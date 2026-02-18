Hindustan Hindi News
गुरुवार के दिन गलती से ना खाएं ये चीजें, भगवान विष्णु की कृपा पाने के लिए करें ये काम

Feb 18, 2026 07:16 pm ISTNavaneet Rathaur लाइव हिन्दुस्तान
हिंदू धर्म में गुरुवार का दिन भगवान विष्णु और उनके गुरु बृहस्पति को समर्पित माना जाता है। इस दिन कुछ खाद्य पदार्थों का सेवन वर्जित होता है, क्योंकि इससे ग्रह दोष बढ़ सकता है और विष्णु जी की कृपा प्राप्ति में बाधा आती है। वहीं, कुछ सरल उपाय और पूजा विधि से इस दिन की कृपा प्राप्त की जा सकती है। आइए जानते हैं गुरुवार के दिन क्या नहीं खाना चाहिए और क्या करना चाहिए।

गुरुवार का विशेष महत्व

गुरुवार बृहस्पति ग्रह का दिन है, जो ज्ञान, विद्या, धन, संतान सुख और वैवाहिक जीवन का कारक माना जाता है। भगवान विष्णु के साथ बृहस्पति का संबंध होने से इस दिन विष्णु पूजा और बृहस्पति पूजा दोनों ही फलदायी होती हैं। इस दिन नियमों का पालन करने से जीवन में स्थिरता, बुद्धि और समृद्धि बढ़ती है।

भूलकर भी ना खाएं ये 3 चीजें

गुरुवार के दिन कुछ खाद्य पदार्थों का सेवन निषिद्ध माना गया है। इनका सेवन करने से बृहस्पति दोष बढ़ सकता है और जीवन में बाधाएं आ सकती हैं:

केला - गुरुवार को केला खाने से बृहस्पति की कृपा कम होती है। मान्यता है कि केला गुरु तत्व से जुड़ा फल है और इसे खाने से गुरु की शक्ति प्रभावित होती है।

खिचड़ी - गुरुवार को खिचड़ी का सेवन नहीं करना चाहिए। यह सादगी का प्रतीक है, लेकिन इस दिन इसे खाने से बृहस्पति की ऊर्जा कमजोर पड़ती है।

नॉनवेज - मांसाहार गुरुवार को पूरी तरह वर्जित है। यह दिन सात्विक रहने का है, इसलिए मांस, मछली, अंडा आदि से दूर रहें।

इन चीजों के अलावा तीखा, तला-भुना और ज्यादा मसालेदार भोजन भी कम से कम करना चाहिए।

गुरुवार के दिन क्या खाना चाहिए

सात्विक भोजन करने से गुरु और विष्णु दोनों की कृपा प्राप्त होती है। आज के दिन ये चीजें खाना शुभ माना जाता है:

  • दूध, दही, छाछ, मक्खन और घी से बने व्यंजन
  • हलवा, खीर, चावल की खीर या सूजी का हलवा
  • फल जैसे सेब, अनार, संतरा (केला छोड़कर)
  • मिठाई में गुड़ या शहद का उपयोग करें

गुरुवार की सरल पूजा विधि

  1. सुबह स्नान कर पीले या हल्के रंग के वस्त्र धारण करें।
  2. घर के पूजा स्थल पर भगवान विष्णु या बृहस्पति की तस्वीर या मूर्ति स्थापित करें।
  3. घी का दीपक और धूप जलाएं।
  4. पीले फूल (गेंदा या चमेली), पीला चंदन, रोली और केसर से पूजा करें।
  5. भोग में केसरिया खीर या हलवा अर्पित करें।
  6. अंत में आरती करें और 'ॐ बृं बृहस्पतये नमः' या 'ॐ नमो भगवते वासुदेवाय' मंत्र का जप करें।

गुरुवार के लिए सबसे प्रभावी मंत्र जाप

  • बृहस्पति मंत्र: ॐ बृं बृहस्पतये नमः (108 या 1008 बार जप)
  • विष्णु मंत्र: ॐ नमो भगवते वासुदेवाय (कम से कम 21 बार)
  • गुरु मंत्र: ॐ ग्रां ग्रीं ग्रौं सः बृहस्पतये नमः (21 या 108 बार)

ये मंत्र जप करने से बृहस्पति बल मजबूत होता है, ज्ञान बढ़ता है और जीवन में स्थिरता आती है।

गुरुवार के उपाय और सावधानियां

  1. पीले रंग का दान करें - हल्दी, चने की दाल, पीला कपड़ा, केसर या सोना।
  2. गरीब ब्राह्मण या गुरु को दक्षिणा दें।
  3. गुरुवार को तुलसी के पौधे के पास घी का दीपक जलाएं।
  4. नमक का सेवन कम करें और ज्यादा मीठा खाएं।
  5. इस दिन झूठ, क्रोध और नकारात्मक बातों से बचें।

गुरुवार के इन नियमों का पालन करने से बृहस्पति और विष्णु दोनों की कृपा प्राप्त होती है। जीवन में ज्ञान, धन, संतान सुख और स्थिरता बढ़ती है।

डिस्क्लेमर: इस आलेख में दी गई जानकारियों के पूर्णतया सत्य एवं सटीक होने का हम दावा नहीं करते हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।

