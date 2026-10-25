नवंबर में चमकेगी इन 5 राशियों की किस्मत, करियर में तरक्की और धन लाभ के बनेंगे योग
नवंबर राशिफल 2026: नवंबर में ग्रहों के राशि परिवर्तन से मेष, मिथुन, सिंह, तुला और धनु राशि वालों के लिए करियर में तरक्की और आर्थिक लाभ के नए अवसर बन सकते हैं। जानें मंगल, बुध, शुक्र और सूर्य के गोचर से किन राशियों को नौकरी, कारोबार और धन के मामले में फायदा मिलने की संभावना है।
नवंबर में ग्रहों की चाल बदलने से कुछ राशियों के लिए आगे बढ़ने के नए रास्ते खुल सकते हैं। नौकरी करने वालों को तरक्की के मौके मिल सकते हैं, वहीं कारोबार से जुड़े लोगों को नए काम और ग्राहकों से जुड़ने का अवसर मिल सकता है। इस महीने 12 नवंबर को मंगल सिंह राशि में प्रवेश करेंगे। 13 नवंबर को बुध मार्गी होंगे और 14 नवंबर को शुक्र की चाल बदलेगी। इसके बाद 16 नवंबर को सूर्य वृश्चिक राशि में पहुंचेंगे। महीने के आखिरी हिस्से में 22 नवंबर को शुक्र तुला राशि में प्रवेश करेंगे। ज्योतिषीय गणना में इन बदलावों को कुछ राशियों के लिए अच्छा माना जा रहा है। आइए जानते हैं नवंबर में किन राशियों के लिए करियर, कारोबार और आर्थिक मामलों में आगे बढ़ने के मौके बन सकते हैं।
नवंबर में कब-कब बदलेंगे ग्रह?
- 6 नवंबर: शुक्र कन्या राशि में प्रवेश करेंगे।
- 12 नवंबर: मंगल सिंह राशि में प्रवेश करेंगे।
- 13 नवंबर: बुध तुला राशि में मार्गी होंगे।
- 14 नवंबर: शुक्र कन्या राशि में मार्गी होंगे।
- 16 नवंबर: सूर्य वृश्चिक राशि में प्रवेश करेंगे।
- 22 नवंबर: शुक्र तुला राशि में प्रवेश करेंगे।
मेष राशि: काम में मिलेगी आगे बढ़ने की राह
मेष राशि वालों के लिए नवंबर में अपनी प्रतिभा दिखाने के मौके बन सकते हैं। मंगल इस राशि के स्वामी हैं और 12 नवंबर को सिंह राशि में प्रवेश करेंगे। यह मेष राशि से पांचवां भाव है। ज्योतिषीय मान्यता के अनुसार, इस गोचर को रचनात्मकता, आत्मविश्वास और अपनी योजनाओं पर काम करने से जोड़कर देखा जाता है।
नौकरी करने वालों को नई जिम्मेदारी मिल सकती है। जो लोग नौकरी बदलने की तैयारी कर रहे हैं, उन्हें नए अवसरों पर नजर रखनी चाहिए। कारोबार करने वालों को भी अपने काम का दायरा बढ़ाने और नए लोगों से जुड़ने का मौका मिल सकता है। पढ़ाई कर रहे विद्यार्थियों के लिए अपनी तैयारी पर ध्यान देने का समय रहेगा।
मिथुन राशि: कारोबार और संपर्कों से होगा फायदा
मिथुन राशि वालों के लिए नवंबर का दूसरा हिस्सा अच्छा रह सकता है। 22 नवंबर को शुक्र तुला राशि में प्रवेश करेंगे। यह मिथुन राशि से पांचवां भाव है। ज्योतिष में इस भाव को रचनात्मकता, शिक्षा और प्रेम संबंधों से जोड़कर देखा जाता है।
लेखन, मीडिया, मार्केटिंग और कला से जुड़े लोगों को अपनी प्रतिभा दिखाने का अवसर मिल सकता है। नौकरी करने वालों को नए संपर्क बनाने और अपनी बात अधिकारियों तक पहुंचाने में मदद मिल सकती है। कारोबारियों के लिए नए ग्राहकों तक पहुंचने और अपने काम को बेहतर तरीके से पेश करने का समय रह सकता है।
सिंह राशि: आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ेंगे
सिंह राशि वालों के लिए नवंबर का महीना खास रह सकता है। गुरु 31 अक्टूबर को सिंह राशि में प्रवेश करेंगे। इसके बाद 12 नवंबर को मंगल भी इसी राशि में पहुंचेंगे। इस तरह दोनों ग्रहों की मौजूदगी को ज्योतिषीय नजरिये से महत्वपूर्ण माना जा रहा है।
नौकरी में आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे लोगों को अपनी योग्यता दिखाने का मौका मिल सकता है। कारोबारियों के लिए नई योजनाओं पर काम करने का समय रहेगा। जो लोग लंबे समय से किसी काम को शुरू करना चाहते हैं, वे अपनी तैयारी को आगे बढ़ा सकते हैं। शिक्षा और रचनात्मक क्षेत्रों से जुड़े लोगों के लिए भी अपनी क्षमता दिखाने के अवसर बन सकते हैं।
