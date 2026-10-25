31 अक्टूबर से शुरू होंगे इन 5 राशियों के अच्छे दिन, धन लाभ से तरक्की तक के बनेंगे योग

31 अक्टूबर को देवगुरु बृहस्पति सिंह राशि में प्रवेश करेंगे। ज्योतिषीय गणना के अनुसार, इस गोचर से मेष, कर्क, तुला, धनु और कुंभ राशि वालों के लिए धन लाभ, करियर में तरक्की और तरक्की के नए अवसर बनने की संभावना है। जानें किन राशियों का भाग्य चमक सकता है और गुरु गोचर का क्या प्रभाव पड़ेगा।

ग्रहों के राशि परिवर्तन का ज्योतिष में खास महत्व माना जाता है। देवगुरु बृहस्पति को ज्ञान, धन, संतान, विवाह, भाग्य और सुख-समृद्धि का कारक माना गया है। 31 अक्टूबर 2026 को गुरु कर्क राशि से निकलकर सिंह राशि में प्रवेश करेंगे। गुरु का यह राशि परिवर्तन कई राशियों के लिए नए अवसर लेकर आने वाला माना जा रहा है। खास बात यह है कि गुरु की स्थिति से कुछ राशियों के लिए धन लाभ, नौकरी में तरक्की, कारोबार में विस्तार और पारिवारिक जीवन में खुशियों के योग बन सकते हैं। जिन लोगों के काम लंबे समय से आगे बढ़ने की राह देख रहे हैं, उन्हें भी नई संभावनाएं मिल सकती हैं। ज्योतिषीय गणना के अनुसार, मेष, कर्क, तुला, धनु और कुंभ राशि के जातकों के लिए गुरु का यह गोचर खास रह सकता है।

आइए जानते हैं, इन पांच राशियों के लिए गुरु गोचर से क्या-क्या अच्छे बदलाव आने की संभावना है। मेष राशि: करियर में आगे बढ़ने के मिलेंगे मौके मेष राशि के जातकों के लिए गुरु का सिंह राशि में प्रवेश पांचवें भाव में होगा। ज्योतिष में इस भाव को शिक्षा, बुद्धि, संतान, प्रेम संबंध और रचनात्मक कार्यों से जोड़कर देखा जाता है। गुरु की यह स्थिति मेष राशि वालों के लिए नई योजनाओं पर काम करने और अपनी प्रतिभा दिखाने के अवसर ला सकती है।

नौकरी और करियर: नौकरी करने वाले जातकों को अपनी योग्यता साबित करने के मौके मिल सकते हैं। कार्यक्षेत्र में आपके सुझावों को महत्व मिल सकता है। जो लोग लंबे समय से किसी नई जिम्मेदारी या पदोन्नति की उम्मीद कर रहे हैं, उन्हें अपने प्रयासों को आगे बढ़ाने का अवसर मिल सकता है। शिक्षा, मीडिया, लेखन, मैनेजमेंट और रचनात्मक क्षेत्रों से जुड़े लोगों के लिए नए काम शुरू करने की संभावनाएं बन सकती हैं।

धन लाभ: आर्थिक मामलों में योजनाबद्ध तरीके से आगे बढ़ने का समय रह सकता है। किसी पुराने काम से लाभ मिलने की संभावना बन सकती है। निवेश से जुड़े फैसलों में जानकारी और समझदारी का इस्तेमाल करना फायदेमंद रहेगा। आय बढ़ाने के नए रास्तों पर भी विचार कर सकते हैं।

प्रेम और परिवार: प्रेम संबंधों में मधुरता बढ़ाने के अवसर मिल सकते हैं। परिवार में बच्चों की उपलब्धियों से खुशी मिल सकती है। विद्यार्थियों के लिए पढ़ाई पर ध्यान केंद्रित करने और अपनी तैयारी को बेहतर बनाने का समय रह सकता है।

कर्क राशि: आर्थिक स्थिति को मजबूत करने के बनेंगे अवसर कर्क राशि के जातकों के लिए गुरु का सिंह राशि में गोचर दूसरे भाव में होगा। ज्योतिष में दूसरा भाव धन, बचत, परिवार और वाणी से संबंधित माना जाता है। ऐसे में यह गोचर कर्क राशि वालों के लिए आर्थिक योजनाओं को आगे बढ़ाने और पारिवारिक सुख को मजबूत करने के लिहाज से महत्वपूर्ण माना जा सकता है।

