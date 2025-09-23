संघर्षों से घिरा है व्यक्ति, जीवन उत्सव का आनंद लीजिए

जीवन को उत्सव बनाने के लिए व्यक्ति के पास पुरुषार्थ, मनोबल और जीवन दृष्टि चाहिए। आत्मदृष्टि ही उसे आत्मबल प्रदान करती है। जब व्यक्ति को आत्मबल मिल जाता है, तो वह हर कार्य उत्सव के रूप में मनाता है।

श्रीमद्भगवतगीता में ‘समभाव’ की बात कही गई है। ‘सुखे दुःखे समे कृत्वा लाभालाभौ जयाजयौ’- यानी सुख-दुख, हानि-लाभ,जय-पराजय को समान भाव से समझकर कर्म करते रहना चाहिए। जीवन में प्रभु को समर्पित होकर समभाव रखने वाले व्यक्ति ही सफल होते हैं। गीता में इसी समभाव को रखने वाला, हर पल अपने जीवन में उत्सव महसूस करता है।

यदि आप आत्मदृष्टि से सम्यक साधना के साथ जीवन जिएं, तो यह जीवन एक उत्सव है। अनुभूति करें, तो सभी के लिए हर पल आनंद के क्षण हैं। इस उत्सव का आनंद पाने के लिए आत्मिक ज्ञान होना बहुत जरूरी है। इस ज्ञान को पाने के लिए गुरु की आवश्यकता होती है। यदि योग्य गुरु मिल जाए, तो आपका जीवन उत्सव बन सकता है। गुरु आप किसी को भी बना सकते हैं या ज्ञान की अंतर्दृष्टि विकसित कर स्वयं के गुरु भी बन सकते हैं।

व्यक्ति को जीवन में पग-पग पर संघर्ष का सामना करना पड़ता है। संघर्ष कभी परिस्थितियों से होता है, कभी कर्म से, तो कभी अपनी मन की स्थिति के कारण भी होता है। इसकी वजह से मनुष्य को अकारण ही व्यक्तिगत, पारिवारिक, सामाजिक,आर्थिक संघर्ष झेलना पड़ता है।

व्यक्ति संघर्षों से चारों तरफ से घिरा हुआ है। वह इन संघर्षों से बाहर निकलने का प्रयास करता है, लेकिन कभी-कभी चाह कर भी नहीं निकल पाता। उसे जीवन में कई बार हार का भी सामना करना पड़ता है, क्योंकि सफलता हर बार नहीं मिलती। वह अंदर से टूटने लगता है, बिखरने लगता है और असफलता को ही अपना भाग्य मानने लगता है। बस, यहीं से उसे अपने में सुधार करने की कोशिश करनी चाहिए।

मनुष्य को जन्म संघर्षों का सामना करने के लिए ही मिला है। इन संघर्षों से जब हम निकल जाते हैं, तभी हम एक समर्थ नागरिक बनते हैं। समुद्र में जैसे तूफान आते रहते हैं, वैसे ही जीवन में भी तूफान आते हैं। जो व्यक्ति धैर्य, ज्ञान, विद्या के प्रशिक्षण से पूर्ण प्रशिक्षित है, वह इस जीवन के तूफान रूपी खेल में सफल हो जाते हैं। बाकी लोग हार-जीत, मान-अपमान, आशा-निराशा और हानि-लाभ के द्वंदों के बीच ही झूलते रहते हैं। जीवन में हमेशा जीत-ही-जीत की आशा नहीं करें। हार-जीत दोनों एक सिक्के के पहलू हैं। दोनों ही आते-जाते रहते हैं। भविष्य में हारने, असफलता पाने की आशंका से मन पहले से दुखी कर लेना, उससे भी बड़ी असफलता है।

जीवन को उत्सव बनाने के लिए व्यक्ति के पास पुरुषार्थ, मनोबल और जीवन दृष्टिचाहिए। उसकी आत्मदृष्टि ही उसे आत्मबल प्रदान करती है। जब व्यक्ति को आत्मबल मिल जाता है, तो वह हर कार्य उत्सव के रूप में मनाता है। जीवन में हार-जीत की चिंता किए बिना व्यक्ति जब अपने हर कर्म ईश्वर के चरणों में अर्पित करता चला जाता है, तब वह निश्चित ही सफलता और यश का भागीदार भी होता है।