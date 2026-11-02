6 नवंबर तक लक्ष्मीनारायण योग, दिवाली से पहले किन राशियों को मिलेगी आर्थिक समृद्धि?
Laxmi narayan yog : इस साल लक्ष्मी नारायण राजयोग बन रहा है। दिवाली से पहले धनतेरस तक इस योग के कारणकई राशियों के लिए अच्छे योग बनेंगे।
इस साल दिवाली से पहले धनतेरस तक लक्ष्मीनारायण राजयोग बन रहा है। अगर यह कुंडली में बन रहा है तो ऐसाे व्यक्ति के पास कभी धन की कमी नहीं रहती है। शुक्र और बुध के कारण यह योग बनता है। इसे आप ऐसे समझ सकते हैं कि जब शुक्र का धन और वैभव बुध की बुद्धिमानी से मिलती है। तो इससे धन लाभ और अपार संपत्ति मिलती है। ये लोग अपने कार्यों को विद्या, बुद्धि, वाणी और विवेक से आगे बढ़ाते हैं और धन कमाते हैं। दरअसल 6 नवंबर तक शुक्र और बुध कन्या राशि में होंगे और इनकी युति से यह योग बन रहा है। आपको बता दें कि 6 नवंबर को शुक्र का परिवर्तन होगा और शुक्र कन्या राशि में चले जाएंगे। ऐसे में यह योग खत्म हो जाएगा। इससे कई राशियों के लिए अच्छे लाभ के योग हैं, लेकिन नीचे बताई गई तीन राशियों को अर्थिक सफलता और लाभ मिलेगा। ये लोग अपनी मेहनत, बुद्धि और धन वैभव से अधिक से अधिक लाभ अर्जित कर पाएंगे। इसके बाद दोबारा भी योग बनेगा, आपको बता दें जब भी बुध और शुक्र की युति होती है तो यह योग बनता है।
मेष राशि वालों के लिए क्या लक्ष्मीनारायण योग क्या अच्छे योग लाएंगे?
मेष राशि पर शनि की साढ़ेसाती चल रही है। शनि की साढ़ेसाती के कारण इस राशि के लोगों को दिक्कत तो होगी,लेकिन दिवाली के बाद भी नवंबर में लक्ष्मी नारायण राजयोग बन रहा है। इस योग के बनने के बाद से मेष राशि के लिए निवेश से लेकर बिजनेस तक में अच्छे लाभ के योग बनेंगे। इस दौरान आपको अपनी मेहनत का फल मिलेगा।
कन्या राशि के लिए कैसा रहेगा लक्ष्मी नारायण योग
आर्थिक मामलों में आपके लिए इस योग और बुधादित्य योग भी आपको लाभ देगा। कुल मिलाकरइस दिवाली आपके लिए अच्छा समय है। आपको धन लाभ होगा। इस राशि के लिए बुध और शुक्र दोनों ही ग्रहों का मिश्रित अच्छा फल मिल रहा है।
मकर राशि के लिए कैसा रहेगा समय
मकर राशि के लिए अच्छे योग बन रहे हैं। इस राशि के लोगों के लिए प्रोफेशनल लाइफ में भी आपके लिए बिजनेस से लेकर करियर में अच्छे योग है, आपको मेहनत का फल अब मिलेगा, इतने समय से जो परेशान थे, वो चीजें अब सही हो जाएंगी।
डिस्क्लेमर: इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम यह दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य एवं सटीक हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।
लेखक के बारे मेंAnuradha Pandey
शार्ट बायो
अनुराधा पांडेय पिछले 16 सालों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में 'लाइव हिन्दुस्तान' में एस्ट्रोलॉजी और करियर टीम का नेतृत्व कर रही हैं।
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अनुराधा पांडे पत्रकारिता जगत का एक अनुभवी चेहरा हैं, जिन्हें मीडिया में 16 वर्षों का व्यापक अनुभव है। वर्तमान में वह 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में असिस्टेंट एडिटर के पद पर कार्यरत हैं और संस्थान के एस्ट्रोलॉजी और करियर सेक्शन की इंचार्ज हैं। अनुराधा पिछले 10 सालों से लाइव हिन्दुस्तान के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन में लिख रही हैं। डिजिटल पत्रकारिता के दौर में उन्होंने धर्म जैसे महत्वपूर्ण विषय पर अपनी लेखनी से करोड़ों पाठकों का भरोसा जीता है। उनके पास खबरों को न केवल प्रस्तुत करने, बल्कि सरल जानकारी, संतुलित सलाह, भरोसेमंद और विश्लेषणात्मक कंटेंट देने का लंबा अनुभव है। वह शिव महापुराण, नारद पुराण, पद्म पुराण और कई अन्य शास्त्रों के जटिल तथ्यों को अपने शब्दों में लिखकर पाठकों तक पहुंचाती हैं।
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