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मंदिर में घंटी बजाते समय ये गलतियां पूजा का फल कर देंगी कम, पड़ सकता है गलत प्रभाव

Navaneet Rathaur लाइव हिन्दुस्तान
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मंदिर में घंटी बजाते समय ये गलतियां बढ़ा सकती हैं परेशानियां। जानिए घंटी बजाने के शास्त्रीय और वास्तु नियम - कब बजानी चाहिए, कितनी बार बजानी चाहिए और मंदिर से निकलते समय घंटी बजानी चाहिए या नहीं। सही तरीके से घंटी बजाने से मिलेगी पूजा का पूरा फल।

मंदिर में घंटी बजाते समय ये गलतियां पूजा का फल कर देंगी कम, पड़ सकता है गलत प्रभाव

हिंदू धर्म में मंदिर जाते समय घंटी बजाना एक पुरानी और पवित्र परंपरा है। अधिकांश लोग मंदिर में प्रवेश करते समय घंटी जरूर बजाते हैं, लेकिन कई बार वे छोटी-छोटी गलतियां कर देते हैं, जो पूजा का फल कम कर सकती हैं या नकारात्मक प्रभाव भी डाल सकती हैं। घंटी की ध्वनि ना सिर्फ देवता को जागृत करती है, बल्कि भक्त की उपस्थिति की सूचना भी देती है। सही नियमों का पालन ना करने से वातावरण की शुद्धि प्रभावित हो सकती है।

घंटी बजाने का धार्मिक महत्व

घंटी की आवाज को शंख और घड़ियाल की गूंज के समान माना जाता है। पुराणों में कहा गया है कि सृष्टि की शुरुआत में जो नाद हुआ था, घंटी की ध्वनि उसी का प्रतीक है। मंदिर में घंटी बजाने से देवता प्रसन्न होते हैं और भक्त की श्रद्धा बढ़ती है। यह ध्वनि वातावरण से नकारात्मक ऊर्जा को दूर करती है और सकारात्मक कंपन पैदा करती है। इसलिए मंदिर प्रवेश के समय घंटी बजाना अनिवार्य माना गया है।

घंटी बजाने के वैज्ञानिक फायदे

घंटी की तीखी और सुरीली ध्वनि मस्तिष्क के दोनों हिस्सों को संतुलित करती है। इससे मन एकाग्र होता है और पूजा में पूर्ण समर्पण मिलता है। वैज्ञानिक रूप से यह ध्वनि तनाव कम करती है और भक्त को शांत व पवित्र वातावरण प्रदान करती है। सही तरीके से बजाई गई घंटी पूजा को अधिक प्रभावी बनाती है।

मंदिर में घंटी बजाने के सही नियम

घंटी को केवल दो या तीन बार बजाना चाहिए। इसे बहुत जोर से या लगातार बजाना अनुचित है। सुबह और शाम की आरती के समय घंटी बजाना विशेष रूप से शुभ होता है, क्योंकि यह संधि काल होता है। घंटी बजाते समय मन को शांत रखें और भगवान का स्मरण करें। घंटी को हमेशा सम्मान के साथ छुएं और अनावश्यक रूप से ना बजाएं।

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मंदिर से निकलते समय घंटी क्यों नहीं बजानी चाहिए?

शास्त्रों के अनुसार, मंदिर से बाहर निकलते समय घंटी बजाना वर्जित है। जैसे हम किसी के घर जाते समय घंटी बजाकर अपनी उपस्थिति बताते हैं, लेकिन वापस जाते समय नहीं बजाते, ठीक उसी प्रकार मंदिर में प्रवेश पर घंटी बजाई जाती है। निकलते समय घंटी बजाने से पूजा की पवित्रता प्रभावित हो सकती है और नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है।

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गलत तरीके से घंटी बजाने के नुकसान

अगर घंटी को गलत तरीके से बजाया जाए, जैसे बहुत जोर से, लगातार या निकलते समय, तो इससे पूजा का फल कम हो सकता है। कभी-कभी इससे वातावरण की शुद्धि प्रभावित होती है और घर या मन में अशांति बढ़ सकती है। इसलिए घंटी बजाने के नियमों का पालन करना बहुत जरूरी है।

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मंदिर में घंटी बजाना एक पवित्र काम है, लेकिन सही नियमों के साथ किया जाए, तो ही इसका पूरा लाभ मिलता है। प्रवेश पर दो-तीन बार घंटी बजाएं, निकलते समय ना बजाएं और मन को शांत रखें। इन छोटी-छोटी बातों का ध्यान रखने से पूजा अधिक फलदायी होती है और घर में सकारात्मक ऊर्जा बनी रहती है।

डिस्क्लेमर: इस आलेख में दी गई जानकारियों के पूर्णतया सत्य एवं सटीक होने का हम दावा नहीं करते हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।

Navaneet Rathaur

लेखक के बारे में

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संक्षिप्त विवरण

नवनीत राठौर नए युग के डिजिटल पत्रकार हैं, जिन्हें इस क्षेत्र में करीब 7 साल का अनुभव है। वर्तमान में वो भारत की प्रतिष्ठित मीडिया संस्थान लाइव हिंदुस्तान के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन के हिस्सा हैं। यहां वह अंक ज्योतिष, हस्तरेखा विज्ञान, वास्तु शास्त्र, वैदिक ज्योतिष से जुड़ी खबरें लिखते हैं।


विस्तृत बायो परिचय और अनुभव

डिजिटल मीडिया में अपनी अलग पहचान बना रहे नवनीत राठौर धर्म से जुड़ी खबरों को प्रमाणिक तौर पर और आमबोल चाल की भाषा में पाठकों के लिए परोसते हैं। वो अंक ज्योतिष, हस्तरेखा विज्ञान, वास्तु शास्त्र, वैदिक ज्योतिष जैसे विषयों पर लेख लिखकर पाठक को उसकी अहमियत के बारे में बताते हैं। वर्तमान में वह लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन से जुड़े हैं और करीब 5 सालों से काम कर रहे हैं। अपने करियर के दौरान नवनीत ने वेबस्टोरी, फीचर, और एक्सप्लेनर कंटेंट में काम करते हुए अब ज्योतिषीय विषयों को डिजिटल पाठकों तक पहुंचाने में विशेष पहचान बनाई है।


शैक्षणिक पृष्ठभूमि

नवनीत ने शारदा विश्वविद्यालय, ग्रेटर नोएडा से जनसंचार एवं पत्रकारिता में स्नातक और शुभारती विश्वविद्यालय से परास्नातक की पढ़ाई की। पत्रकारिता की पढ़ाई के दौरान संस्थानों से विषयों को तत्थात्मक और प्रभावी तरीके से समझने का सलीका सीखा। यहीं से उन्हें पत्रकारिता की सीढ़ी मिली।


नवनीत राठौर ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत जनतंत्र न्यूज चैनल से की। इसके बाद उन्होंने सूर्या समाचार और अमर उजाला जैसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में काम किया। इसके बाद नवनीत लाइव हिंदुस्तान की एस्ट्रोलॉजी टीम का हिस्सा बने। पाठकों को सरल, विश्वसनीय और प्रेरणादायक जानकारी प्रदान करना ही नवनीत राठौर का मुख्य उद्देश्य है।


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