कब है तीज, जानें कब मनेगी हरियाली, कजरी और हरतालिका तीज
Teej 2026 Date kab hai Teej : माता पार्वती और भगवान को समर्पित है तीज का पावन दिन। इस दिन महिलाएं निर्जला व्रत रखकर पति की लंबी आयु की कामना करती हैं। सावन और भाद्रपद मास में तीन बार तीज का त्योहार आता है।
Teej 2026 Date kab hai Teej: सावन और भाद्रपद महीने में तीज का त्योहार आता है। हर साल सुहागिन महिलाएं बेसब्री इस त्योहार का इंतजार करती हैं। माता पार्वती और भगवान को समर्पित है तीज का पावन दिन। इस दिन महिलाएं निर्जला व्रत रखकर पति की लंबी आयु की कामना करती हैं। सावन और भाद्रपद मास में तीन बार तीज का त्योहार आता है। एक हरियाली तीज कहलाती है तो दूसरी कजरी तीज, तीसरी तीज को हरतालिका तीज कहते हैं। श्रावण माह की शुक्ल पक्ष तृतीया तिथि के दिन हरियाली तीज मनाई जाती है। इस तीज को सिंधारा तीज, छोटी तीज व श्रावण तीज भी कहा जाता है। वहीं, हरियाली तीज के पंद्रह दिन बाद कजरी तीज आती है, जिसे बड़ी तीज और कजली तीज कहा जाता है। इसके बाद आती है हरतालिका तीज, जो भाद्रपद मास की शुक्ल पक्ष तृतीया को पड़ती है। आइए जनतें हैं इस साल ये तीनों तीज किस दिन पड़ रही हैं-
कब है तीज, जानें कब मनेगी हरियाली, कजरी और हरतालिका तीज
कब है हरियाली तीज?
हिन्दू पंचांग के अनुसार, इस साल हरियाली तीज का व्रत शनिवार के दिन रखा जाएगा। 14 अगस्त को तृतीया तिथि शाम में 06 बजकर 46 मिनट पर शुरू हो जाएगी। तृतीया तिथि का समापन 15 अगस्त 2026 को सुबह में 05 बजकर 28 मिनट पर होगा। उदया तिथि में 15 अगस्त 2026 को यह व्रत रखा जाएगा।
कब है कजरी तीज?
हिन्दू पंचांग के अनुसार, इस साल हरियाली तीज का व्रत शनिवार के दिन रखा जाएगा। 30 अगस्त को तृतीया तिथि सुबह में 09 बजकर 36 मिनट पर शुरू हो जाएगी। तृतीया तिथि का समापन 31 अगस्त 2026 को शाम में 08 बजकर 50 मिनट पर होगा। उदया तिथि में 31 अगस्त 2026 को यह व्रत रखा जाएगा।
कब है हरतालिका तीज?
हिन्दू पंचांग के अनुसार, इस साल हरियाली तीज का व्रत शनिवार के दिन रखा जाएगा। 13 सितंबर को भाद्रपद तृतीया तिथि सुबह में 07 बजकर 08 मिनट पर शुरू हो जाएगी। तृतीया तिथि का समापन 14 सितंबर 2026 को शाम में 07 बजकर 06 मिनट पर होगा। उदया तिथि में 14 सितंबर 2026 को यह व्रत रखा जाएगा।
पार्वती माता की आरती
जय पार्वती माता जय पार्वती माता
ब्रह्म सनातन देवी शुभ फल कदा दाता।
जय पार्वती माता जय पार्वती माता।
अरिकुल पद्मा विनाशिनी जय सेवक त्राता
जग जीवन जगदम्बा हरिहर गुण गाता।
जय पार्वती माता जय पार्वती माता।
सिंह को वाहन साजे कुंडल है साथा
देव वधू जहां गावत नृत्य कर ताथा।
जय पार्वती माता जय पार्वती माता।
सतयुग शील सुन्दर नाम सती कहलाता
हिमाचल घर जन्मी सखियन रंगराता।
जय पार्वती माता जय पार्वती माता।
शुम्भ निशुम्भ विदारे हिमाचल स्याता
सहस भुजा तनु धरिके चक्र लियो हाथा।
जय पार्वती माता जय पार्वती माता।
सृष्टि रूप तुही जननी शिव संग रंगराता
नंदी भृंगी बीन लाही सारा मदमाता।
जय पार्वती माता जय पार्वती माता।
देवन अरज करत हम चित को लाता
गावत दे दे ताली मन में रंगराता।
जय पार्वती माता जय पार्वती माता।
श्री प्रताप आरती मैया की जो कोई गाता
सदा सुखी रहता सुख संपति पाता।
जय पार्वती माता मैया जय पार्वती माता।।
डिस्क्लेमर: इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम यह दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य एवं सटीक हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।
लेखक के बारे मेंShrishti Chaubey
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