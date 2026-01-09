Hindustan Hindi News
मां लक्ष्मी की पूजा में नहीं चढ़ानी चाहिए ये चीजें, नाराज हो जाती हैं माता, जानें नियम

संक्षेप:

मान्यता है कि मां लक्ष्मी की पूरे विधि-विधान से पूजा अर्चना करने से वो प्रसन्न होती हैं। कहते हैं कि यदि गलत तरीके से उनकी पूजा की जाए, तो वो नाराज हो जाती हैं। इससे जातक की सुख और समृद्धि छिन जाती है। इसलिए माता लक्ष्मी को भूलकर कुछ चीजें अर्पित नहीं करनी चाहिए।

Jan 09, 2026 10:44 am IST
हिंदू धर्म में शुक्रवार का दिन मां लक्ष्मी को समर्पित होता है। मां लक्ष्मी को धन की देवी भी कहा जाता है। मान्यता है कि मां लक्ष्मी की पूरे विधि-विधान से पूजा अर्चना करने से वो प्रसन्न होती हैं। ऐसे में शास्त्रों में उनकी पूजा करने की सही विधि का जिक्र किया गया है। कहते हैं कि यदि गलत तरीके से उनकी पूजा की जाए, तो वो नाराज हो जाती हैं। इससे जातक की सुख और समृद्धि छिन जाती है। इसलिए माता लक्ष्मी को भूलकर कुछ चीजें अर्पित नहीं करनी चाहिए। चलिए इन चीजों के बारे में जानते हैं।

न चढ़ाएं ये फूल
मां लक्ष्मी को आंकड़े का फूल भूलकर भी नहीं चढ़ाने चाहिए। यदि आप यह माता लक्ष्मी को अर्पित करते हैं तो माता लक्ष्मी आपसे नाराज हो जाएं। दरअसल, आंकड़े का फूल भगवान शिव को अति प्रिय है। इसके अलावा इस फूल का रंग सफेद हैं। इसलिए इसको अर्पित नहीं किया जाता है। इसके साथ ही माता को कनेर के फूल या फिर सफेद रंग के फूल जैसे - चंपा, रातरानी और मोगरा आदि के फूल अर्पित करना भी शुभ नहीं माना गया।

प्रिय है ये फूल
माता लक्ष्मी को लाल रंग के फूल प्रिय है जैसे गुलाब, गुड़हल आदि। आप चाहें तो माता लक्ष्मी को ये फूल अर्पित कर सकते हैं। वैसे माता लक्ष्मी को सबसे अति प्रिय कमल का फूल होता है।

तुलसी भी ना चढ़ाएं
मान्यतानुसार, मां लक्ष्मी जी की पूजा करते समय तुलसी के पत्तों का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। ऐसा करने से वे नाराज हो सकती हैं। इसके पीछे की वजह पौराणिक है। मान्यता है कि विष्णु जी का शाल‌िग्राम स्वरूप में तुलसी से विवाह हुआ है। इस तरह से तुलसी जी लक्ष्मी जी की सौतन हुईं। ऐसे में, लक्ष्मी जी की पूजा में तुलसी के इस्तेमाल की मनाही है। ऐसा करने से लक्ष्मी मां भक्त से नाराज हो सकती हैं।

वहीं, विष्णु जी को तुलसी बहुत ही पसंद है। आप विष्णु जी की पूजा में तुलसी का इस्तेमाल कर सकते हैं। देवी भागवत पुराण में ऐसा कहा गया है कि लक्ष्मी मां की पूजा करते समय गणेश जी की भी पूजा करनी चाहिए। पुराण में लक्ष्मी पूजा से पहले गणेश पूजा किए जाने की बात कही गई है।

सफेद वस्त्र भी है वर्जित
मां लक्ष्मी को हमेशा गुलाबी और लाल आदि शुभ रंगों की चीजें अर्पित करनी चाहिए। इससे मां लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं, लेकिन उनकी पूजा में कभी भी सफेद रंग और सफेद वस्त्र नहीं चढ़ाने चाहिए। यह शुभ नहीं माना जाता है।

इन बातों का रखें ध्यान
पूजा के समय दीपक और प्रसाद लक्ष्मी जी के दाहिने ओर और पुष्प ठीक सामने रखा जाना चाहिए। इसके अलावा अगरबत्ती, धूप और धुएं वाली सभी चीजों को बायीं ओर रखने के लिए कहा गया है। पूजा की शुरुआत स्नान करने के बाद सुबह में करनी चाहिए। ऐसा करने से ही लक्ष्मी माता की पूजा सही से संपन्न होती है।

डिस्क्लेमर: इस आलेख में दी गई जानकारियों के पूर्णतया सत्य एवं सटीक होने का हम दावा नहीं करते हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।

