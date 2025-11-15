Hindustan Hindi News
वृषभ साप्ताहिक राशिफल: इस हफ्ते हैं धन लाभ के योग, पैरेंट्स से रिश्ते की बात करने के लिए अच्छा समय

संक्षेप: Taurus Horoscope Vrishabh Rashi Ka Rashifal Sapthaik Horoscope 16-22 November 2025: राशि चक्र की यह दूसरी राशि है। जिन जातकों के जन्म समय में चन्द्रमा वृषभ राशि में गोचर कर रहा होता है, उनकी राशि वृषभ मानी जाती है।

Sat, 15 Nov 2025 10:16 PMGarima Singh लाइव हिन्दुस्तान, डॉ. जे.एन. पांडेय
Taurus Weekly Horoscope, वृषभ साप्ताहिक राशिफल (16-22 नवंबर, 2025): रिश्ते के लिए ये हफ्ता आपके लिए परफेक्ट होने वाला है। सब कुछ सही होगा। बात की जाए प्रोफेशनल लाइफ की तो ये भी पॉजिटिव रहने वाली है। अगर पैसों से जुड़ी कोई दिक्कत आएगी तो सब कुछ अपने आप सुलझ जाएगा। इस हफ्ते बस आपको सेहत से जुड़ी हल्की-फुल्की दिक्कतें हो सकती हैं। प्यार को ज्यादा समय देने की कोशिश करें। प्रोफेशनल लाइफ भी सही जाने वाली है। आपको अपने काम में सफलता मिलेगी। बस आपको इस हफ्ते अपनी सेहत का सबसे ज्यादा ख्याल रखना है।

वृषभ लव राशिफल

इस हफ्ते आपको लव लाइफ में धैर्य रखने की जरूरत है। पार्टनर के साथ अच्छे पल बिताने की कोशिश करें। हो सकता है कि हफ्ते की शुरुआत में आपके और पार्टनर के बीच थोड़ी दिक्कत आए। हालांकि कुल मिलाकर चीजें ठीक हो जाएंगी। आप और आपके पार्टनर इस हफ्ते कहीं बाहर घूमने जाने की प्लानिंग कर सकते हैं। इससे आप दोनों को साथ में क्वालिटी टाइम बिताने का मौका मिलेगा। वहीं अगर आप अपने पैरेंट्स से रिश्ते की बात करना चाह रहे हैं तो ये हफ्ता इस काम के लिए सही है। इस हफ्ते आपके सारे मुद्दे सुलझने वाले हैं। शादीशुदा महिलाओं के प्रेग्नेंट होने के योग है। वहीं कुछ सिंगल लड़कियों की सगाई भी हो सकती है।

वृषभ करियर राशिफल

इस हफ्ते अपना फोकस थोड़ा बढ़ाइए। अपनी प्रोडक्टिविटी पर ध्यान दें। ऑफिस में ईगो क्लैश से बचिए। इस वजह से चीजें खराब हो सकती है। हो सकता है कि कोई सीनियर इस हफ्ते आपके काम का क्रेडिट लेने की कोशिश करें। तो ऐसे में आपको सावधान रहना है। ऑफिस की ओर से बाहर घूमने की प्लानिंग भी हो सकती है। आर्किटेक्चर, इंजीनियरिंग, कॉपीराइटिंग, एडवरटाइजिंग, मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक फील्ड्स से जुड़े लोगों को इस हफ्ते ज्यादा वर्कलोड रहेगा। जो स्टूडेंट्स हायर स्टडीज के लिए तैयारी कर रहे थे, उन्हें इस हफ्ते गुड न्यूज मिल सकती है।

वृषभ आर्थिक राशिफल

इस हफ्ते आपके लिए धन लाभ के योग है। इस हफ्ते आप कोई इलेक्टॉनिक सामान खरीदने की प्लानिंग कर सकते हैं। परिवार में अगर प्रॉपर्टी से जुड़ी कोई दिक्कत है तो इस मामले में जल्द ही राहत मिलने वाली है। आपका बैंक लोन इस हफ्ते पास हो जाएगा। हो सकता है कि कोई रिश्तेदार या फिर भाई-बहन आपसे पैसों की मदद मांगें। इस हफ्ते आप शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट करने से बचें। जो लोग बिजनेस से जुड़े हैं, उन्हें इस हफ्ते अच्छा रिटर्न मिल सकता है।

वृषभ स्वास्थ्य राशिफल

जिन लोगों को हार्ट संबंधी दिक्कत है, उन्हें आज हफ्ते के दूसरे भाग में थोड़ी बहुत दिक्कत हो सकती है। जरूरत महसूस हो तो डॉक्टर से जरूर मिलें। मानसिक तनाव ज्यादा महसूस हो तो योग का सहारा लें। चाहें तो आप मेडिटेशन भी कर सकते हैं। सुबह-शाम टहलेंगे तो ये आपको लिए फायदेमंद साबित होगी। ऑफिस और पर्सनल लाइफ में बैलेंस बनाकर चलिए। इस पूरे हफ्ते पौष्टिक खाना खाएं। समय निकालकर एक्सरसाइज करें। ऑयली और तली-भुनी चीजों को खाने से बचिए।

वृषभ राशि के गुण

ताकत- भावुक, व्यावहारिक, सावधानीपूर्वक, धैर्यवान, कलापूर्ण, दयालु

कमजोरी- असहिष्णु, भरोसेमंद, जिद्दी

प्रतीक- बैल

तत्व- पृथ्वी

शरीर का भाग- गर्दन एवं गला

राशि स्वामी- शुक्र

शुभ दिन- शुक्रवार

शुभ रंग- गुलाबी

भाग्यशाली अंक- 6

लकी स्टोन- ओपल

वृषभ राशि अनुकूलता चार्ट-

स्वाभाविक झुकाव: कर्क, कन्या, मकर, मीन

अच्छी अनुकूलता: वृषभ, वृश्चिक

औसत अनुकूलता: मेष, मिथुन, तुला, धनु

किस राशि के साथ कम जमेगी: सिंह, कुंभ

डॉ. जे.एन. पांडेय

वैदिक ज्योतिष एवं वास्तुविशेषज्ञ

ई-मेल: djnpandey@gmail.com

फोन: 91-9811107060 (केवल व्हाट्सएप)

Garima Singh

लेखक के बारे में

Garima Singh
गरिमा सिंह हिंदुस्तान लाइव में ज्योतिष सेक्शन में काम करती हैं। उन्हें पत्रकारिता में 10 वर्षों का अनुभव है। इससे पहले वह एंटरटेनमेंट बीट पर भी काम कर चुकी हैं। उन्होंने इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन और जामिया मिलिया इस्लामिया से टेलीविजन और रेडियो पत्रकारिता की पढ़ाई की है। और पढ़ें
