कुंडली में अशुभ संकेत देता है राहु-शनि का कॉम्बिनेशन, जातक पर पड़ता है ये असर

संक्षेप: कुछ ग्रहों के योग भी सफलता, धन और उन्नति देते हैं, वहीं कुछ ग्रह संयोजन ऐसे भी हैं जो मानसिक, भावनात्मक और कठिनाइयां पैदा करते हैं। ऐसे में राहु–शनि का संयोजन सबसे खतरनाक और चुनौतीपूर्ण माने जाते हैं। इनका गहरा प्रभाव व्यक्ति के मन, व्यवहार और जीवन की घटनाओं पर हो सकता है।

ज्योतिष शास्त्र के मुताबिक जन्म कुंडली में ग्रहों की स्थिति किसी भी जातक के मानसिक स्वभाव, जीवन की दिशा और कर्मों पर गहरा प्रभाव डालती है। हर एक ग्रह का अपना महत्व होता है। कुंडली में जब कोई ग्रह मजबूत होता है तो वह जातक को शुभ फल देता है और जब कमजोर होता है तो अशुभ फल देता है। इसके अलावा कुछ ग्रहों के योग भी सफलता, धन और उन्नति देते हैं, वहीं कुछ ग्रह संयोजन ऐसे भी हैं जो मानसिक, भावनात्मक और कठिनाइयां पैदा करते हैं। ऐसे में राहु–शनि का संयोजन सबसे खतरनाक और चुनौतीपूर्ण माने जाते हैं। इनका गहरा प्रभाव व्यक्ति के मन, व्यवहार और जीवन की घटनाओं पर हो सकता है।

राहु-शनि योग ज्योतिष के मुताबिक राहु और शनि का योग सबसे खतरनाक योग में से एक है। दोनों ग्रह कर्म, रुकावट और संघर्ष से जुड़े हैं, इसलिए जब ये साथ होते हैं तो इनके नकारात्मक प्रभाव बढ़ता है। किसी की कुंडली में अगर यह योग हो, तो उसके जीवन में बार-बार कठिनाइयां, अचानक बाधाएँ, करियर में अस्थिरता या लगातार दबाव महसूस हो सकता है। कई बार कार्यों में देरी, कानूनी परेशानियां या लंबे समय तक तनाव भी देखने को मिलता है, खासकर तब जब यह योग कुंडली के संवेदनशील भावों में हो।

ज्योतिष शास्त्र के अनुसार शनि और राहु की युति से दुर्ता योग बनता है। इस योग को मंडी योग भी बताया गया है। माना जाता है कि जिस व्यक्ति की कुंडली में यह योग होता है वह अपने राज छुपा कर रखता है। ऐसे लोग क्या करते हैं कोई नहीं जानता। ऐसे लोग अपार धन अर्जित करते हैं। ऐसे लोग बहुत तेज दिमाग के होते हैं। वे अपने कारण में सफलता पाने के लिए कुछ भी करने को तैयार हैं। ये गलत काम करके भी पैसा कमाते हैं। इस योग के अशुभ प्रभाव से बचने के लिए भगवान शिव की पूजा करनी चाहिए। इससे दोष दूर होता है।

पिचाश योग भी बनता है

ज्योतिष शास्त्र के अनुसार जब भी शनि और राहु की युति होती है तो पिशाच योग बनता है। इन दोनों ग्रहों की व्यक्ति के जीवन में महत्वपूर्ण भूमिका होती है। ये किसी की भी जिंदगी बना या बिगाड़ सकते हैं। इसी वजह से लोग इन दोनों ग्रहों से डरते हैं। ऐसे में यह योग बहुत ही खतरनाक होता है।

उपाय

इस योग के अशुभ प्रभाव से बचने के लिए गाय का दान करें।

शनि और राहु के शुभ प्रभाव के लिए इनसे जुड़े उपाय करें। मंत्र जाप भी शुभ फल देता है।

जिस किसी की कुंडली में यह योग बन रहा है, तो दोनों कान छिदवाकर उसमें सोना के आभूषण धारण करें।

इसके अलावा छाया दान करना भी शुभ माना जाता है।

ये भी ग्रह योग हैं खतरनाक

खतरनाक ग्रह संयोजन की बात करें, राहु-शनि के अलावा मंगल-राहु योग, चंद्र-शनि योग भी खतरनाक माने जाते हैं।