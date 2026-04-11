वृषभ साप्ताहिक राशिफल : वृषभ राशि वालों के लिए 12 से 18 अप्रैल तक का समय कैसा रहेगा? पढ़ें विस्तृत राशिफल

Taurus Weekly Horoscope: राशि चक्र की यह दूसरी राशि है, इस राशि का चिन्ह ’बैल’ है। वृष राशि का स्वामी ग्रह शुक्र है। जिन जातकों के जन्म समय में चन्द्रमा वृष राशि में गोचर कर रहा होता है। आइए जानते हैं, 12 से 18 अप्रैल तक का समय आपके लिए कैसा रहेगा…

Taurus Weekly Horoscope, वृषभ राशिफल (12- 18 अप्रलै 2026)- इस हफ्ते बार-बार वही काम सामने आएंगे जो आपने टाल रखे थे। घर के छोटे काम, किसी को कॉल करना, या कोई जरूरी जिम्मेदारी—ये सब ध्यान खींचेंगे। जब तक आप इन्हें ठीक से निपटाते नहीं, मन भी पूरी तरह शांत नहीं रहेगा। घर में किसी को आपकी सलाह से ज्यादा धैर्य की जरूरत पड़ सकती है, इसलिए सुनना ज्यादा काम आएगा। जैसे ही आप बेसिक चीजें संभालना शुरू करेंगे, माहौल अपने आप हल्का लगने लगेगा। स्टूडेंट्स के लिए भी यही सही तरीका है- धीरे-धीरे पकड़ बनाएं, एकदम से सब खत्म करने की कोशिश उल्टा दबाव बढ़ा सकती है। हफ्ता आगे बढ़ते-बढ़ते आपका स्थिर स्वभाव आपके काम आने लगेगा। कोई सीनियर या जिम्मेदार व्यक्ति आपकी भरोसेमंद छवि को नोटिस कर सकता है। काम से जुड़ी कोई योजना जो पहले उलझी हुई थी, अब साफ दिखने लगेगी। लेकिन दूसरे हिस्से में थोड़ा एडजस्ट करना पड़ेगा। कोई तय प्लान बदल सकता है और पैसों से जुड़ी बात पर दोबारा सोचने की जरूरत पड़ सकती है। वीकेंड तक जल्दी फैसले लेने से बेहतर रहेगा कि थोड़ा रुककर चीजों को समझा जाए।

आगे पढ़ें, वृषभ राशि का लव, करियर आर्थिक, लव और स्वास्थ्य राशिफल-

मेष राशि का लव राशिफल- इस हफ्ते प्यार में दिखावे से ज्यादा सादगी काम आएगी। अगर आप रिलेशनशिप में हैं, तो छोटी-छोटी बातें फर्क डालेंगी- शांत बातचीत, साथ बैठना या बिना वजह साथ रहना भी दूरी कम कर सकता है। अभी बड़े एक्सप्रेशन की जरूरत नहीं है, बल्कि स्थिर और सहज रहना ज्यादा जरूरी है। अगर आप सिंगल हैं, तो इस बार आकर्षण अचानक नहीं, धीरे-धीरे बनेगा। कोई ऐसा व्यक्ति ध्यान खींच सकता है जिसके साथ आप सहज महसूस करें। भरोसा धीरे बनेगा, लेकिन टिकेगा। वीकेंड के आसपास ध्यान रखें कि घर या पैसों की टेंशन रिश्तों में न आए। छोटी बात भी गलत समझी जा सकती है।

मेष राशि का करियर राशिफल- काम के लिहाज से यह हफ्ता ठीक माना जा सकता है। आपकी नियमितता आपको आगे ले जाएगी। सीनियर्स का भरोसा मिलेगा और साथ काम करने वालों के साथ तालमेल भी बेहतर रहेगा। यह समय फॉलो-अप, कागजी काम और प्लानिंग के लिए सही है। अगर बिजनेस करते हैं, तो काम को और बेहतर तरीके से चलाने का विचार आ सकता है। हफ्ते के आखिर में जल्दबाजी करने से बचें। किसी भी जरूरी काम को कन्फर्म करने से पहले एक बार ठीक से देख लें। टाइमिंग, शर्तें या प्लान- सबको दोबारा जांचना जरूरी रहेगा। थोड़ी देरी आपको आगे की परेशानी से बचा सकती है।

मेष राशि का आर्थिक राशिफल- पैसों के मामले में स्थिति संभली हुई रहेगी, लेकिन ध्यान रखना पड़ेगा। कोई रुका हुआ पैसा मिल सकता है या दबाव थोड़ा कम हो सकता है। हफ्ते के बीच में बचत या पुराने भुगतान निपटाने का अच्छा समय रहेगा। लेकिन हफ्ते के आखिर में खर्च बढ़ सकता है। घर से जुड़े खर्च या बिना सोचे की गई खरीदारी बजट बिगाड़ सकती है। सिर्फ किसी को खुश रखने के लिए हां कहने से बचें। समझदारी से लिया गया छोटा फैसला आगे चलकर राहत देगा।

मेष राशि का स्वास्थ्य राशिफल- सेहत ठीक रहेगी, लेकिन मन का तनाव शरीर पर असर डाल सकता है। शाम तक थकान, भारीपन या नींद ठीक से न आना महसूस हो सकता है। ज्यादा सोचने से शरीर भी थकने लगता है। समय पर खाना खाएं, हल्का-फुल्का चलें और खुद को थोड़ा समय दें। बेवजह की बातों में उलझने से बचेंगे तो बेहतर महसूस करेंगे।

सुझाव- जो काम टाल रहे हैं, उन्हें पूरा करें। धीरे और शांत तरीके से चलेंगे, तो हफ्ता आसान रहेगा।

लकी नंबर: 6

शुभ रंग: हल्का हरा रंग