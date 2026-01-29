Tulsi Puja Niyam: जया एकादशी पर तुलसी पर जरूर चढ़ाएं ये चीज, केले के पेड़ की पूजा करने से मिलेगा ये लाभ

संक्षेप: गुरुवार को केले की पेड़ की पूजा करने के कई लाभ होते हैं। मान्यता है कि इस पेड़ में भगवान विष्णु का वास होता है। आज जया एकादशी है और इस दिन तुलसी की पूजा करने का भी विशेष महत्व है।

सनातन धर्म में गुरुवार की पूजा को खूब महत्व दिया जाता है। इस पूजा को काफी महत्वपूर्ण माना जाता है। मान्यता के अनुसार इस दिन भगवान विष्णु को पूजा जाता है। आज जया एकादशी है और इस दिन तुलसी की पूजा करने का भी विशेष महत्व है। माना जाता है कि तुलसी में मां लक्ष्मी का वास होता है। साथ ही ये भगवान विष्णु की प्रिय मानी जाती है। ऐसे में आज के दिन तुलसी के पौधे की पूजा करना और भी जरूरी है। गुरुवार का दिन भगवान विष्णु के नाम समर्पित होता है और अगर इस दिन सच्चे मन से केले के पेड़ की भी पूजा की जाए तो जिंदगी में आने वाली बाधाएं खत्म होने लगती हैं। अगर हर गुरुवार ये नियम बना लिया जाए तो विवाह और करियर संबंधी दिक्कतें भी खत्म हो जाती हैं। आज बात करेंगे तुलसी से जुड़े उस उपाय की जो जया एकादशी को ही करना फलदायी माना जाता है। इसकी मदद से आर्थिक स्थिति सही हो जाती है और आने वाले दिनों में पैसों का लाभ होता है।

तुलसी पर आज अर्पित करें ये चीज शास्त्र के अनुसार तुलसी के पौधे पर जया एकादशी पर कुछ चीजों को अर्पित करने से जिंदगी सही ट्रैक पर चलने लगती है। ज्योतिष शास्त्र के एक नियम के अनुसार अगर आज तुलसी पर हल्दी की 7 गांठे चढ़ा दी जाए तो पैसों से जुड़ी कोई भी समस्या दूर की जा सकती है। अगर कोई व्यक्ति आर्थिक समस्या से जूझ रहा है तो वो आज ये उपाय कर सकता है। इससे ना सिर्फ धन लाभ की प्राप्ति होती है बल्कि सुख-शांति में भी वृद्धि होती है। इस उपाय से धीरे-धीरे जिंदगी में सकारात्मकता बढ़ने लगती है। वहीं बात करें केले के पौधे की तो इसकी पूजा हर गुरुवार की जा सकती है। इससे आपकी शादीशुदा लाइफ में पॉजिटिविटी बनी रहेगी। जिन लोगों की शादी में मुश्किलें आ रही हैं, उन्हें भी इस उपाय से लाभ मिलेगा।

हल्दी की गांठ चढ़ाने का नियम तुलसी पर हल्दी की गांठ ही चढ़ाई जाती है। कई लोगों के मन में ये बात आ सकती है कि गांठ नहीं है तो पिसी हुई हल्दी ही चढ़ा दें। ऐसा नहीं करिए। कोई फायदा नहीं है। नियम के अनुसार सिर्फ हल्दी की गांठ ही तुलसी को अर्पित करना सही है। सबसे पहले पौधे में जल अर्पित करें। इसके बाद हल्दी की गांठ को मौली से बांधकर तुलसी के तने के पास रख दें। इसे पौधे में कहीं बांधने की कोशिश ना करें। इसके बाद ॐ तुलस्यै नमः मंत्र का 11 बार जाप कर लें। आखिर में अपने मन ही मन सुख-समृद्धि के साथ साथ अच्छे दांपत्य जीवन की कामना करें। अब सवाल ये है कि हल्दी की गांठ को तुलसी के पास कब तक रखा जाए तो आप इसे 7 गुरुवार तक वहीं रहने दें।