वृषभ साप्ताहिक राशिफल : वृषभ राशि वालों के लिए 8 से 14 मार्च तक का समय कैसा रहेगा? पढ़ें विस्तृत राशिफल
Taurus Weekly Horoscope: राशि चक्र की यह दूसरी राशि है, इस राशि का चिन्ह ’बैल’ है। वृष राशि का स्वामी ग्रह शुक्र है। जिन जातकों के जन्म समय में चन्द्रमा वृष राशि में गोचर कर रहा होता है। आइए जानते हैं, 8 से 14 मार्च तक का समय आपके लिए कैसा रहेगा…
Taurus Weekly Horoscope, वृषभ राशिफल (8- 14 मार्च 2026) : इस हफ्ते वृषभ राशि के लोगों के लिए समय थोड़ा संतुलन बनाकर चलने का रहेगा। प्यार के रिश्तों में अहंकार से बचने की जरूरत होगी। कामकाज में आपकी मेहनत अच्छे नतीजे दे सकती है, लेकिन कुछ चुनौतियां भी सामने आ सकती हैं। पैसों के मामले में सावधानी से फैसले लेना जरूरी होगा। सेहत सामान्य रहने के संकेत हैं, बस जीवनशैली पर ध्यान देना जरूरी रहेगा।
वृषभ प्रेम राशिफल- रिश्तों में अहंकार से बचना जरूरी
इस हफ्ते प्रेम संबंधों में छोटी-छोटी बातों को लेकर तनाव हो सकता है। अहंकार या जरूरत से ज्यादा अधिकार जताने की भावना रिश्ते में दूरी पैदा कर सकती है। ऐसे में अपने पार्टनर की बात ध्यान से सुनना और समझने की कोशिश करना जरूरी रहेगा। साथ ही पुराने मामलों को बार-बार उठाने से बचें, क्योंकि इससे रिश्ते में खटास आ सकती है। सप्ताह की शुरुआत में कुछ लोग अपने पुराने प्रेम संबंध से जुड़ी उलझनों को सुलझाने की कोशिश कर सकते हैं। शादीशुदा लोगों को जीवनसाथी के परिवार के साथ बातचीत करते समय थोड़ी सावधानी रखनी होगी।
वृषभ करियर राशिफल- कामकाज में चुनौतियां आ सकती हैं
कामकाज के मामले में इस हफ्ते कुछ उतार-चढ़ाव देखने को मिल सकते हैं। टीम मीटिंग या ऑफिस के काम के दौरान छोटे-छोटे मुद्दों पर चर्चा हो सकती है। कोई सीनियर आपके काम में छोटी गलतियां निकाल सकता है, जिससे थोड़ी परेशानी महसूस हो सकती है। ऐसे समय में धैर्य और समझदारी से काम लेना जरूरी रहेगा। आपको काम पूरा करने के लिए अतिरिक्त समय भी देना पड़ सकता है। हालांकि कुछ लोगों को अपनी क्षमता दिखाने के लिए नई जिम्मेदारियां भी मिल सकती हैं। बिजनेस करने वाले लोग नए काम या प्रोजेक्ट शुरू करने के बारे में सोच सकते हैं, लेकिन योजना बनाकर ही आगे बढ़ना बेहतर रहेगा।
वृषभ आर्थिक राशिफल- पैसों के मामलों में सतर्क रहें
इस हफ्ते पैसों के मामले में कुछ छोटी परेशानियां आ सकती हैं, लेकिन रोजमर्रा की जरूरतों पर इसका ज्यादा असर नहीं पड़ेगा। कुछ लोगों को फ्रीलांस या अतिरिक्त काम से कमाई का मौका मिल सकता है। वहीं कुछ महिलाओं को वेतन बढ़ने की खबर भी मिल सकती है। कई लोग इस समय नया वाहन खरीदने का विचार बना सकते हैं। शेयर बाजार में निवेश करने की सोच रहे लोगों को सोच-समझकर कदम उठाना चाहिए। किसी दोस्त या रिश्तेदार को बड़ी रकम उधार देने से बचना बेहतर रहेगा।
वृषभ स्वास्थ्य राशिफल- जीवनशैली पर ध्यान देना जरूरी
सेहत के मामले में यह हफ्ता सामान्य रह सकता है, लेकिन जीवनशैली को संतुलित रखना जरूरी होगा। ज्यादा जंक फूड खाने या लंबे समय तक बैठे रहने की आदत से बचना बेहतर रहेगा। ऑफिस का तनाव घर तक न लाने की कोशिश करें। तैलीय और ज्यादा फैट वाले खाने से दूरी बनाए रखना फायदेमंद रहेगा। कुछ लोगों को हड्डियों में दर्द या सांस से जुड़ी हल्की परेशानी हो सकती है, ऐसे में जरूरत पड़े तो डॉक्टर से सलाह लेना बेहतर रहेगा।