तुला राशि: आर्थिक स्थिति मजबूत करने के मिलेंगे मौके
तुला राशि वालों के लिए नवंबर का आखिरी हिस्सा महत्वपूर्ण रहेगा। 22 नवंबर को शुक्र अपनी राशि तुला में प्रवेश करेंगे। शुक्र इस राशि के स्वामी हैं। ज्योतिष में शुक्र को सुख-सुविधा, प्रेम, कला और आर्थिक मामलों से जोड़ा जाता है।
नौकरी करने वालों को नए संपर्क बनाने और अपनी बात प्रभावी तरीके से रखने का अवसर मिल सकता है। कारोबार करने वाले लोग अपने काम को आगे बढ़ाने की योजना बना सकते हैं। आर्थिक मामलों में भी बजट और बचत पर ध्यान देने का समय रहेगा। प्रेम जीवन में साथी के साथ तालमेल बेहतर बनाने के मौके मिल सकते हैं।
धनु राशि: भाग्य का साथ मिलने की उम्मीद
धनु राशि वालों के लिए नवंबर में गुरु की स्थिति अहम रहेगी। गुरु सिंह राशि में रहेंगे, जो धनु राशि से नौवां भाव है। ज्योतिष में नौवें भाव को भाग्य, उच्च शिक्षा और लंबी दूरी की यात्राओं से जोड़ा जाता है।
पढ़ाई कर रहे लोगों को आगे की तैयारी के लिए नई दिशा मिल सकती है। नौकरी में तरक्की की कोशिश कर रहे लोगों को नए अवसरों पर ध्यान देना चाहिए। कारोबारियों के लिए नए संपर्क बनाने और काम का विस्तार करने की योजना पर आगे बढ़ने का समय रह सकता है। किसी अनुभवी व्यक्ति से मिली सलाह भी काम आ सकती है।
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नवंबर में शुक्र का गोचर क्यों है खास?
शुक्र 6 नवंबर को कन्या राशि में प्रवेश करेंगे। इसके बाद 14 नवंबर को मार्गी होंगे और 22 नवंबर को तुला राशि में पहुंच जाएंगे। तुला शुक्र की अपनी राशि है। इसलिए महीने के दूसरे हिस्से में शुक्र का गोचर ज्योतिषीय गणना में खास माना जा रहा है।
शुक्र की स्थिति को प्रेम, रिश्तों, सुख-सुविधाओं और आर्थिक मामलों से जोड़कर देखा जाता है। वहीं बुध के मार्गी होने को कारोबार, बातचीत और फैसलों से जुड़े मामलों में आगे बढ़ने के अवसरों से जोड़ा जाता है। मंगल का सिंह राशि में प्रवेश आत्मविश्वास और सक्रियता के लिहाज से महत्वपूर्ण रहेगा।
नवंबर में ग्रहों की इन चालों के आधार पर मेष, मिथुन, सिंह, तुला और धनु राशि वालों के लिए करियर, कारोबार, शिक्षा और आर्थिक मामलों में सकारात्मक संभावनाएं मानी जा रही हैं।
डिस्क्लेमर: इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम यह दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य एवं सटीक हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।
लेखक के बारे मेंYogesh Joshi
योगेश जोशी डिजिटल पत्रकारिता में 8 वर्षों से सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन में सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत हैं। ज्योतिष और धार्मिक विषयों पर उनका लेखन पाठक-केंद्रित और व्यावहारिक दृष्टिकोण के लिए जाना जाता है। राशिफल, ग्रह-गोचर, दशा-महादशा, अंकज्योतिष, सामुद्रिक शास्त्र, वास्तु, फेंगशुई और पूजा-विधि जैसे विषय उनके काम का प्रमुख हिस्सा हैं।
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योगेश के लिए ज्योतिष केवल भविष्य बताने का जरिया नहीं है। वह इसे आत्मचिंतन और सही फैसलों में मदद करने वाले एक मार्गदर्शक के रूप में देखते हैं। इसी सोच के साथ वह राशिफल और अन्य ज्योतिषीय विषयों को संतुलित, व्यावहारिक और भरोसेमंद तरीके से प्रस्तुत करते हैं। उनका उद्देश्य पाठकों को डराना नहीं, बल्कि जानकारी के जरिए उन्हें सोचने और समझने की दिशा देना है।
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