वृषभ साप्ताहिक राशिफल: 7 जून से 13 जून तक कैसा रहेगा वृषभ राशि का समय? पढ़ें इस हफ्ते का राशिफल
Vrishabh Rashi Saptahik Rashifal: वृषभ राशि वालों को 7 जून से 13 जून तक अपने गुस्से पर कंट्रोल करना है। करियर, बिजनेस और पैसे के मामले में हफ्ता आपके फेवर में होगा। ज्योतिष से जानें जरूरी सलाह।
वृषभ राशिफल साप्ताहिक: वृषभ राशि के लिए 7 जून से 13 जून का समय अच्छा जाने वाला है। इस दौरान करियर, बिजनेस और पैसे के मामले में नतीजे अच्छे मिल सकते हैं। लंबे समय से जिस काम में मेहनत कर आए हैं अब जाकर उसमें आगे बढ़ेंगे। ग्रोथ अच्छी होगी। हालांकि आपको अपने गुस्से और जल्दबाजी पर थोड़ा कंट्रोल करना होगा। ऐसा नहीं करेंगे तो छोटी बात का भी बड़ा विवाद बन सकता है। इस हफ्ते आपको कुछ अच्छी खबरें मिल सकती हैं और नए मौके भी मिलने की संभावना है। खर्च बढ़ेंगे लेकिन ज्यादातर खर्च जरूरी काम के लिए ही होंगे।
वृषभ राशि लव लाइफ
लव लाइफ इस हफ्ते रफ्तार पकड़ती दिखेगी। पार्टनर के साथ आपका तालमेल बेहतर होगा। रिश्ते में अपनापन और आपसी समझ बढ़ेगी। अगर किसी बात को लेकर दूरियां आई हुई थीं तो अब उसे दूर करने का पूरा मौका मिलेगा। शादीशुदा लोगों के लिए ये समय बहुत अच्छा है। संतान पक्ष से भी कोई अच्छी खबर मिल सकती है। परिवार के साथ अच्छा समय बीतेगा। वहीं जो लोग सिंगल हैं उनकी मुलाकात किसी खास इंसान से हो सकती है।
वृषभ करियर राशिफल
नौकरी के लिहाज से हफ्ता ग्रोथ वाला रहेगा। आपकी मेहनत रंग लाती दिखेगी। सीनियर आपके काम की तारीफ करेंगे। हो सकता है कि आपकी जिम्मेदारियां भी बढ़ें। आपका करियर इस हफ्ते सही दिशा में आगे बढ़ेगा। बस इस बात का ध्यान रखें कि हफ्ते की शुरुआत में ही कोई नया काम ना पकड़ें या फिर कोई फैसला हड़बड़ी में ना लें। अपने अनुभव और भरोसेमंद लोगों की सलाह से आगे बढ़ेंगे तो आपको लाभ जरूर मिलेगा। हफ्ते के बीच में ही कोई अच्छी खबर आपको जरूर मिलेगी।
वृषभ बिजनेस राशिफल
बिजनेस के मामले में ये हफ्ता आपके फेवर में होगा। हालांकि हफ्ते की शुरुआत में नया बिजनेस शुरू करने या फिर कोई बड़ा निवेश करने से बचना आपके लिए बेहतर रहेगा। हफ्ते के मध्य में हालात आपके फेवर में आते दिखाई देंगे। इनकम के नए सोर्स बन सकते हैं और पुराने रास्तों से भी धन लाभ होने के योग बनेंगे। ऐसे में आर्थिक स्थिति भी पहले से बेहतर होगी। बीते दिनों जिन प्लान पर काम करते आए हैं उनसे फायदा मिलने की संभावना है। यात्रा के भी योग बनेंगे।
वृषभ हेल्थ राशिफल
स्वास्थ्य के लिहाज से ये हफ्ता आपके लिए अच्छा जाने वाला है। कोई बड़ी दिक्कत नहीं होगी। हालांकि मानसिक शांति बनाए रखने के लिए गुस्से पर कंट्रोल रखना जरूरी है। रूटीन को फॉलो करें। समय पर खाना खाएं। कोशिश करें कि दिन में कुछ समय योग या एक्सरसाइज के लिए निकालें। पानी ज्यादा मात्रा में पीने की कोशिश करें। रात में सोने से पहले फोन ज्यादा ना चलाएं। हो सके तो हल्का संगीत सुन लें।
वृषभ राशि के लिए सलाह
इस हफ्ते लाल वस्तु का दान करना आपके लिए शुभ होगा। अपने गुस्से पर पूरी तरह से काबू रखें। किसी भी फैसले में जल्दबाजी करने की कोशिश ना करें। हफ्ते के अंत में खर्चा बढ़ेगा। बजट बनाकर चलेंगे तो आगे के लिए फायदेमंद होगा।
लेखक के बारे मेंPandit Narendra Upadhyay
पंडित नरेंद्र उपाध्याय जी भारत के प्रतिष्ठित वैदिक ज्योतिषी, जेमोलॉजिस्ट एवं आध्यात्मिक परामर्शदाता हैं। फलित ज्योतिष में 25 वर्षों से अधिक के अनुभव के साथ वे अब तक 10 लाख से अधिक लोगों को परामर्श प्रदान कर चुके हैं। उनकी पहचान सटीक भविष्यवाणी, व्यावहारिक उपाय और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से की जाने वाली ज्योतिषीय व्याख्या के लिए है। पंडित नरेंद्र उपाध्याय जी ने वैदिक ज्योतिष को केवल भविष्य कथन की विद्या न मानकर, उसे जीवन मार्गदर्शन की एक वैज्ञानिक एवं व्यवहारिक विद्या के रूप में स्थापित किया है। वे ग्रह स्थितियों, ऊर्जा संतुलन और कर्म सिद्धांत के आधार पर लोगों को जीवन की जटिल परिस्थितियों में स्पष्ट दिशा प्रदान करते हैं। वे ग्रह गोचर, हिंदू पंचांग, त्योहारों एवं विशेष ज्योतिषीय अवसरों पर नियमित रूप से अपने विचार साझा करते हैं। इसके अतिरिक्त, वे लंबे समय से लाइव हिन्दुस्तान एवं दैनिक जागरण को दैनिक राशिफल उपलब्ध कराते आ रहे हैं।
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- 25+ वर्षों का अनुभव - फलित ज्योतिष एवं परामर्श
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