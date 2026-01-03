वृषभ साप्ताहिक राशिफल : वृषभ राशि वालों के लिए 4 से 10 जनवरी तक का समय कैसा रहेगा? पढ़ें विस्तृत राशिफल

संक्षेप: Taurus Weekly Horoscope: राशि चक्र की यह दूसरी राशि है, इस राशि का चिन्ह ’बैल’ है। वृष राशि का स्वामी ग्रह शुक्र है। जिन जातकों के जन्म समय में चन्द्रमा वृष राशि में गोचर कर रहा होता है। आइए जानते हैं, 4 से 10 जनवरी तक का समय आपके लिए कैसा रहेगा…

Taurus Weekly Horoscope, वृषभ राशिफल (4- 10 जनवरी 2026) : इस सप्ताह आपकी मन की शांति आपकी सबसे बड़ी ताकत बनेगी। धैर्य रखें, नरमी बनाए रखें और देखिए कैसे चीजें अपने आप सही जगह पर बैठने लगेंगी। ज्यादा भागदौड़ या जबरदस्ती करने की जरूरत नहीं है, सब धीरे-धीरे ठीक होता जाएगा। वृषभ राशि वालों के लिए यह हफ्ता संतुलन लेकर आ रहा है। आपकी शांत और समझदारी भरी सोच आपको सही फैसले लेने में मदद करेगी। जो काम पहले मुश्किल लग रहे थे, अब उन्हें संभालना आसान लगेगा। दोस्तों और परिवार का साथ सुकून देगा और आपकी मेहनत का असर अब साफ़ दिखने लगेगा। यह समय छोटी-छोटी खुशियों को महसूस करने का है।

वृषभ राशि का लव राशिफल: इस हफ्ते प्यार में सब कुछ सहज और आरामदायक रहेगा। अगर आप रिश्ते में हैं, तो आपके पार्टनर का सहयोग आपको खास महसूस कराएगा। छोटी-छोटी बातों का ध्यान रखना रिश्ते में मिठास बढ़ाएगा। अगर आप सिंगल हैं, तो किसी की प्यारी बात दिल को छू सकती है। भावनाओं में ज्यादा जिद या हठ न करें, समझदारी और अपनापन रिश्तों को और करीब लाएगा।

वृषभ राशि का करियर राशिफल: कामकाज में आपकी एकाग्रता और धैर्य साफ नजर आएगा। जिन कामों में सब्र की जरूरत है, उनमें आपको सफलता मिलेगी। किसी भी काम को जल्दी न निपटाएं, धीरे और सही तरीके से आगे बढ़ना आपके लिए फायदेमंद रहेगा। किसी सीनियर से सलाह या तारीफ मिल सकती है। लगातार मेहनत करते रहें, इससे काम में तरक्की के साथ मन का संतोष भी मिलेगा।

वृषभ राशि का आर्थिक राशिफल: पैसों के मामले में यह हफ्ता बचत और समझदारी से सोचने का है। अचानक कोई छोटा फायदा या गिफ्ट मिल सकता है। इस समय किसी को उधार देने से बचें। लंबे समय को ध्यान में रखकर निवेश या खर्च की योजना बनाएं। अनुशासन में रहकर खर्च करेंगे तो आर्थिक तौर पर खुद को ज्यादा सुरक्षित और संतुलित महसूस करेंगे।

वृषभ राशि का स्वास्थ्य राशिफल: इस सप्ताह आप खुद को मानसिक रूप से शांत और हल्का महसूस करेंगे। प्रकृति के करीब समय बिताना आपके मन को और अच्छा करेगा। ज्यादा खाने या आराम को नजरअंदाज करने से बचें। संतुलित भोजन, हल्की स्ट्रेचिंग और पूरी नींद आपकी सेहत को ठीक रखेगी। सोने से पहले हल्का संगीत सुनना या थोड़ा पढ़ना भी मन को तरोताजा करेगा।

