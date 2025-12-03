Thursday Born People: ऐसी होती है गुरुवार को जन्मे लोगों की लव लाइफ, नहीं करनी चाहिए ये गलतियां

संक्षेप: Thursday Born People Traits: जिस तरह से जन्म की तारीख का प्रभाव व्यक्ति की ओवरऑल पर्सनैलिटी पर पड़ता है। ठीक वैसे ही जन्म वाले दिन का भी अपना रोल होता है। अंकशास्त्र के हिसाब से गुरुवार को जन्मे लोग अपने आप में बेहद ही खास होते हैं। जानें इनके बारे में…

Thursday Born People: किसी भी शख्स की कुंडली उसके जन्म के समय, नक्षत्र और दिन के आधार पर बनाई जाती है। जैसे जन्म वाली तारीख का बहुत महत्व होता है। ठीक वैसे ही जन्म किस दिन हुआ है, ये भी बहुत मायने रखता है। हफ्ते के सातों दिन किसी ना किसी ग्रह से जरूर प्रभावित हैं। ऐसे में हर एक दिन पर जन्मे हुए लोगों का स्वभाव एकदम अलग होता है। आज बात करेंगे गुरुवार को जन्म लेने वालों की। नीचे विस्तार से जानें कि इनकी लव लाइफ से लेकर सेहत और करियर कैसा होता है?

ऐसे होते हैं गुरुवार को जन्मे हुए लोग लवलाइफ: गुरुवार को जन्मे जातकों का रिश्ता काफी स्टेबल रहता है। पार्टनर के साथ इनकी बॉन्डिंग दिन ब दिन बढ़ती ही जाती है। गुरुवार को जन्म लेने वाले लोगों भरोसे के लायक होते हैं। यही वजह है कि ये हर रिश्ते में अपना सौ प्रतिशत जरूर देते हैं। लोग भी इन्हें समझने की पूरी कोशिश करते हैं। ऐसे में इनकी लव लाइफ की गाड़ी स्मूदली चलती जाती है।

करियर: गुरु ग्रह से संबंधित होने के नाते गुरुवार को जन्मे लोग काफी बुद्धिमान होते हैं। साथ ही इनके पास असीम ज्ञान होता है। ऐसे में इनका करियर भी सही दिशा में आगे बढ़ता है। पढ़ाई-लिखाई में इनका खूब मन भी लगता है। ये लोग आम तौर पर शिक्षा, कानून और फाइनेंस से जुड़े क्षेत्र में अपना करियर बनाते हैं और इन्हें सफलता भी हासिल होती है। ये अच्छे सलाहकार और काउंसलर भी बनते हैं।

स्वास्थ्य: सेहत के मामले में भी गुरुवार को जन्मे लोगों की किस्मत इनका साथ देती है। गुरुवार को जन्म लेने वालों की सेहत एकदम सही रहती है। इन लोगों को किसी भी तरह का गंभीर रोग नहीं होता है। हालांकि इस वजह से इन्हें चीजों को लाइटली बिल्कुल भी नहीं लेना चाहिए। आगे चलकर इन्हें कई तरह की दिक्कतें शुरु हो जाती है। जिसमें वेट गेन और डाइबिटीज जैसी चीजें हैं। ऐसे में इन लोगों को अपना रूटीन और डाइट हमेशा फॉलो करना चाहिए। इसे नजरअंदाज करने की गलती इन्हें बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए।

लकी नंबर और रंग: गुरुवार को जन्म लेने वाले जातकों के लकी नंबर की बात की जाए ये 3 होता है। 3 नंबर हमेशा इनके लिए लकी साबित होता है। वहीं इनका लकी रंग पीला और केसरिया होता है। इन लोगों को अपने आसपास इस रंग को जरूर रखना चाहिए क्योंकि ये इनके लक के लिए काफी सही है।