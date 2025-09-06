Taurus Weekly Horoscope 7-13 September 2025 Vrishabh Saptahik Rashifal वृषभ साप्ताहिक राशिफल: वृषभ राशि के लिए 7-13 सितंबर का समय कैसा रहेगा?, एस्ट्रोलॉजी न्यूज़ - Hindustan
Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsधर्म न्यूज़Taurus Weekly Horoscope 7-13 September 2025 Vrishabh Saptahik Rashifal

वृषभ साप्ताहिक राशिफल: वृषभ राशि के लिए 7-13 सितंबर का समय कैसा रहेगा?

Taurus Horoscope Rashifal : राशि चक्र की यह दूसरी राशि है, इस राशि का चिन्ह ’बैल’ है। वृष राशि का स्वामी ग्रह शुक्र है। जिन जातकों के जन्म समय में चन्द्रमा वृष राशि में गोचर कर रहा होता है, उनकी राशि वृषभ मानी जाती है।

Shrishti Chaubey लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्लीSat, 6 Sep 2025 10:17 PM
share Share
Follow Us on
वृषभ साप्ताहिक राशिफल: वृषभ राशि के लिए 7-13 सितंबर का समय कैसा रहेगा?

Taurus Weekly Horoscope, वृषभ साप्ताहिक राशिफल: अपने प्रेम जीवन पर फोकस रखें। ऑफिस लाइफ में विवादों से बचें। धन का सावधानी से इस्तेमाल करें। छोटी-मोटी स्वास्थ्य समस्याएं परेशान कर सकती हैं।

वृषभ राशि के लिए 7-13 सितंबर का समय कैसा रहेगा?

वृषभ लव लाइफ: प्रेमी की भावनाओं को ठेस न पहुंचाएं। मतभेद होने पर सावधान रहें, क्योंकि कोई भी टिप्पणी या व्यवहार प्रेम संबंध में बड़ी दरार डाल सकता है। हमेशा साथी की फीलिंग्स का सम्मान करें। पार्टनर को पर्सनल स्पेस भी दें। इस सप्ताह का दूसरा भाग माता-पिता की सहमति पाने के लिए अच्छा है। जबकि कुछ महिलाओं को लव लाइफ में धोखा महसूस हो सकता है।

करियर राशिफल: सप्ताह के पहले भाग में प्रोडक्टिविटी से जुड़ी छोटी-मोटी दिक्कतें परेशान कर सकती हैं। इससे सिनीयर्स का गुस्सा भी झेलना पड़ सकता है। ऑफिस पॉलिटिक्स से सावधान रहें, क्योंकि कोई सीनियर आपकी उपलब्धियों को कम आंकने की कोशिश कर सकता है। अगर आपके पास कोई क्रिएटिव आइडिया है, तो उसे लागू करें। आप देखेंगे कि वह कितना सफल होगा। आपका समर्पण, कमिटमेंट और कड़ी मेहनत की तारीफ होगी। आपको इसका इनाम भी मिलेगा। नौकरी में प्रमोशन मिल सकता है। व्यापारी इस सप्ताह कोई नया कॉन्सेप्ट या आइडिया शुरू कर सकते हैं।

ये भी पढ़ें:आज से शुक्र के नक्षत्र में बुध गोचर, 12 सितंबर तक इन राशियों की खूब होगी चांदी
ये भी पढ़ें:कल इतने बजे से शुरू होगा साल का आखिरी चंद्र ग्रहण, 9 घंटे पहले ही लग जाएगा सूतक

फाइनेंशियल लाइफ: वित्तीय समस्याएं रहेंगी, लेकिन रोजमर्रा की लाइफ पर कोई असर नहीं होगा। बैंक लोन मंजूर हो सकता है। कुछ लोगों का भाई-बहन के साथ वित्तीय विवाद सुलझ जाएगा। धन आने पर आप व्यवसाय में निवेश करना चाहेंगे लेकिन रिस्क लेने से पहले एक्सपर्ट सलह लें। परिवार में कानूनी समस्या के कारण आपको इस सप्ताह किसी रिश्तेदार या भाई-बहन की वित्तीय मदद करनी पड़ सकती है। इसलिए सावधानी से धन खर्च करें।

सेहत राशिफल: सेहत से जुड़ी समस्याएं या सांस लेने में तकलीफ हो सकती है। कुछ बच्चों को वायरल बुखार या मुंह से जुड़ी समस्याएं हो सकती हैं, जिसके लिए डॉक्टर से सलाह लेनी पड़ सकती है। गर्भवती महिलाओं को पानी में होने वाले खेल से बचना चाहिए। हेल्दी डाइट लें और नियमित व्यायाम करें। सप्ताह के पहले भाग में भारी सामान न उठाएं। सप्ताह का पहला भाग सर्जरी के लिए अच्छा है और कुछ लोग बीमारी से भी ठीक हो सकते हैं।

ये भी पढ़ें:रात 9:58 बजे से शुरू होगा चंद्र ग्रहण, ग्रहण के दौरान करें यह उपाय
ये भी पढ़ें:पूर्णिमा श्राद्ध कब होगा? जानें चंद्रग्रहण पर कब तक कर सकेंगे श्राद्ध

डॉ. जे.एन. पांडेय

वैदिक ज्योतिष एवं वास्तु विशेषज्ञ

ई-मेल:djnpandey@gmail.com

फोन: 91-9811107060 (केवल व्हाट्सएप)

Taurus Taurus Horoscope Vrish Rashifal
जानें धर्म न्यूज़ , Rashifal, Panchang , Numerology से जुडी खबरें हिंदी में हिंदुस्तान पर| हिंदू कैलेंडर से जानें शुभ तिथियां और बनाएं हर दिन को खास!
अपना राशिफल जाने