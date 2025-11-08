Hindustan Hindi News
Hindi Newsधर्म न्यूज़Taurus Weekly Horoscope 9- 15 November 2025 vrishabh rashi ka saptahik rashifal
वृषभ साप्ताहिक राशिफल : वृषभ राशि वालों के लिए 9 से 15 नवंबर तक का समय कैसा रहेगा? पढ़ें विस्तृत राशिफल

वृषभ साप्ताहिक राशिफल : वृषभ राशि वालों के लिए 9 से 15 नवंबर तक का समय कैसा रहेगा? पढ़ें विस्तृत राशिफल

संक्षेप: Taurus Weekly Horoscope: राशि चक्र की यह दूसरी राशि है, इस राशि का चिन्ह ’बैल’ है। वृष राशि का स्वामी ग्रह शुक्र है। जिन जातकों के जन्म समय में चन्द्रमा वृष राशि में गोचर कर रहा होता है। आइए जानते हैं, 9 से 15 नवंबर तक का समय आपके लिए कैसा रहेगा…

Sat, 8 Nov 2025 08:59 PMYogesh Joshi लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली, डॉ. जे.एन. पांडेय
Taurus Weekly Horoscope, वृषभ राशिफल (9- 15 नवंबर 2025) : इस हफ्ते प्यार में जो भी छोटी-बड़ी बातें चल रही हैं, उन्हें सुलझा लें ताकि रिश्ता बना रहे। काम के मोर्चे पर नई ज़िम्मेदारियां आएंगी, इसलिए पूरी तैयारी रखें। पैसों से जुड़ी चीजों पर नजर रखना जरूरी है, वरना बाद में परेशानी हो सकती है। कुल मिलाकर, हफ्ता अच्छा है। बस खर्च और बोलचाल में थोड़ा नियंत्रण रखें। सेहत बढ़िया रहेगी।

लव राशिफल: इस हफ्ते प्यार में खूबसूरत पल आएंगे। पार्टनर के साथ समय बिताने की कोशिश करें और कुछ रोमांटिक चीजें साथ में प्लान करें- जैसे डिनर, मूवी या छोटी ट्रिप। अगर रिश्ता लॉन्ग डिस्टेंस है, तो हर दिन बात करें क्योंकि संपर्क बनाए रखना जरूरी है। हफ्ते के दूसरे भाग में थोड़ा सावधान रहें। किसी बात को पार्टनर गलत समझ सकता है, जिससे बहस या दूरी हो सकती है। रिश्ते में झटका लगने जैसी स्थिति आए तो शांत रहें और बात करके सब सुलझा लें। इस हफ्ते सच्चाई और समझदारी ही आपके रिश्ते की ताकत होगी।

करियर राशिफल: ऑफिस में सीनियर्स के साथ रिलेशन अच्छा रखें और हर बात सोच-समझकर बोलें। क्लाइंट से बात करते समय डिप्लोमैटिक रहें यानी चीजें संभलकर कहें। आपका व्यवहार टीम के भीतर के झगड़े भी खत्म करने में मदद करेगा। हफ्ते के दूसरे भाग में इंटरव्यू कॉल या नए जॉब ऑफर आने के संकेत हैं। कुछ नए प्रोजेक्ट्स आपको व्यस्त रखेंगे, लेकिन वे आगे चलकर फायदेमंद साबित होंगे। सेल्स और मार्केटिंग वालों को इस हफ्ते एक्स्ट्रा मेहनत करनी होगी। जो लोग विदेश में पढ़ाई या जॉब की प्लानिंग कर रहे हैं, उन्हें अच्छी खबर मिल सकती है।

आर्थिक राशिफल: इस हफ्ते पैसों से जुड़ी हर बात ध्यान से देखें। गलतियों से नुकसान हो सकता है। खर्च और इनकम का संतुलन बनाए रखें। किसी भाई-बहन से पैसों को लेकर बहस या विवाद हो सकता है, इसलिए संयम रखें। निवेश करने से पहले बाजार की स्थिति अच्छे से समझ लें। बिना जानकारी के पैसे लगाना नुकसानदेह हो सकता है। अच्छी बात ये है कि हफ्ते के आखिर में वित्तीय स्थिति संभल जाएगी, बस धैर्य रखना है।

स्वास्थ्य राशिफल: सेहत इस हफ्ते ठीक रहेगी। जो लोग नियमित व्यायाम करते हैं, उन्हें अच्छा परिणाम मिलेगा। भारी सामान उठाते समय ध्यान दें, वरना मसल पुल या चोट लग सकती है। हरी सब्जियां, सलाद और हल्का खाना खाएं। डाइट पर कंट्रोल रखें। डायबिटीज वाले लोग खाने-पीने की चीजों में लापरवाही न करें। अगर कोई एडवेंचर या आउटडोर एक्टिविटी करने जा रहे हैं तो सेफ्टी का पूरा ध्यान रखें। शराब और तंबाकू से बिल्कुल दूर रहें।

डॉ. जे.एन. पांडेय

वैदिक ज्योतिष एवं वास्तु विशेषज्ञ

ई-मेल: djnpandey@gmail.com

फोन: 91-9811107060 (केवल व्हाट्सएप)

Yogesh Joshi

लेखक के बारे में

Yogesh Joshi
योगेश जोशी हिंदुस्तान डिजिटल में सीनियर कंटेंट प्रड्यूसर हैं। उत्तराखंड के अल्मोड़ा जिले के मेहला गांव के रहने वाले हैं। पिछले छह सालों से पत्रकरिता कर रहे हैं। एनआरएआई स्कूल ऑफ मास कम्युनिकेश से जर्नलिज्म में स्नातक किया और उसके बाद 'अमर उजाला डिजिटल' से अपने करियर की शुरुआत की, जहां धर्म और अध्यात्म सेक्शन में काम किया।लाइव हिंदुस्तान में ज्योतिष और धर्म- अध्यात्म से जुड़ी हुई खबरें कवर करते हैं। पिछले तीन सालों से हिंदुस्तान डिजिटल में कार्यरत हैं। अध्यात्म के साथ ही प्रकृति में गहरी रुचि है जिस कारण भारत के विभिन्न मंदिरों का भ्रमण करते रहते हैं। और पढ़ें