धन और बचत: आमदनी को बेहतर तरीके से संभालने और बचत बढ़ाने पर ध्यान दे सकते हैं। नौकरी या कारोबार से जुड़े लोगों को अपनी मेहनत का लाभ मिलने की संभावना बन सकती है। जिन लोगों की आय अलग-अलग स्रोतों से आती है, वे उन्हें व्यवस्थित करने की योजना बना सकते हैं। आर्थिक मामलों में सही फैसले भविष्य के लिए मजबूत आधार तैयार कर सकते हैं।

नौकरी और कारोबार: कार्यक्षेत्र में आपकी बातचीत करने की कला और अनुभव काम आ सकते हैं। मीटिंग, इंटरव्यू, क्लाइंट डीलिंग और कारोबार से जुड़े कामों में अपनी बात प्रभावी तरीके से रखने का अवसर मिल सकता है। व्यापारियों के लिए नए ग्राहकों से जुड़ने और पुराने संपर्कों को मजबूत करने की संभावनाएं बन सकती हैं।

परिवार और रिश्ते: घर में सुखद माहौल बनाने के मौके मिल सकते हैं। परिवार के सदस्यों के साथ बातचीत बेहतर हो सकती है। घर से जुड़े किसी महत्वपूर्ण काम को आगे बढ़ाने की योजना भी बन सकती है। अपनी बात सोच-समझकर रखने से रिश्तों में मधुरता बनाए रखने में मदद मिल सकती है।

तुला राशि: आय बढ़ाने और इच्छाएं पूरी करने का मिल सकता है मौका तुला राशि के जातकों के लिए गुरु का गोचर ग्यारहवें भाव में होगा। ज्योतिष में इस भाव को आय, लाभ, सामाजिक संपर्क और इच्छाओं की पूर्ति से जोड़कर देखा जाता है। इस कारण तुला राशि वालों के लिए यह गोचर आर्थिक अवसरों और नए संपर्कों के लिहाज से खास माना जा सकता है।

आर्थिक लाभ: नौकरी या कारोबार में आय बढ़ाने के नए रास्ते मिल सकते हैं। जिन लोगों ने किसी प्रोजेक्ट पर लंबे समय से मेहनत की है, उन्हें उससे लाभ मिलने की संभावना बन सकती है। कारोबारियों के लिए नए ग्राहक, व्यावसायिक संपर्क और विस्तार की योजनाएं आगे बढ़ाने के अवसर मिल सकते हैं। अपनी कमाई का कुछ हिस्सा बचत के लिए रखना भी उपयोगी रहेगा।

करियर में तरक्की: कार्यक्षेत्र में आपकी पहचान मजबूत हो सकती है। टीम के साथ काम करने और अनुभवी लोगों से संपर्क बनाने का लाभ मिल सकता है। नौकरी बदलने की तैयारी कर रहे जातकों को अपनी योग्यता के अनुसार अवसर तलाशने में मदद मिल सकती है। फ्रीलांसिंग, डिजिटल काम और नेटवर्किंग से जुड़े लोगों के लिए भी नए रास्ते खुल सकते हैं।

सामाजिक जीवन: दोस्तों और परिचितों के साथ संपर्क बढ़ सकता है। किसी पुराने परिचित के जरिए उपयोगी जानकारी या काम का अवसर मिल सकता है। लंबे समय से देख रहे किसी लक्ष्य को पूरा करने के लिए सही लोगों का सहयोग मिलने की संभावना भी बन सकती है।

धनु राशि: भाग्य का साथ और नए अवसर मिलने की उम्मीद धनु राशि के स्वामी स्वयं देवगुरु बृहस्पति हैं। गुरु का सिंह राशि में प्रवेश धनु राशि से नौवें भाव में होगा। ज्योतिष में नौवें भाव को भाग्य, धर्म, उच्च शिक्षा, लंबी यात्राओं और गुरुजनों का भाव माना जाता है। इस स्थिति को धनु राशि के जातकों के लिए ज्ञान बढ़ाने और अपने काम को नई दिशा देने के लिहाज से महत्वपूर्ण माना जा सकता है।

करियर और कामकाज: नौकरी करने वाले लोगों को नई जिम्मेदारियों और काम सीखने के अवसर मिल सकते हैं। जिन लोगों का काम शिक्षा, प्रशिक्षण, सलाह, कानून, लेखन या शोध से जुड़ा है, वे अपने अनुभव का बेहतर इस्तेमाल कर सकते हैं। कारोबार में नई जगहों तक पहुंच बनाने और काम का दायरा बढ़ाने की योजनाओं पर काम हो सकता है।

