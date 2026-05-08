आज का सुविचार: सूरज और चांद दोनों चमकते हैं, लेकिन अपने-अपने समय पर
Aaj ka Suvichar 8 May 2026, Thought of the day: अक्सर हम जीवन को बाहरी वस्तुओं, पद-प्रतिष्ठा और दूसरों की सराहना में खोजते हैं। लेकिन सत्य यह है कि संसार का सबसे लंबा और महत्वपूर्ण सफर 'स्वयं से स्वयं तक' का होता है।
Aaj ka Suvichar 8 May 2026, Thought of the day: अक्सर हम जीवन को बाहरी वस्तुओं, पद-प्रतिष्ठा और दूसरों की सराहना में खोजते हैं। लेकिन सत्य यह है कि संसार का सबसे लंबा और महत्वपूर्ण सफर 'स्वयं से स्वयं तक' का होता है। आज का सुविचार इसी आत्म-बोध और नजरिए के बदलाव पर केंद्रित है। हम जैसा सोचते हैं, हमारा संसार वैसा ही रूप ले लेता है। यदि हमारे भीतर शांति है, तो मरुस्थल में भी हरियाली दिख सकती है, और यदि भीतर अशांति है, तो महल भी कारागार जैसा प्रतीत होता है। परिवर्तन संसार का नियम है, लेकिन सुधार स्वयं का निर्णय है। अपनी सोच को पंख दें ताकि आप समस्याओं के ऊपर उड़ सकें, उनके नीचे दबकर नहीं।
जीवन में आने वाली परिस्थितियां हमारे कंट्रोल में नहीं होती, लेकिन उन पर हमारी प्रतिक्रिया पूरी तरह हमारे हाथ में होती है। अक्सर हम समस्याओं को विपत्ति मानकर हार मान लेते हैं, जबकि वही समस्या एक अवसर बनकर हमें कुछ नया सिखाने आती है।
एक पुरानी कहावत है कि अगर आप रास्ता नहीं बदल सकते, तो चलने का ढंग बदल लीजिए। सकारात्मक सोच का अर्थ यह कतई नहीं है कि आप दुखों को नकार दें, बल्कि इसका अर्थ यह है कि आप उन दुखों के बीच भी आगे बढ़ने का साहस जुटा सकें। जब आप अपनी सोच को दायरे से बाहर निकालते हैं, तो आपको एहसास होता है कि हार जैसी कोई चीज होती ही नहीं, या तो आप जीतते हैं या आप सीखते हैं।
आज की भागदौड़ भरी दुनिया में हम तत्काल परिणाम चाहते हैं। लेकिन प्रकृति का नियम धैर्य पर आधारित है। एक बीज को वृक्ष बनने में और फल देने में समय लगता है। हमारे विचार भी बीज की तरह हैं। यदि हम आज मेहनत कर रहे हैं और परिणाम नहीं दिख रहा, तो इसका मतलब यह नहीं कि प्रयास विफल हो गया है। जमीन के नीचे जड़ें मजबूत हो रही हैं।
धैर्य के तीन सूत्र
मौन- मुश्किल समय में शोर मचाने के बजाय मौन रहकर अपनी ऊर्जा बचाएं।
निरंतरता- बड़े बदलाव रातों-रात नहीं आते, वे छोटे-छोटे निरंतर कदमों का परिणाम होते हैं।
विश्वास- खुद पर भरोसा रखें कि आपका सही कर्म कभी खाली नहीं जाएगा।
हमारी आधी खुशियां दूसरों से तुलना करने में नष्ट हो जाती हैं। हम अपनी परदे के पीछे की मेहनत की तुलना दूसरों के परदे के सामने के वैभव से करने लगते हैं। याद रखिए, हर व्यक्ति की कहानी अलग है, उसके संघर्ष अलग हैं और उसकी मंजिल भी अलग है। सूरज और चांद दोनों चमकते हैं, लेकिन अपने-अपने समय पर। अपनी गति को दूसरों की दौड़ से मत नापिए। आपकी असली प्रतिस्पर्धा केवल उस व्यक्ति से है, जो आप कल थे।
विचार केवल बीज हैं, लेकिन कर्म वह जल है, जो उन्हें सींचता करता है। केवल महान विचार रखने से जीवन नहीं बदलता, बल्कि उन विचारों को छोटे-छोटे कार्यों में उतारने से बदलता है। आज का दिन आपको एक खाली कैनवस की तरह मिला है। यह आप पर निर्भर करता है कि आप अपनी मेहनत और सकारात्मकता के रंगों से इस पर कैसी तस्वीर बनाते हैं।
डिस्क्लेमर: इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम यह दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य एवं सटीक हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।
लेखक के बारे मेंShrishti Chaubey
संक्षिप्त विवरण
सृष्टि चौबे पत्रकारिता जगत में 4 वर्षों का अनुभव रखती हैं। वर्तमान में वह लाइव हिन्दुस्तान के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन में बतौर कंटेंट प्रोड्यूसर कार्यरत हैं। वह ज्योतिष, ग्रह गोचर, राशिफल, नक्षत्र परिवर्तन, अंकज्योतिष, रत्न, और वास्तु से जुड़े विषयों पर लिखती हैं। पाठक-केंद्रित व आसान भाषा में जानकारी पेश करना इनके लेखन की पहचान है। धार्मिक ग्रंथों को पढ़कर लोगों तक सही जानकारी पहुंचाना और उन पर शोध करना इनकी विशेष पसंद है।
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सृष्टि ने जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन किया है। पोस्ट ग्रेजुएशन के दौरान बतौर संपादक इन्होंने कैम्पस समाचार पत्र प्रकाशित किया, लाइव रिपोर्टिंग की। डाटा स्टोरी और फैक्ट चेकिंग की भी अच्छी समझ रखती हैं। सामाजिक मुद्दे पर डॉक्यूमेंट्री भी बना चुकी हैं।
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