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वृषभ साप्ताहिक राशिफल: वृषभ राशि वालों के लिए कैसा रहेगा 5-11 जुलाई तक का समय? पढ़ें विस्तृत राशिफल

Anita Baranwal लाइव हिन्दुस्तान
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Taurus Weekly Horoscope 5–11 July 2026: वृषभ राशि वालों के लिए सप्ताह की शुरुआत सकारात्मक रहेगी। सामाजिक सम्मान बढ़ेगा और अनुभवी लोगों का सहयोग मिलेगा। करियर में अच्छे अवसर मिल सकते हैं, जबकि आर्थिक मामलों में सोच-समझकर निवेश करना फायदेमंद रहेगा।

वृषभ साप्ताहिक राशिफल: वृषभ राशि वालों के लिए कैसा रहेगा 5-11 जुलाई तक का समय? पढ़ें विस्तृत राशिफल

Taurus Weekly Horoscope 5-11 July 2026, वृषभ राशिफल: यह सप्ताह सुखद शुरुआत लेकर आएगा। कोई मन की इच्छा धीरे-धीरे पूरी होती दिख सकती है। बड़े भाई-बहन, वरिष्ठ या किसी अनुभवी व्यक्ति का सहयोग मन को सुरक्षा देगा। सामाजिक दायरे में सम्मान बढ़ेगा। शुक्र आपकी वाणी में मिठास देगा और लोग आपकी बात सहजता से सुनेंगे।

मध्य सप्ताह में घर, पैसे और परिवार से जुड़े व्यावहारिक निर्णय सामने आ सकते हैं। अचानक मेहमान आएं तो उन्हें बोझ न मानें। उनसे अच्छी खबर या उपयोगी संकेत मिल सकते हैं। गुरुवार से खर्च और चिड़चिड़ापन बढ़ सकता है। किसी छोटे सदस्य की बात मन खराब करे तो तुरंत प्रतिक्रिया न दें। शनिवार फिर से सम्मान और काम में प्रोत्साहन लेकर आएगा।

वृषभ राशि का लव राशिफल

प्रेम संबंधों के लिए शुरुआती दिन अच्छे रहेंगे। विवाहित लोग साथ में भोजन, बातचीत या शांत शाम का आनंद ले सकते हैं। अगर व्यस्तता के कारण दूरी रही है, तो मंगलवार रिश्ते में गर्माहट लौटाएगा। प्रेम में बड़े दिखावे से ज्यादा बार-बार किए गए छोटे स्नेहपूर्ण काम असर करेंगे।

बुधवार को आपकी भाषा में आकर्षण रहेगा। अविवाहित लोगों को किसी परिचित से रुचि का संकेत मिल सकता है। गुरुवार को धन, परिवार या भाई-बहन से जुड़ी बात पर वैवाहिक तनाव बढ़ सकता है। उस समय बात को निजी चोट न बनाएं। शुक्रवार भावनात्मक रहेगा, पर सच्चाई और नरमी रिश्ता संभाल लेगी। शनिवार को आत्मविश्वास लौटेगा।

वृषभ राशि का करियर राशिफल

विद्यार्थियों को सहयोगी माहौल मिलेगा। सहपाठी, वरिष्ठ या शिक्षक से मिली मदद पढ़ाई को सरल बना सकती है। जो प्रश्न लंबे समय से टल रहा था, उसे पूछ लें। नोट्स साझा करें। पढ़ाई को आखिरी समय की घबराहट पर न छोड़ें।

नौकरी और कारोबार में सोमवार और मंगलवार स्थिर रहेंगे। बुधवार क्लाइंट, बिक्री, पढ़ाने, काउंसलिंग या पब्लिक डीलिंग के लिए अच्छा है। आपकी बात में भरोसा दिखेगा। गुरुवार और शुक्रवार परिवार या खर्च की चिंता से ध्यान भटक सकता है। कोई कागज या बड़ा फैसला थकान में साइन न करें। शनिवार करियर के लिए मजबूत दिन रहेगा।

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वृषभ राशि का आर्थिक राशिफल

धन के मामले में शुरुआत मजबूत है। कमाई, बचत और भविष्य के लिए कुछ अलग रखने की सोच बनेगी। फिक्स्ड डिपॉजिट, म्यूचुअल फंड या सुरक्षित योजना पर विचार किया जा सकता है। लक्ष्य सुरक्षा हो, दिखावा नहीं। मंगलवार आमदनी और खर्च में संतुलन रखेगा।