पढ़ाई और प्रतियोगिता: विद्यार्थियों के लिए अपनी तैयारी को मजबूत करने और उच्च शिक्षा से जुड़ी योजनाओं पर ध्यान देने का समय रह सकता है। विदेश में पढ़ाई या किसी विशेष कोर्स की तैयारी कर रहे लोगों को जरूरी जानकारी और मार्गदर्शन मिल सकता है। शिक्षकों और अनुभवी लोगों की सलाह से आगे की राह तय करने में मदद मिल सकती है।

भाग्य और यात्रा: धार्मिक यात्रा, लंबी दूरी की यात्रा या काम के सिलसिले में बाहर जाने के अवसर मिल सकते हैं। नई जगहों और लोगों से मिलने से अनुभव बढ़ सकता है। अपने लक्ष्य को लेकर स्पष्टता रखने और लगातार प्रयास करने से अच्छे परिणाम पाने की संभावनाएं मजबूत हो सकती हैं।

कुंभ राशि: रिश्तों और साझेदारी में मिल सकता है लाभ कुंभ राशि के जातकों के लिए गुरु का सिंह राशि में प्रवेश सातवें भाव में होगा। ज्योतिष में सातवें भाव को विवाह, जीवनसाथी, साझेदारी और कारोबारी संबंधों से जोड़ा जाता है। इस लिहाज से गुरु का यह गोचर कुंभ राशि वालों के लिए रिश्तों और कामकाजी साझेदारी को आगे बढ़ाने के अवसर ला सकता है।

कारोबार और साझेदारी: व्यापार करने वाले जातकों को नए लोगों के साथ काम करने का अवसर मिल सकता है। किसी कारोबारी समझौते, नए क्लाइंट या साझेदारी की योजना पर बातचीत आगे बढ़ सकती है। काम में पारदर्शिता और जिम्मेदारियों की स्पष्टता बनाए रखने से अच्छे संबंध बनाने में मदद मिल सकती है।

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नौकरी और संपर्क: नौकरी करने वाले लोगों को टीमवर्क और दूसरे विभागों के साथ तालमेल का लाभ मिल सकता है। जिन लोगों का काम ग्राहकों, जनसंपर्क, कंसल्टिंग या बातचीत पर निर्भर है, उन्हें अपने संपर्कों से नए अवसर मिल सकते हैं। अपनी बात स्पष्ट और प्रभावी ढंग से रखना आपके लिए उपयोगी रहेगा।

प्रेम और वैवाहिक जीवन: अविवाहित जातकों के लिए विवाह से जुड़ी बातचीत आगे बढ़ने की संभावना बन सकती है। पहले से रिश्ते में रहने वाले लोगों को आपसी समझ मजबूत करने का अवसर मिल सकता है। जीवनसाथी के साथ मिलकर भविष्य की योजनाएं बनाने और महत्वपूर्ण फैसलों पर बातचीत करने से रिश्तों में नजदीकी बढ़ सकती है।

गुरु गोचर 2026 का महत्व ज्योतिष में बृहस्पति को शुभ ग्रह माना जाता है। इन्हें ज्ञान, शिक्षा, संतान, विवाह, धर्म, धन और विस्तार का कारक कहा जाता है। गुरु जिस राशि में प्रवेश करते हैं, वहां से उनकी स्थिति के साथ-साथ अलग-अलग राशियों से बनने वाले भावों को भी देखा जाता है। इसी आधार पर गोचर का फल बताया जाता है।

31 अक्टूबर 2026 को गुरु सिंह राशि में प्रवेश करेंगे। इस गोचर का पहला चरण 25 जनवरी 2027 तक रहने की गणना है। इसके बाद वक्री चाल के कारण गुरु फिर कर्क राशि में लौटेंगे और जून 2027 में दोबारा सिंह राशि में प्रवेश करेंगे।

इसलिए 31 अक्टूबर से शुरू होने वाले इस गोचर को एक नए चरण के रूप में देखा जा सकता है। मेष, कर्क, तुला, धनु और कुंभ राशि के जातकों के लिए यह अवधि करियर, आर्थिक योजनाओं, रिश्तों और व्यक्तिगत विकास से जुड़े अवसरों पर ध्यान देने का समय हो सकती है।

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