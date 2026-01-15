इस राशि पर होती है सूर्यदेव की सबसे ज्यादा कृपा, अपनी फील्ड में होती है महारत हासिल

संक्षेप: राशिचक्र की कुल 12 राशियों में से एक पर सूर्य ग्रह की सबसे ज्यादा कृपा बरसती है। इस राशि के जातकों पर सूर्य का खूब प्रभाव देखने को मिलता है। इस वजह से ये अपनी फील्ड में महारत जरूरत हासिल करते हैं। नीचे जानें इस राशि का नाम…

ज्योतिष शास्त्र में कुल 12 राशियों का वर्णन है। राशिचक्र में मौजूद इन राशियों का स्वभाव और सोच एक-दूसरे से काफी अलग होती है। साथ ही इनकी जिंदगी के हर एक पहलु भी अलग-अलग होते हैं। मेष से लेकर मीन तक कुल 12 राशियां होती हैं और हर किसी का अपना-अपना स्वामी ग्रह होता है। इन राशियों पर सबसे ज्यादा प्रभाव इनके स्वामी ग्रह का ही होता है। शास्त्र के अनुसार जिस भी राशि में चंद्रमा और सूर्य राशि का प्रभाव होता है, उन्हें सबसे मुख्य माना जाता है। इन्हीं राशियों के ही आधार पर लोगों की राशिफल का आंकलन किया जाता है। आज बात करेंगे उस राशि की जिस पर सूर्य ग्रह की कृपा सबसे ज्यादा होती है।

इस राशि पर है सूर्य की कृपा दरअसल सूर्य सभी ग्रहों में सबसे बड़ा होता है और इसकी छायादृष्टि से किसी का भी बेड़ापार हो जाता है। ज्योतिषीय गणना के आधार पर राशिचक्र की पांचवी राशि सिंह पर सूर्य की खूब कृपा बरसती है। सूर्य ग्रह इस राशि का स्वामी ग्रह है। सूर्य के प्रभाव की वजह से ही इस राशि में लीडरशिप क्वालिटी होती है। साथ ही इनका कॉन्फिडेंस लेवल बाकियों से अलग होता है। इन्हें रिस्क लेने में डर नहीं लगता है। सूर्य जैसा तेज सिंह राशि के जातकों में भी देखने को मिलता है। ये हर एक चीज के लिए काफी उत्साहित होते हैं, जिससे इनके आसपास का वातावरण काफी लाइवली होता है और ये अपनी फील्ड के मास्टर होते हैं। जिस भी फील्ड में ये होते हैं, वहां ये छाए रहते हैं।

कुछ ऐसा होगा 2026 अब जान लेते हैं कि आखिर नया साल सिंह राशि वालों के लिए कैसा होगा? पहले तो आपको बता दें कि साल 2026 सूर्य का साल है। सूर्य का संबंध नंबर 1 से होता है। ऐसे में ये साल सिंह राशि वालों के फेवर में होगा। कई नए मौके मिलेंगे। कुछ अवसर ऐसे होंगे जिनसे धन लाभ मिलने की भी संभावना होगी। हालांकि इस साथ इस राशि के जातकों को अपनी हेल्थ पर ध्यान होगा। साथ ही फालतू के खर्चों पर लगाम लगानी होगी। अगर कुछ चीजों को कंट्रोल कर लें तो कुल मिलाकर 2026 सिंह राशि के लिए अच्छा आउटकम लेकर आएगा।