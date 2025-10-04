वृषभ साप्ताहिक राशिफल: वृषभ राशि वालों के लिए 5-11 अक्टूबर तक का समय कैसा रहेगा? विस्तृत राशिफल

Taurus Weekly Horoscope: राशि चक्र की यह दूसरी राशि है, इस राशि का चिन्ह ’बैल’ है। वृष राशि का स्वामी ग्रह शुक्र है। जिन जातकों के जन्म समय में चन्द्रमा वृष राशि में गोचर कर रहा होता है। आइए जानते हैं, 5-11 अक्टूबर तक का समय आपके लिए कैसा रहेगा।

Taurus Weekly Horoscope, वृषभ राशिफल 5-11 अक्टूबर 2025: वृषभ राशि वालों के लिए इस सप्ताह लगातार कोशिश और क्लियर ऑप्शन शांत ग्रोथ लाएंगे। फैमिली और फ्रेंड प्रैक्टिकल सलाह दे सकते हैं। रूटीन पर ध्यान दें, छोटे-छोटे काम निपटा लें और जल्दबाजी में खर्च करने से बचें। छोटी जीत को सेलिब्रेट करें और खाली समय का इस्तेमाल कोई छोटी-मोटी स्किल सीखने में करें और धीरे-धीरे मिलने वाले रिवार्ड के लिए दिल को उम्मीदों से भरा रखें।

वृषभ साप्ताहिक लव राशिफल- इस सप्ताह आपकी लव लाइफ स्टेबल रहने वाली है। सिंपल प्लानिंग और छोटी-छोटी खुशियों के बारे में बात करने में समय व्यतीत करें। अगर आप किसी के साथ रहते हैं, तो प्यार से काम शेयर करें और उनकी कोशिश की तारीफ करें। सिंगल लोग कम्युनिटी एक्टिविटी या फैमिली इंवेंट में एक नया फ्रेंड बना सकते हैं। लड़ाई से बचें, प्यार भरे शब्द भरोसे का निर्माण करते हैं। जब किसी को समय की जरूरत हो तो उसे स्पेस दें। मदद करने, सुनने जैसे छोटे विचारशील इशारे आपके रिश्ते को अब और ज्यादा स्ट्रांग और खुशहाल बना देंगे।

वृषभ साप्ताहिक करियर राशिफल- काम स्लो लेकिन निश्चित स्पीड से चलता है। एक या दो क्लियर लक्ष्य सेट करें और उन्हें स्टेप बाय स्टेप पूरा करें। जब संभव हो तो कलीग को प्रैक्टिकल मदद का ऑफर दें, इससे सम्मान मिल सकता है। नया काम शुरू करने से पहले निर्देश पढ़ें और अगर कुछ समझ न आए तो शांत होकर सवाल पूछें। रूटीन में एक छोटा सा बदलाव वर्क फ्लो प्रवाह को आसान बना देगा। अपने काम में लगातार ग्रोथ दिखाने के लिए विचारों के लिए एक नोटबुक रखें और सिंपल जीतों पर नजर रखें।

वृषभ साप्ताहिक आर्थिक राशिफल- पैसों के मामले स्थिर दिख रहे हैं लेकिन सावधानी से विचार करने की जरूरत है। खर्च के लिए एक सिंपल वीकली प्लान बनाएं और उस पर टिके रहें। हर वीक एक छोटी रकम बचाएं और बेकार के फिजूलखर्ची से बचें। अगर आपको खरीदना ही है, तो वैल्यू चुनें और रिटर्न पॉलिसी को चेक करें। किसी बड़ी पेमेंट से पहले किसी भरोसेमंद फ्रेंड या फैमिली मेंबर से दूसरी राय लें।

वृषभ साप्ताहिक सेहत राशिफल- इस वीक आपका शरीर स्थिर और जेंटल केयर चाहता है। हर सुबह थोड़ा टहलें, थकने पर आराम करें और अक्सर सादा पानी पिएं। किसी भी दर्द को कम करने के लिए सिंपल घरेलू एक्सरसाइज और छोटी स्ट्रेचिंग की कोशिश करें। एनर्जी बनाए रखने के लिए फ्रेश फूट्स, सब्जियां और साबुत अनाज खाएं। देर तक भारी भोजन करने और सोने से पहले बहुत ज्यादा देर तक स्क्रीन पर रहने से बचें।

वृषभ राशि के गुण- ताकत - भावुक, व्यावहारिक, सावधानीपूर्वक, धैर्यवान, कलापूर्ण, दयालु

कमजोरी- असहिष्णु, भरोसेमंद, जिद्दी

प्रतीक- बैल

तत्व- पृथ्वी

शरीर का भाग- गर्दन और गला

राशि स्वामी- शुक्र

शुभ दिन- शुक्रवार

शुभ रंग- गुलाबी

भाग्यशाली अंक- 6

लकी स्टोन- ओपल

वृषभ राशि अनुकूलता चार्ट- स्वाभाविक झुकाव: कर्क, कन्या, मकर, मीन

अच्छी अनुकूलता: वृषभ, वृश्चिक

औसत अनुकूलता: मेष, मिथुन, तुला, धनु

किस राशि के साथ कम जमेगी: सिंह, कुंभ

डॉ. जे.एन. पांडेय

वैदिक ज्योतिष एवं वास्तुविशेषज्ञ

ई-मेल: djnpandey@gmail.com