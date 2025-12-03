Guruvar Upay: 95 प्रतिशत लोग करते हैं गुरुवार से जुड़ी ये गलती, जान लें सबसे आसान उपाय

संक्षेप: हिंदू धर्म की मान्यता के अनुसार गुरुवार को कुछ चीजों को करने की मनाही होती है। लोग जाने-अनजाने में ये काम कर देते हैं और फिर इनके बनते-बनाते काम भी बिगड़ जाते हैं। गुरुवार को एक ऐसा काम तो बिल्कुल नहीं करना चाहिए जिसे 95 प्रतिशत लोग भी नहीं जानते हैं।

Guruvar Upay Hindi: सनातन धर्म में हर एक दिन का विशेष महत्व है। सोमवार, मंगलवार और बुधवार समेत हफ्ते के सारे दिन किसी ना किसी ग्रह या फिर भगवान को समर्पित है। इसके आधार पर ही किसी एक भगवान की विशेष रुप से पूजा और व्रत रखा जाता है। इसी के साथ हर दिन से जुड़े कुछ ऐसे काम हैं जिसे करना सही माना जाता है क्योंकि इसका संबंध ग्रह से ही होता है। अगर ये गलती की जाती है तो इसके प्रभाव से उस दिन से जुड़े ग्रह कमजोर होने लगते हैं। आज बात करेंगे गुरुवार की। शास्त्र के हिसाब से इस दिन कुछ चीजों को करने की मनाही है लेकिन जाने-अनजाने में लोग ये गलतियां कर जाते हैं। तो आज बात करेंगे उस गलती की जो लगभग 95 प्रतिशत लोग गलत ही करते हैं।

गुरुवार को नहीं करना चाहिए ये काम शास्त्र के हिसाब से आज के दिन गुरुवार के दिन घर में पोछा नहीं लगाना चाहिए। मान्यता है कि गुरुवार के दिन ऐसा करने से सुख-समृद्धि में कमी आ सकती है। साथ ही ऐसा करने से वास्तु दोष भी लगता है। वास्तु दोष लगते ही जिंदगी में कई काम अपने आप रुकने लगते हैं। साथ ही कई सारी चीजों में बाधा आने लगती है। इसी के साथ गुरुवार के दिन भूलकर जाले भी साफ नहीं करने चाहिए। इस दिन विशेष रुप से ये काम करने से घर में नकारात्मकता आती है। गुरुवार के दिन बाल और नाखून के भी काटने की मनाही होती है। इसी के साथ इस दिन पैसों के लेनदेन से भी बचना चाहिए।

गुरुवार के उपाय गुरुवार के दिन कुछ ऐसी चीजें जरूर करनी चाहिए जिससे गुरु ग्रह मजबूत हो। इन आसान उपायों के जरिए गुरु ग्रह से संबंधित सारे दोष खत्म होने लगते हैं। इस दिन केले के पौधे की पूजा करने से काफी लाभ मिलता है। साथ ही इस दिन नहाने के पानी में हल्दी डालकर नहाने से भी कुंडली में कमजोर पड़ चुका गुरु ग्रह मजबूत होने लगता है। इसी के साथ इस दिन पीले रंग की चीजों का दान करने से भी इस ग्रह से जुड़े दोष खत्म होते हैं।