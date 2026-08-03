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कब है तीज, जानें कब मनेगी हरियाली, कजरी और हरतालिका तीज

By Shrishti Chaubey
लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
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Teej 2026 Date kab hai Teej : माता पार्वती और भगवान को समर्पित है तीज का पावन दिन। इस दिन महिलाएं निर्जला व्रत रखकर पति की लंबी आयु की कामना करती हैं। सावन और भाद्रपद मास में तीन बार तीज का त्योहार आता है।

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कब मनेगी हरियाली, कजरी और हरतालिका तीज

Teej 2026 Date kab hai Teej: सावन और भाद्रपद महीने में तीज का त्योहार आता है। हर साल सुहागिन महिलाएं बेसब्री इस त्योहार का इंतजार करती हैं। माता पार्वती और भगवान को समर्पित है तीज का पावन दिन। इस दिन महिलाएं निर्जला व्रत रखकर पति की लंबी आयु की कामना करती हैं। सावन और भाद्रपद मास में तीन बार तीज का त्योहार आता है। एक हरियाली तीज कहलाती है तो दूसरी कजरी तीज, तीसरी तीज को हरतालिका तीज कहते हैं। श्रावण माह की शुक्ल पक्ष तृतीया तिथि के दिन हरियाली तीज मनाई जाती है। इस तीज को सिंधारा तीज, छोटी तीज व श्रावण तीज भी कहा जाता है। वहीं, हरियाली तीज के पंद्रह दिन बाद कजरी तीज आती है, जिसे बड़ी तीज और कजली तीज कहा जाता है। इसके बाद आती है हरतालिका तीज, जो भाद्रपद मास की शुक्ल पक्ष तृतीया को पड़ती है। आइए जनतें हैं इस साल ये तीनों तीज किस दिन पड़ रही हैं-

कब है तीज, जानें कब मनेगी हरियाली, कजरी और हरतालिका तीज

कब है हरियाली तीज?

हिन्दू पंचांग के अनुसार, इस साल हरियाली तीज का व्रत शनिवार के दिन रखा जाएगा। 14 अगस्त को तृतीया तिथि शाम में 06 बजकर 46 मिनट पर शुरू हो जाएगी। तृतीया तिथि का समापन 15 अगस्त 2026 को सुबह में 05 बजकर 28 मिनट पर होगा। उदया तिथि में 15 अगस्त 2026 को यह व्रत रखा जाएगा।

कब है कजरी तीज?

हिन्दू पंचांग के अनुसार, इस साल हरियाली तीज का व्रत शनिवार के दिन रखा जाएगा। 30 अगस्त को तृतीया तिथि सुबह में 09 बजकर 36 मिनट पर शुरू हो जाएगी। तृतीया तिथि का समापन 31 अगस्त 2026 को शाम में 08 बजकर 50 मिनट पर होगा। उदया तिथि में 31 अगस्त 2026 को यह व्रत रखा जाएगा।

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कब है हरतालिका तीज?

हिन्दू पंचांग के अनुसार, इस साल हरियाली तीज का व्रत शनिवार के दिन रखा जाएगा। 13 सितंबर को भाद्रपद तृतीया तिथि सुबह में 07 बजकर 08 मिनट पर शुरू हो जाएगी। तृतीया तिथि का समापन 14 सितंबर 2026 को शाम में 07 बजकर 06 मिनट पर होगा। उदया तिथि में 14 सितंबर 2026 को यह व्रत रखा जाएगा।

पार्वती माता की आरती

जय पार्वती माता जय पार्वती माता

ब्रह्म सनातन देवी शुभ फल कदा दाता।

जय पार्वती माता जय पार्वती माता।

अरिकुल पद्मा विनाशिनी जय सेवक त्राता

जग जीवन जगदम्बा हरिहर गुण गाता।

जय पार्वती माता जय पार्वती माता।

सिंह को वाहन साजे कुंडल है साथा

देव वधू जहां गावत नृत्य कर ताथा।

जय पार्वती माता जय पार्वती माता।

सतयुग शील सुन्दर नाम सती कहलाता

हिमाचल घर जन्मी सखियन रंगराता।

जय पार्वती माता जय पार्वती माता।

शुम्भ निशुम्भ विदारे हिमाचल स्याता

सहस भुजा तनु धरिके चक्र लियो हाथा।

जय पार्वती माता जय पार्वती माता।

सृष्ट‍ि रूप तुही जननी शिव संग रंगराता

नंदी भृंगी बीन लाही सारा मदमाता।

जय पार्वती माता जय पार्वती माता।

देवन अरज करत हम चित को लाता

गावत दे दे ताली मन में रंगराता।

जय पार्वती माता जय पार्वती माता।

श्री प्रताप आरती मैया की जो कोई गाता

सदा सुखी रहता सुख संपति पाता।

जय पार्वती माता मैया जय पार्वती माता।।

डिस्क्लेमर: इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम यह दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य एवं सटीक हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।

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Shrishti Chaubey

लेखक के बारे में

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सृष्टि चौबे पत्रकारिता जगत में 4 वर्षों का अनुभव रखती हैं। वर्तमान में वह लाइव हिन्दुस्तान के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन में बतौर कंटेंट प्रोड्यूसर कार्यरत हैं। वह ज्योतिष, ग्रह गोचर, राशिफल, नक्षत्र परिवर्तन, अंकज्योतिष, रत्न, और वास्तु से जुड़े विषयों पर लिखती हैं। पाठक-केंद्रित व आसान भाषा में जानकारी पेश करना इनके लेखन की पहचान है। धार्मिक ग्रंथों को पढ़कर लोगों तक सही जानकारी पहुंचाना और उन पर शोध करना इनकी विशेष पसंद है।

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अपने करियर की शुरुआत इन्होंने हिन्दी दैनिक समाचार पत्र से की। इसके बाद इन्होंने डिजिटल मीडिया में कदम रखा। सृष्टि वेब स्टोरी, यूट्यूब शॉर्ट्स व इंस्टाग्राम रील्स जैसे विभिन्न डिजिटल स्टोरीटेलिंग फॉर्मेट का अनुभव रखती हैं। मनोरंजन, खेल व सेहत पर अच्छी पकड़ के साथ अब सृष्टि ज्योतिष और धार्मिक विषयों को कवर कर अपनी पहचान बना रही हैं।

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