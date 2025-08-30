Taurus Weekly Horoscope 31 August- 6 September 2025 vrishabh rashi ka saptahik rashifal वृषभ साप्ताहिक राशिफल : वृषभ राशि वालों के लिए 31 अगस्त से 6 सितंबर तक का समय कैसा रहेगा? पढ़ें विस्तृत राशिफल, एस्ट्रोलॉजी न्यूज़ - Hindustan
Taurus Weekly Horoscope 31 August- 6 September 2025 vrishabh rashi ka saptahik rashifal

वृषभ साप्ताहिक राशिफल : वृषभ राशि वालों के लिए 31 अगस्त से 6 सितंबर तक का समय कैसा रहेगा? पढ़ें विस्तृत राशिफल

Taurus Weekly Horoscope: राशि चक्र की यह दूसरी राशि है, इस राशि का चिन्ह ’बैल’ है। वृष राशि का स्वामी ग्रह शुक्र है। जिन जातकों के जन्म समय में चन्द्रमा वृष राशि में गोचर कर रहा होता है। आइए जानते हैं, 31 अगस्त से 6 सितंबर तक का समय आपके लिए कैसा रहेगा…

Yogesh Joshi लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली, डॉ. जे.एन. पांडेयSat, 30 Aug 2025 08:39 PM
Taurus Weekly Horoscope, वृषभ राशिफल ( 31अगस्त- 6 सितंबर 2025) : पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ में बैलेंस बनाएं। संपत्ति को बढ़ाने के लिए भी तैयार रहें। अनहेल्दी आदतों से दूर रहें। रोजाना एक्सरसाइज करें। रिलेशनशिप में सुखद पलों का अनुभव करेंगे। ऑफिस में शांत रहें और प्रोफेशनल जरूरतों को पूरा करें। आज स्वास्थ्य और आर्थिक स्थिति अच्छी रहेगी।

लव राशिफल- लवर की भावनाओं के साथ न खेलें। ऐसा करने से रिलेशनशिप में समस्याएं आ सकती हैं। इस सप्ताह अच्छे श्रोता बने। आज लव लाइफ में आनंद के पल जिएंगे। लवर के साथ घूमने का प्लान बना सकते हैं। इस सप्ताह कुछ शादीशुदा महिलाएं अपने एक्स के पास वापस जा सकती हैं, जिससे वैवाहिक जीवन में समस्याएं आएंगी। कुछ महिलाएं रिलेशनशिप में किसी तीसरे की दखलअंदाजी को महसूस करेंगी। इससे वैवाहिक जीवन में समस्याएं रहेंगी।

करियर राशिफल- आपको टार्गेट की तरफ अधिक ध्यान देना चाहिए। सीनियर्स चाहेंगे की आप काम में अधिक मेहनत करें जिससे काम समय से पहले पूरा हो जाए। आपकी कम्यूनिकेशन स्किल्स अच्छी हैं, लेकिन आप सिर्फ इससे क्लाइंट का दिल नहीं जीत पाएंगे। कोई प्रोजेक्ट सही से पूरा नहीं हो पाएगा और क्लाइंट चाहेगा कि आप इस कार्य को फिर से करें। इससे आपका मनोबल कम होगा। हालांकि हार न माने और इसको चुनौती की तरह लें। कुछ जातकों को पहला ऑफर लेटर मिल सकता है। जो लोग जॅाब के लिए विदेश जाना चाहते हैं उन्हें परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है।

आर्थिक राशिफल- इस सप्ताह कोई बड़ी आर्थिक समस्याएं नहीं होंगी। कुछ महिलाएं नया वाहन या कोई इलेक्ट्रॉनिक सामान लेकर खुश होंगी। इस सप्ताह आप किसी दोस्त के साथ चले आ रहे हैं आर्थिक विवाद को सुलझा लेंगे। हालांकि दोस्तों या परिवार के साथक साथ जश्न मना सकते हैं। यहां पर आपको पैसे खर्च करने के भी मौके मिलेंगे। संपत्ति से जुड़े किसी कानूनी मामले में भी आपको जीत मिल सकती है। संपत्ति खरीदने के लिए सप्ताह का अंतिम भाग काफी अच्छा है।

स्वास्थ्य राशिफल- छाती से संबंधित समस्याएं हो सकती हैं। हालांकि ये समस्या सीरियस नहीं होगी लेकिन फिर भी डॅाक्टर से सलाह कर लें। कुछ महिलाओं को स्त्री संबंधित समस्याएं हो सकती हैं। बच्चों को ओरल हेल्थ इश्यूज हो सकते हैं। मानसिक तनाव को दूर करने के लिए योगा या मेडिटेशन करें। सुबह और शाम को वॅाक पर जाएं, इससे आपका स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। आपको सर के ऊपर भारी सामान उठाते समय सावधान रहें।

डॉ. जे.एन. पांडेय

वैदिक ज्योतिष एवं वास्तु विशेषज्ञ

ई-मेल: djnpandey@gmail.com

फोन: 91-9811107060 (केवल व्हाट्सएप)