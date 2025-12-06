Hindustan Hindi News
वृषभ साप्ताहिक राशिफल : वृषभ राशि वालों के लिए 7 से 13 दिसंबर तक का समय कैसा रहेगा? पढ़ें विस्तृत राशिफल

संक्षेप:

Taurus Weekly Horoscope: राशि चक्र की यह दूसरी राशि है, इस राशि का चिन्ह ’बैल’ है। वृष राशि का स्वामी ग्रह शुक्र है। जिन जातकों के जन्म समय में चन्द्रमा वृष राशि में गोचर कर रहा होता है। आइए जानते हैं, 7 से 13 दिसंबर तक का समय आपके लिए कैसा रहेगा…

Dec 06, 2025 07:32 pm IST लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली, डॉ. जे.एन. पांडेय
Taurus Weekly Horoscope, वृषभ राशिफल (7- 13 दिसंबर 2025) : इस हफ्ते आपकी लव लाइफ अच्छी और संतुलित रहेगी। पार्टनर के साथ ज्यादा समय बिताएं और उन बातों से दूर रहें जो रिश्ते में गलतफहमी पैदा कर सकती हैं। कामकाज में आपका प्रदर्शन भी अच्छा रहेगा। रिश्तों में कुछ नए बदलाव आ सकते हैं, इसलिए समझदारी से पेश आएं। ऑफिस में जो भी जिम्मेदारियां मिलें, उन्हें समय पर पूरा करें। पैसे को सोच-समझकर खर्च करें और सेहत का ध्यान रखते हुए एक नियमित दिनचर्या अपनाएं।

लव राशिफल: इस हफ्ते पार्टनर थोड़े जिद्दी हो सकते हैं, जिससे आपको परेशानी महसूस होगी। आपको उनके साथ समय बिताकर उन्हें समझना और संभालना होगा। हफ्ते का दूसरा भाग नए प्रेम संबंधों के लिए महत्वपूर्ण रहेगा। बहस से बचें और पुराने पार्टनर से सुलह करने में सावधानी बरतें, वरना मौजूदा रिश्ते पर असर पड़ सकता है। सिंगल पुरुष जातकों के जीवन में कोई खास व्यक्ति इस हफ्ते आ सकता है। शादीशुदा महिलाएं परिवार बढ़ाने पर गंभीरतापूर्वक विचार कर सकती हैं।

करियर राशिफल: कुछ लोग पिछले हफ्ते लिए गए सख्त फैसलों की वजह से ऑफिस में दबाव महसूस कर सकते हैं, लेकिन आपको अपने सिद्धांतों पर कायम रहना चाहिए। मीडिया, ग्राफिक डिजाइन, कुकिंग और बैंकिंग से जुड़े लोग इस हफ्ते नौकरी बदल सकते हैं या नए अवसर मिल सकते हैं। काम से जुड़े कारणों से यात्रा भी करनी पड़ सकती है। टीम संभालने वालों को कम्युनिकेशन पर विशेष ध्यान देना होगा। व्यापारियों को स्थानीय अधिकारियों के साथ मुद्दों को तुरंत सुलझाना पड़ सकता है और नए बिजनेस की शुरुआत भी आत्मविश्वास के साथ कर सकते हैं।

आर्थिक राशिफल: पैसों को लेकर कोई बड़ी चिंता नहीं होगी। कुछ लोगों को जीवनसाथी की ओर से आर्थिक सहयोग भी मिलेगा। यह समय पुराने कर्ज चुकाने और आर्थिक जिम्मेदारियां खत्म करने के लिए अच्छा है। अपनी खुशी पर पैसा खर्च कर सकते हैं, लेकिन फालतू खर्च से बचें और बचत पर ध्यान दें। नए बिजनेस डील साइन करने के लिए हफ्ता अच्छा है। हालांकि, कुछ लोगों को परिवार में प्रॉपर्टी से जुड़े मुद्दों का सामना करना पड़ सकता है।

स्वास्थ्य राशिफल: इस हफ्ते कोई गंभीर स्वास्थ्य समस्या नहीं आएगी, फिर भी कुछ महिलाओं को आंखों या कानों से जुड़ी परेशानी हो सकती है। डायबिटीज वाले लोगों के लिए हफ्ते का दूसरा भाग थोड़ा संवेदनशील रहेगा। शराब और तंबाकू छोड़ने के बारे में गंभीरता से सोचें। जंक फूड की जगह फल-सब्जियां अधिक लें। दांतों से जुड़ी छोटी परेशानियां भी आ सकती हैं, जिनके लिए डॉक्टर की सलाह लेनी पड़ सकती है। जो लोग स्मोकिंग छोड़ना चाहते हैं, उनके लिए यह हफ्ता बेहद अच्छा है।

डॉ. जे.एन. पांडेय

वैदिक ज्योतिष एवं वास्तु विशेषज्ञ

ई-मेल: djnpandey@gmail.com

फोन: 91-9811107060 (केवल व्हाट्सएप)

Yogesh Joshi

लेखक के बारे में

Yogesh Joshi
योगेश जोशी हिंदुस्तान डिजिटल में सीनियर कंटेंट प्रड्यूसर हैं। उत्तराखंड के अल्मोड़ा जिले के मेहला गांव के रहने वाले हैं। पिछले छह सालों से पत्रकरिता कर रहे हैं। एनआरएआई स्कूल ऑफ मास कम्युनिकेश से जर्नलिज्म में स्नातक किया और उसके बाद 'अमर उजाला डिजिटल' से अपने करियर की शुरुआत की, जहां धर्म और अध्यात्म सेक्शन में काम किया।लाइव हिंदुस्तान में ज्योतिष और धर्म- अध्यात्म से जुड़ी हुई खबरें कवर करते हैं। पिछले तीन सालों से हिंदुस्तान डिजिटल में कार्यरत हैं। अध्यात्म के साथ ही प्रकृति में गहरी रुचि है जिस कारण भारत के विभिन्न मंदिरों का भ्रमण करते रहते हैं। और पढ़ें