बुधवार समझदारी से निवेश के लिए अच्छा है। पुरानी बचत, बीमा, परिवार की जरूरत और लंबी अवधि की योजना देखें। प्रॉपर्टी का फैसला अभी टालना बेहतर रहेगा। गुरुवार और शुक्रवार खर्च तेजी से बढ़ सकते हैं। कम मूड में खरीदारी न करें। शनिवार वित्त को फिर राहत देगा, पर चमकदार मौका देखकर जल्दबाजी न करें।

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वृषभ राशि का स्वास्थ्य राशिफल

स्वास्थ्य का मुख्य मंत्र है, गति कम रखें। शुरुआत अच्छी लगेगी, लेकिन इसी भरोसे में खुद को ज्यादा न थकाएं। बुधवार को अति परिश्रम से बचें। ऑफिस, घर, सामाजिक काम और परिवार की जिम्मेदारी सब एक साथ उठाने से शरीर चुपचाप विरोध कर सकता है।

गुरुवार को घर या वैवाहिक तनाव पाचन, नींद और भूख पर असर डाल सकता है। यात्रा में ध्यान रखें। हल्का भोजन, कम स्क्रीन, शांत प्रार्थना और समय पर सोना मदद करेगा। शनिवार को ऊर्जा लौटेगी। फिर भी दिन को इतना न भरें कि शाम तक थकान चिड़चिड़ाहट बन जाए।

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सप्ताह की सलाह

शुरुआत की मिठास को संभालकर रखें। खर्च और क्रोध पर नियंत्रण रखेंगे तो सप्ताहांत अच्छा परिणाम देगा।

Anita Baranwal

लेखक के बारे में

Anita Baranwal

अनिता बरनवाल: वैदिक ज्ञान, परामर्श और संस्थागत नेतृत्व का सशक्त नाम
अनिता बरनवाल देश की प्रतिष्ठित वैदिक ज्योतिषी, वास्तु विशेषज्ञ, शिक्षिका और आध्यात्मिक परामर्शदाता हैं। वे एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक हैं। वर्ष 2007 में आरंभ हुई उनकी ज्योतिषीय यात्रा व्यक्तिगत परामर्श और अध्यापन से आगे बढ़कर एक अंतरराष्ट्रीय आध्यात्मिक परामर्श संस्थान के निर्माण तक पहुंची है। देश के अनेकानेक प्रतिष्ठित ज्योतिषी अनिता बरनवाल जी से अपने पारिवारिक मसलों, विशेषकर बच्चों के विवाह के बारे में, व्यक्तिगत सलाह लेते रहते हैं।

अनुभव एवं कार्यक्षेत्र
वर्ष 2005 से वैदिक ज्योतिष और आध्यात्मिक परामर्श में सक्रिय
एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक
उत्तराखंड विश्वविद्यालय से ज्योतिष में स्नातकोत्तर उपाधि (एमए एस्ट्रोलॉजी )
‘ज्योतिष विशारद’ एवं ‘हस्तरेखा विशारद’
ICAS द्वारा ज्योतिष अध्यापन एवं शोध के लिए ‘ज्योतिष वाचस्पति’
ज्योतिष अध्यापन एवं प्रशिक्षण का दो दशकों से अधिक का अनुभव
राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय में शोध पत्रों की प्रस्तुति
भारत सहित 100 से अधिक देशों में क्लाइंट्स
निजी, पारिवारिक, वैवाहिक और कॉरपोरेट परामर्श
मीडिया एवं डिजिटल प्लेटफॉर्म के लिए ज्योतिषीय विश्लेषण
राष्ट्रिय समाचार पत्रों के संपादकीय पृष्ठ पर लेख प्रकाशित
चुनाव, मौसम, मानसून, युद्ध, फिल्म जगत, प्रमुख व्यक्तियों और व्यावसायिक संस्थानों से संबंधित विषयों पर सटीक भविष्यवाणियां

प्रमुख सम्मान
वैदिक ज्ञान के संरक्षण, नैतिक आध्यात्मिक परामर्श और एक वैश्विक संस्थान के निर्माण में योगदान के लिए ‘वर्ष की महिला उद्यमी’—इंटरनेशनल वुमन अवॉर्ड्स 2026
टॉप वुमन एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर—2022 - ग्रेट कंपनीज और थिंक टैंक डीबीसी
ज्योतिष वाचस्पति सहित विभिन्न ज्योतिषीय उपाधियां
एक्सीलेंसी आइक्निक अवार्ड 2025 में ‘भारत की सर्वश्रेष्ठ ज्योतिषी’ अवॉर्ड
विभिन्न राष्ट्रीय-अंतरराष्ट्रीय सम्मेलनों और संस्थाओं द्वारा सम्मान

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