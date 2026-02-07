वृषभ साप्ताहिक राशिफल: वृषभ राशि के लिए 8 से 14 फरवरी का समय कैसा रहेगा?

संक्षेप: Taurus Horoscope Rashifal : राशि चक्र की यह दूसरी राशि है, इस राशि का चिन्ह ’बैल’ है। वृष राशि का स्वामी ग्रह शुक्र है। जिन जातकों के जन्म समय में चन्द्रमा वृष राशि में गोचर कर रहा होता है, उनकी राशि वृषभ मानी जाती है।

Taurus Weekly Horoscope 8-14 February 2026, वृषभ साप्ताहिक राशिफल: छोटी-मोटी लव प्रॉब्लम्स को हाथ से निकलने से पहले ही सॉल्व कर लें। आपकी कमिटमेंट और डिसिप्लिन प्रोफेशनल सफलता हासिल करने में मदद मिलेगी। इस सप्ताह कोई भी पैसे से जुड़ी दिक्कत नहीं आएगी। इस सप्ताह आपकी सेहत आपको परेशान कर सकती है। अपने पार्टनर की फीलिंग्स के प्रति आपको सेंसीटिव रहना चाहिए। आपका प्रोफेशनल रवैया पॉजिटिव होना चाहिए। कोई भी गंभीर फाइनेंशियल दिक्कत स्मार्ट इन्वेस्टमेंट को नहीं रोक सकेगी।

वृषभ राशि के लिए 8 से 14 फरवरी का समय कैसा रहेगा? वृषभ राशि के लिए इस सप्ताह का लव राशिफल कैसा रहेगा? सप्ताह के पहले हिस्से में अपने पार्टनर के साथ बहस करने से बचें। आपको ईगो से जुड़ी दिक्कतें हो सकती हैं। पार्टनर जिद्दी बर्ताव कर सकता है, और यह लव अफेयर में परेशानी का कारण बन सकता है। घर के बड़ों के साथ लव अफेयर पर बात करने के लिए सप्ताह का दूसरा हिस्सा चुनें। कुछ महिलाएं पुराने लव अफेयर को फिर से शुरू करने में सफल होंगी, जिससे आपकी लाइफ में खुशी के पल वापस आएंगे। मैरिड लोगों को सावधान रहना चाहिए कि वे ऐसा कुछ भी न करें, जिससे आपके पारिवारिक जीवन को ठेस पहुंचे।

वृषभ राशि के लिए इस सप्ताह का करियर राशिफल कैसा रहेगा? इस सप्ताह आपको अपने करियर पर खास ध्यान देने की जरूरत है। छोटी-मोटी दिक्कतें आ सकती हैं, जो परफॉर्मेंस में रुकावट डाल सकती हैं। इससे पर्सनल और प्रोफेशनल दोनों लाइफ में परेशानी आ सकती है। टीम सेशन में आपका रवैया बहुत जरूरी है। रिजल्ट के आधार पर सीनियर आपके परफॉर्मेंस की जांच भी कर सकते हैं। बिजनेसमैन इस सप्ताह कोई नया प्रोजेक्ट लॉन्च कर सकते हैं। इस सप्ताह सरकारी अधिकारियों से जुड़ी दिक्कतें भी हो सकती हैं।

वृषभ राशि के लिए इस सप्ताह का फाइनेंशियल राशिफल कैसा रहेगा? इस सप्ताह धन का आगमन होगा। कुछ पिछले इन्वेस्टमेंट अच्छा रिटर्न दे सकते हैं। जबकि सप्ताह का पहला हिस्सा परिवार में प्रॉपर्टी के मामलों को सुलझाने के लिए अच्छा है, कुछ महिलाएं नया घर या गाड़ी खरीदने के लिए सप्ताह का दूसरा हिस्सा चुन सकती हैं। आप लोन चुका सकते हैं, जबकि सप्ताह का दूसरा आधा हिस्सा चैरिटी में दान करने के लिए अच्छा है। इस सप्ताह बिजनेसमैन फंड जुटाने और स्मार्ट विस्तार योजनाएं बनाने में सफल होंगे।

वृषभ राशि के लिए इस सप्ताह का सेहत राशिफल कैसा रहेगा? आपकी सेहत में इस सप्ताह दिक्कतें आ सकती हैं। कुछ महिलाओं को सांस लेने में दिक्कत हो सकती है। सप्ताह का दूसरा हिस्सा सर्जरी के लिए अच्छा है। इस सप्ताह सलाद और हरी पत्तेदार सब्जियों के साथ बैलेंस डाइट लें। जिन लोगों को सीने या दिल से जुड़ी दिक्कतें हैं, उनमें भी दिक्कतें बढ़ सकती हैं। कुछ बच्चों को सांस लेने में दिक्कत हो सकती है। आपको दोपहिया वाहन चलाते समय भी सावधान रहना चाहिए।

