायिक संस्थानों से संबंधित विषयों पर सटीक भविष्यवाणियां

प्रमुख सम्मान
वैदिक ज्ञान के संरक्षण, नैतिक आध्यात्मिक परामर्श और एक वैश्विक संस्थान के निर्माण में योगदान के लिए ‘वर्ष की महिला उद्यमी’—इंटरनेशनल वुमन अवॉर्ड्स 2026
टॉप वुमन एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर—2022 - ग्रेट कंपनीज और थिंक टैंक डीबीसी
ज्योतिष वाचस्पति सहित विभिन्न ज्योतिषीय उपाधियां
एक्सीलेंसी आइक्निक अवार्ड 2025 में ‘भारत की सर्वश्रेष्ठ ज्योतिषी’ अवॉर्ड
विभिन्न राष्ट्रीय-अंतरराष्ट्रीय सम्मेलनों और संस्थाओं द्वारा सम्मान

विशेषज्ञता
वैदिक एवं फलित ज्योतिष
कुंडली मिलान और वैवाहिक सामंजस्य
प्रेम एवं पारिवारिक परामर्श
रत्न, रुद्राक्ष और यंत्र संबंधी परामर्श
वास्तुशास्त्र एवं पिरामिड वास्तु
अंकशास्त्र
कॉरपोरेट ज्योतिष एवं वास्तु परामर्श
जन्म-समय संशोधन
वैदिक यज्ञ एवं ज्योतिषीय उपाय
लोगो शास्त्र

और पढ़ें
Kumbh Rashifal Aquarius Horoscope
जानें लेटेस्ट Dharm News, Aaj ka Rashifal और सटीक Panchang की जानकारी। अपनी डेली पूजा के लिए यहाँ पढ़ें Shiv Chalisa, Hanuman Chalisa और Bajrang Baanहिंदू कैलेंडर 2026 की शुभ तिथियों के साथ अपने हर दिन को खास बनाएं!
अपना राशिफल जाने