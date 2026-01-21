Hindustan Hindi News
तिलक लगवाते वक्त सिर पर क्यों रखा जाता है हाथ? जानें इसके पीछे का साइंस

तिलक लगवाते वक्त सिर पर क्यों रखा जाता है हाथ? जानें इसके पीछे का साइंस

संक्षेप:

क्या कभी आपने सोचा है कि तिलक लगवाते वक्त हम हाथ को सिर के पीछे क्यों रखते हैं? जानें इसके पीछे का लॉजिक आखिर है क्या?

Jan 21, 2026 05:23 pm ISTGarima Singh लाइव हिन्दुस्तान
हिंदू धर्म में पूजा-पाठ या कथा के बाद तिलक लगाने की परंपरा है। हमारी संस्कृति में इसे काफी महत्वपूर्ण माना जाता है। मान्यता है कि इसे लगाने से ना सिर्फ मानसिक बल्कि आध्यात्मिक ऊर्जा भी मिलती है। तिलक लगाने की ये परंपरा सदियों से चली आ रही है। लोग इसे लगवाते समय हमेशा अपना हाथ सिर पर पीछे की ओर रखते हैं। कई लोग इसे सिर्फ रीति-रिवाज ही समझते हैं लेकिन इसके पीछे के साइंस को बहुत कम ही लोग जानते हैं। आज जानेंगे इसके बारे में और साथ में जानेंगे कि तिलक लगाने लगाने का सही नियम क्या है?

जानें क्यों रखते हैं सिर पर हाथ

बहुत कम लोगों को पता है कि तिलक लगाने के पीछे का लॉजिक धार्मिक ही नहीं बल्कि आध्यात्मिक भी है। शास्त्र के अनुसार हमारा खाली माथा अशुभ माना जाता है। इसी वजह से सदियों से तिलक लगाने की परंपरा है। साथ ही तिलक के लिए अलग-अलग उंगलिओं के इस्तेमाल करने के पीछे भी कई किस्से छिपे हुए है। अगर आप हथेली की अनामिका उंगीली से तिलक लगवाएंगे तो ये आपकी जिंदगी में शांति लेकर आएगी। वहीं मध्यमा उंगली से तिलक लगवाने पर हमारी उम्र बढ़ती है। अंगूठे से तिलक लगवाने पर हमारा स्वास्थ्य सही रहता है। साथ ही यश की प्राप्ति होती है। अनामिका से तिलक लगवाने पर मान-सम्मान बढ़ता है। दरअसल ये उंगली सूर्य का प्रतीक कही जाती है। वहीं अंगूठे का संबंध शुक्र ग्रह के साथ जुड़ा होता है। हर एक उंगली का अलग-अलग महत्व है। इसी वजह से तिलक लगवाते वक्त सिर पर हाथ इसलिए रखा जाता है ताकि सारी ऊर्जा का प्रवाह सही तरीके से हो।

तिलक लगाने का सही तरीका

अब जान लेते हैं कि आखिर तिलक लगाने का सही तरीका क्या है? हमेशा स्नान करने के बाद ही माथे पर तिलक लगवाना चाहिए। खुद को तिलक लगाने से पहले भगवान को तिलक लगाना ज्यादा सही है। अगर आप खुद को तिलक लगा रहे हैं को अनामिका उंगली का इस्तेमाल करना ही सही होता है। कोशिश यही करनी चाहिए कि हमेशा सोने से पहले माथे से तिलक हटा दिया जाता है। कई मतों के अनुसार अगर ऐसा नहीं होता है तो जिंदगी में नकारात्मकता बढ़ने लगती है।

डिस्क्लेमर- (इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम यह दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य एवं सटीक हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।)

