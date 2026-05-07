तिलक लगाने की सही विधि: चंदन, रोली या भस्म- जानें किस देवता के लिए कौन सा तिलक
सनातन परंपरा के मुताबिक प्रत्येक देवी-देवता के लिए अलग-अलग प्रकार के तिलक बताए गए हैं। लेकिन बहुत से लोग इस बात को लेकर कंफ्यूज रहते हैं कि कौन सा तिलक किस देवी-देवता को लगाया जाता है।
हिंदू धर्म में माथे पर तिलक लगाने का बहुत ज्यादा धार्मिक महत्व होता है। लोग चंदन, रोली या भस्म का तिलक अर्पित करते हैं। हर एक तिलक का अपना महत्व होता है और इसका प्रभाव भी अलग-अलग तरीके से पड़ता है। पूजा-पाठ में भगवान और भक्त के माथे पर तिलक लगाने की परंपरा है, इसके बिना धर्म-कर्म अधूरे ही माने जाते हैं। कुमकुम, चंदन, हल्दी, सिंदूर, भस्म, अष्टगंध, गुलाल आदि शुभ चीजों से तिलक लगाए जाते हैं। पूजा के अलावा अन्य शुभ कार्यों में लोगों का सम्मान करने के लिए उनके माथे पर तिलक लगाते हैं। सनातन धर्म में प्रत्येक देवी-देवता के लिए अलग-अलग प्रकार के तिलक बताए गए हैं। लेकिन बहुत से लोग इस बात को लेकर कंफ्यूज रहते हैं कि कौन सा तिलक किस देवी-देवता को लगाया जाता है।
किस देवी-देवता को कौन सा तिलक लगाया
- भगवान विष्णु, श्रीकृष्ण और देवगुरु बृहस्पति को पीले चंदन, हल्दी, केसर या गोपी चंदन का तिलक लगाना शुभ माना जाता है।
- भगवान शिव और भगवान भैरव को भस्म या सफेद चंदन का तिलक अर्पित किया जाता है।
- देवी दुर्गा की पूजा में कुंकुम या रोली का तिलक लगाया जाता है।
- हिंदू मान्यता के अनुसार हनुमान जी और भगवान गणेश को सिंदूर का तिलक लगाना शुभ होता है।
- माता लक्ष्मी को लाल चंदन या केसर का तिलक अर्पित करना चाहिए।
- सूर्य देव को लाल चंदन का तिलक लगाने का विधान बताया गया है।
- मान्यता है कि देवताओं के अनुसार तिलक अर्पित करने से पूजा और साधना का फल शीघ्र प्राप्त होता है।
साधु-संतों की पहचान
सनातन धर्म में तिलक को साधु-संतों का विशेष शृंगार और पहचान माना जाता है। अलग-अलग संप्रदायों के संत अपनी परंपरा के अनुसार तिलक धारण करते हैं। वैष्णव संप्रदाय के साधु उर्ध्वपुंड्र तिलक लगाते हैं, जबकि शैव संप्रदाय के अनुयायी भस्म से त्रिपुंड धारण करते हैं, जिसे भगवान शिव के त्रिशूल का प्रतीक माना जाता है। वहीं, शाक्त परंपरा से जुड़े लोग माथे पर लाल चंदन या रोली का तिलक लगाते हैं।
तिलक लगाने का नियम
- हिंदू धर्म में तिलक को भगवान का प्रसाद माना गया है, इसलिए इसे लगाने से पहले तन और मन की शुद्धता का ध्यान रखना चाहिए।
- तिलक पहले अपने इष्ट देव को अर्पित करें और फिर उसे श्रद्धा के साथ माथे पर धारण करें।
- किसी भी शुभ काम या यात्रा से पहले केसर या रोली का तिलक लगाना मंगलकारी माना जाता है।
- सिंदूर का तिलक ऊर्जा, उत्साह और सकारात्मकता बढ़ाने का प्रतीक माना जाता है।
- चंदन का तिलक मन को शांति देता है और नकारात्मक प्रभावों को दूर करने में सहायक माना जाता है।
- भस्म का तिलक भगवान शिव की कृपा और नकारात्मक शक्तियों से रक्षा के लिए लगाया जाता है।
- पूजा के समय देवताओं को तिलक अनामिका अंगुली से ही अर्पित करना शुभ माना गया है।
- मान्यता है कि रात में सोने से पहले माथे से तिलक हटा देना चाहिए।
किस दिन कौन सा लगाएं तिलक?
सोमवार : सफेद चंदन का तिलक
मंगलवार : सिंदूर अथवा रोली का तिलक
बुधवार : सिंदूर का तिलक
बृहस्पतिवार : केसर, हल्दी या पीले चंदन का तिलक
शुक्रवार : सफेद चंदन का तिलक
शनिवार : भस्म का तिलक
रविवार : लाल चंदन का तिलक
डिस्क्लेमरः इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम यह दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य एवं सटीक हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।
लेखक के बारे मेंDheeraj Pal
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