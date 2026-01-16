Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsधर्म न्यूज़These symptoms indicate Rahu Dosha try these 5 easy remedies to get rid of it
राहु दोष का संकेत देते हैं ये लक्षण, जानिए इससे छुटकारा पाने के 5 सरल उपाय

राहु दोष का संकेत देते हैं ये लक्षण, जानिए इससे छुटकारा पाने के 5 सरल उपाय

संक्षेप:

ज्योतिष शास्त्र में राहु को एक अशुभ ग्रह माना गया है। इसको छाया ग्रह भी कहा जाता है। ऐसी मान्यता है कि जब राहु कमजोर स्थिति में होता है तो उसके फल नकारात्मक मिलते हैं। ज्योतिष में कई ऐसे उपाय बताए गए हैं जिनका इस्तेमाल ग्रहों को शांत और मजबूत करने के लिए किया जाता है।

Jan 16, 2026 02:23 pm ISTDheeraj Pal लाइव हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on

अगर आप जीवन में किसी मुश्किल दौर से गुजर रहे हैं या आर्थिक परेशानियों का सामना कर रहे हैं, तो इसकी एक वजह कुंडली में राहु दोष का होना हो सकता है। क्योंकि ज्योतिष शास्त्र में राहु को एक अशुभ ग्रह माना गया है। इसको छाया ग्रह भी कहा जाता है। ऐसी मान्यता है कि जब राहु कमजोर स्थिति में होता है तो उसके फल नकारात्मक मिलते हैं। मान्यता है कि जिस किसी की कुंडली में राहु दोष होता है, तो उसका प्रभाव जातक के करियर में बाधा, स्वास्थ्य को लेकर डर या पारिवारिक तनाव के रूप में दिख सकता है। ज्योतिष में कई ऐसे उपाय बताए गए हैं जिनका इस्तेमाल ग्रहों को शांत और मजबूत करने के लिए किया जाता है। आज हम राहु दोष को दूर करने के कुछ आसान उपायों के बारे में जानेंगे।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨अभी पढ़ें

राहु दोष के लक्षण
राहु दोष होने से पेट संबंधी समस्या, सिर दर्द, रिश्ते खराब होना, गलतफहमी, आर्थिक संकट, आपसी तालमेल में कमी, बात बात पर आपा खोना, वाणी का कठोर होना, वाहन दुर्घटना, अपयश की प्राप्ति, अच्छे मित्र न मिलना। यह से राहु दोष के लक्षण हो सकते हैं। राहु दोष के प्रभाव को दूर करने के सरल उपाय जानते हैं।

राहु बीज मंत्र का जाप करें

राहु के अशुभ प्रभाव को कम करने का सबसे सरल उपाय है राहु बीज मंत्र का जाप करना। मंत्र है- “ॐ भ्रां भ्रीं भ्रौं सः राहवे नमः”।। इस मंत्र का राहु काल में 108 बार करें। जाप करते समय उत्तर दिशा की ओर मुख रखें। अगर संभव हो तो गोमेद (हैसोनाइट) धारण कर सकते हैं। माना जाता है कि इस मंत्र के जाप से राहु के भ्रम दूर होते हैं और नकारात्मक शक्तियों का प्रभाव भी कम होता है। इससे व्यक्ति में एकाग्रता बढ़ती है। यह मंत्र बुरी आदतों से बचाने, अचानक होने वाले नुकसान को कम करने और सही निर्णय लेने की शक्ति देता है।

नारियल अर्पित करें
राहु दोष को शांत करने का एक और प्रभावी उपाय है नारियल को बहते पानी में अर्पित करना। आप बुधवार या शनिवार को नदी या नहर के किनारे नारियल फोड़ें और उसका पानी बहते जल में अर्पित करें। ऐसा करते समय मन में अपने डर और चिंताओं को छोड़ते हुए राहु से प्रार्थना करें। इस उपाय से मानसिक उलझन खत्म होती है। साथ ही पूर्वजों से जुड़े दोष कम होते है। इसका सकारात्मक प्रभाव जातक पर पड़ता है। जातक को विदेश यात्रा या अचानक मिलने वाले अवसरों में सफलता प्राप्त होती है।

जौ और सरसों का दान करें
राहु नक्षत्र में जौ, सरसों का तेल या नीले रंग के कपड़े का दान करना शुभ माना जाता है। यह दान जरूरतमंदों या मंदिर के पुजारी को किया जा सकता है। लाल किताब के अनुसार, यह उपाय राहु की भौतिक लालसाओं को कम करता है और धन से जुड़े मार्ग को खोलता है। इससे कानूनी समस्याओं, पारिवारिक तनाव और ससुराल पक्ष की परेशानियों में भी राहत मिलती है।

चांदी धारण करें
राहु के प्रभाव को शांत करने के लिए चांदी की चेन धारण कर सकते हैं। या फिर चांदी की अंगूठी पहन सकते हैं। इसके लिए आप अंगूठी मध्यमा उंगली (मिडिल फिंगर) में पहनें। साथ ही मंगलवार के दिन दुर्गा चालीसा का पाठ करें। ज्योतिष शास्त्रों के मुताबिक चांदी चंद्रमा से जुड़ा है, इसलिए यह मन को शांति देती है और राहु के भ्रम को कंट्रोल करती है। यह उपाय वैवाहिक जीवन, करियर और आत्मबल को मजबूत करता है और राहु की कठिनाइयों को सफलता में बदलने में मदद करता है।

शनि देव और भैरव भगवान की पूजा
ज्योतिष शास्त्र के अनुसार, जिन जातकों की कुंडली में राहु का अशुभ प्रभाव हो उन लोगों को इससे बचने के लिए शनि देव और भैरव भगवान की पूजा-अर्चना करनी चाहिए। साथ ही हनुमान चालीसा का पाठ करने से राहु का प्रभाव नहीं रहता है।

डिस्क्लेमर: इस आलेख में दी गई जानकारियों के पूर्णतया सत्य एवं सटीक होने का हम दावा नहीं करते हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।

ये भी पढ़ें:कुंभ राशि में राहु-मंगल की चाल से पलटेगा इन 3 राशियों का भाग्य, चमक उठेगी किस्मत
ये भी पढ़ें:कुंडली में अशुभ संकेत देता है राहु-शनि का कॉम्बिनेशन, जातक पर पड़ता है ये असर
ये भी पढ़ें:शतभिषा नक्षत्र में राहु का गोचर, इन 4 राशियों का चमकेगा भाग्य
Dheeraj Pal

लेखक के बारे में

Dheeraj Pal
डिजिटल जर्नलिजम में करीब 6 साल का अनुभव। एजुकेशन, स्पोर्ट्स, टेक-ऑटो और धर्म बीट पर मजबूत पकड़ है। यूट्यूब कंटेंट प्रोड्यूसर व रिपोर्टिंग का भी अनुभव। हिंदी पत्रकारिता में पोस्ट ग्रैजुएट हैं। और पढ़ें
Astrology Horoscope
जानें धर्म न्यूज़ ,Choti Diwali Wishes , Rashifal, Panchang , Numerology से जुडी खबरें हिंदी में हिंदुस्तान पर| हिंदू कैलेंडर से जानें शुभ तिथियां और बनाएं हर दिन को खास!
अपना राशिफल जाने