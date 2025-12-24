बेहद शुभ होते हैं ये 4 नक्षत्र, दिलाते हैं खूब धन और सफलता, जानें खूबियां

संक्षेप: नक्षत्र यह तय करते हैं कि ग्रह अपनी स्थिति में कितने शक्तिशाली और प्रभावशाली होंगे। यही वजह है कि हमारे जन्म, जीवन और मृत्यु पर नक्षत्रों का विशेष प्रभाव पड़ता है। नक्षत्र द्वारा किसी व्यक्ति के सोचने की शक्ति, स्वभाव, भविष्य, अंतर्दृष्टि और उसकी विशेषताओं का विश्लेषण आसानी से किया जा सकता है।

ज्योतिष के मुताबिक हमारी कुंडली में नक्षत्र का खास महत्व होता है। शास्त्र में कुल 27 नक्षत्रों का वर्णन मिलता है। नक्षत्रमंडल का पहला नक्षत्र अश्विनी है और अंतिम नक्षत्र है रेवती। नक्षत्र यह तय करते हैं कि ग्रह अपनी स्थिति में कितने शक्तिशाली और प्रभावशाली होंगे। यही वजह है कि हमारे जन्म, जीवन और मृत्यु पर नक्षत्रों का विशेष प्रभाव पड़ता है। नक्षत्र द्वारा किसी व्यक्ति के सोचने की शक्ति, स्वभाव, भविष्य, अंतर्दृष्टि और उसकी विशेषताओं का विश्लेषण आसानी से किया जा सकता है।

हर नक्षत्र का स्वामी ग्रह होता है। ऐसे में आज हम आपको कुछ खास नक्षत्र के बारे में जानेंगे, जिनमें जन्मे लोगों को धन, प्रतिष्ठा और सफलता बहुत जल्दी और ज्यादा मिल जाती है। चलिए 4 ऐसे ही शुभ नक्षत्र के बारे में जानते हैं।

पुष्य नक्षत्र में जन्में लोग पहला शुभ नक्षत्र है- पुष्य नक्षत्र। इस नक्षत्र में जन्में लोगों का पुष्य का शाब्दिक अर्थ है 'पोषण करने वाला' या 'शक्ति प्रदान करने वाला'। पुराणों में इसे 'नक्षत्रों का राजा' की उपाधि दी गई है। ऋग्वेद में पुष्य नक्षत्र को 'मंगलकर्ता' कहा गया है। यह नक्षत्र समृद्धिदायक, शुभ फल प्रदान करने वाला और चिरस्थायी लाभ देने वाला माना जाता है। यह गुरु ग्रह से संबंधित है।

इस नक्षत्र में जन्म लेने वाले लोगों को जीवन में काफी मान-सम्मान मिलता है। ये एक अच्छे लेखक, कवि, दार्शनिक, साहित्यकार, अधिकारी, मंत्री, राजा, तकनीकी मस्तिष्क वाले पेशे में सफल हो सकते हैं। साथ ही ये मेहनती और अनुशासित होते हैं। इस नक्षत्र में जन्में लोगों को कम संघर्ष करना पड़ता है और उन्हें पैतृक संपत्ति भी आसानी से मिल जाती है।

उपाय पुष्य नक्षत्र में भगवान गणेश, भगवान विष्णु, और महालक्ष्मी की पूजा करें।

इस दिन शनिदेव की भी पूजा करें, क्योंकि पुष्य नक्षत्र का स्वामी शनि को माना जाता है।

गुरुवार को पुष्य नक्षत्र होने पर देवगुरु बृहस्पति की भी पूजा करें। साथ ही दान करें।

इस दिन कनकधारा स्तोत्र का पाठ करें।

रोहिणी नक्षत्र में जन्में लोग रोहिणी नक्षत्र को भी काफी शुभ माना जाता है। यह वैभव और ऐश्वर्य का प्रतीक है। इस नक्षत्र में जन्मे लोगों की बात करें, तो ये संगीत और फैशन प्रेमी होते हैं। ये लोग काफी मेहनती और महत्वाकांक्षी होते हैं। इन्हें बिजनेस के साथ ही रचनात्मक क्षेत्रों में सफलता मिलती है। यह नक्षत्र जातक को धन वृद्धि और भौतिक सुख प्रदान करता है। इनकी वैवाहिक जीवन और लव लाइफ की बात करें, तो इनका दांपत्यजीवन सुखी रहता है।

स्वाति नक्षत्र में जन्में लोग

ज्योतिष में स्वाति नक्षत्र 15 वां नक्षत्र है। इसका स्वामी राहु है। वहीं, इसके देवता वायु और सरस्वती हैं। शुक्र द्वारा शासित तुला राशि से संबंधित इस नक्षत्र के अंतर्गत जन्मे लोग संतुलन, कूटनीति, निष्ठा, उदारता और दयालुता के लिए जाने जाते हैं। यह व्यापार, स्टार्टअप और विदेश से लाभ प्रदान करता है। साथ ही जोखिम उठाने की क्षमता भी देता है। इस नक्षत्र में जन्में लोगों को व्यवसाय और रिस्की कामों में भी सफलता मिलती है। इनके लिए शिक्षण एक अच्छा करियर माना जाता है।

उत्तराफाल्गुनी नक्षत्र में जन्में लोग

27 नक्षत्रों में से उत्तरा फाल्गुनी 12वां नक्षत्र है। इस नक्षत्र के स्वामी सूर्य और स्वामी ग्रह शुक्र हैं। यह दयालुता, संरक्षण और परिश्रमी होने का प्रतीक है। इस नक्षत्र से जातक को सरकारी सेवा, नेतृत्व और अधिकार का अवसर मिलता है। साथ ही समाज में ऊंचा पद और धन दोनों प्राप्त होता है। करियर की बात करें, तो ये आत्मनिर्भर होते हैं। चूंकि ये काफी जिम्मेदार होते हैं, इसीलिए इन्हें किसी से मदद की जरूरत नहीं पड़ती है।