डॉ. जे.एन. पांडेय
वैदिक ज्योतिष एवं वास्तु विशेषज्ञ
ई-मेल: djnpandey@gmail.com
फोन: 91-9811107060 (केवल व्हाट्सएप)
लेखक के बारे मेंYogesh Joshi
संक्षिप्त विवरण
योगेश जोशी डिजिटल पत्रकारिता में 8 वर्षों से सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन में सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत हैं। ज्योतिष और धार्मिक विषयों पर उनका लेखन पाठक-केंद्रित और व्यावहारिक दृष्टिकोण के लिए जाना जाता है। राशिफल, ग्रह-गोचर, दशा-महादशा, अंकज्योतिष, सामुद्रिक शास्त्र, वास्तु, फेंगशुई और पूजा-विधि जैसे विषय उनके काम का प्रमुख हिस्सा हैं।
विस्तृत बायो
परिचय और अनुभव
योगेश जोशी ने डिजिटल मीडिया में काम करते हुए खबर और कंटेंट के बदलते स्वरूप को नजदीक से समझा है। पत्रकारिता में 8 वर्षों के अनुभव के साथ वह फिलहाल लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन में सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर की भूमिका निभा रहे हैं।
न्यूज़ और फीचर कंटेंट से शुरू हुआ उनका सफर आज ज्योतिष और धार्मिक विषयों तक पहुंच चुका है, जहां वह पारंपरिक ज्ञान को मौजूदा समय और डिजिटल पाठक की जरूरतों के हिसाब से प्रस्तुत करते हैं। उनका फोकस हमेशा इस बात पर रहता है कि कंटेंट जानकारी दे, उलझाए नहीं।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि
योगेश जोशी ने मास कम्युनिकेशन में स्नातक की पढ़ाई की है। पत्रकारिता की इस पढ़ाई ने उन्हें तथ्यों के साथ जिम्मेदारी और संतुलन बनाए रखने की समझ दी, जो उनके लेखन में साफ झलकती है।
करियर की शुरुआत और प्रोफेशनल सफर
योगेश ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत अमर उजाला के डिजिटल प्लेटफॉर्म से की। यहां उन्होंने डिजिटल न्यूज़, कंटेंट राइटिंग और एडिटिंग पर काम करते हुए मजबूत आधार तैयार किया। इसके बाद डिजिटल मीडिया में लगातार काम करते हुए उन्होंने एस्ट्रोलॉजी और धार्मिक विषयों से जुड़े कंटेंट में विशेषज्ञता विकसित की।
पाठक किस भाषा में बात समझता है और किस तरह की जानकारी उसके लिए उपयोगी होती है—यह समझ उनके प्रोफेशनल सफर की सबसे बड़ी ताकत रही है।
एस्ट्रोलॉजी लेखन और उद्देश्य
योगेश के लिए ज्योतिष केवल भविष्य बताने का जरिया नहीं है। वह इसे आत्मचिंतन और सही फैसलों में मदद करने वाले एक मार्गदर्शक के रूप में देखते हैं। इसी सोच के साथ वह राशिफल और अन्य ज्योतिषीय विषयों को संतुलित, व्यावहारिक और भरोसेमंद तरीके से प्रस्तुत करते हैं। उनका उद्देश्य पाठकों को डराना नहीं, बल्कि जानकारी के जरिए उन्हें सोचने और समझने की दिशा देना है।
व्यक्तिगत रुचियां
काम के अलावा योगेश को सामाजिक विषयों पर पढ़ना, लिखना और भारतीय परंपराओं को समझना पसंद है। उनका मानना है कि एक पत्रकार के लिए सीखना और खुद को अपडेट रखना सबसे जरूरी है।
विशेषज्ञता (Areas of Expertise):
राशिफल (डेली एवं वीकली)
ग्रह-गोचर
दशा-महादशा
अंकज्योतिष
सामुद्रिक शास्त्र
वास्तु शास्त्र
फेंगशुई
रत्न-उपाय
व्रत-त्योहार एवं पूजा-विधि