वृषभ साप्ताहिक राशिफल: वृषभ राशि के लिए 30 नवंबर-6 दिसंबर का समय कैसा रहेगा?

संक्षेप: Taurus Horoscope Rashifal : राशि चक्र की यह दूसरी राशि है, इस राशि का चिन्ह ’बैल’ है। वृष राशि का स्वामी ग्रह शुक्र है। जिन जातकों के जन्म समय में चन्द्रमा वृष राशि में गोचर कर रहा होता है, उनकी राशि वृषभ मानी जाती है।

Taurus Weekly Horoscope, वृषभ साप्ताहिक राशिफल: रिश्ते में छोटी-मोटी दिक्कतें होंगी, लेकिन पक्का करें कि आप उन्हें सॉल्व कर लें। वर्कप्लेस पर प्रोडक्टिव बने रहने के लिए प्रोफेशनल चुनौतियों को सुलझाएं। पैसा और हेल्थ दोनों पर ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है।

वृषभ राशि के लिए 30 नवंबर-6 दिसंबर का समय कैसा रहेगा? इस सप्ताह वृषभ राशि की लव लाइफ: आपके लव अफेयर में ज्यादा बातचीत की जरूरत है। आज के दिन शब्दों और इशारों पर ध्यान देना भी जरूरी है। ऐसी बातचीत से बचें, जिससे पार्टनर की भावनाओं को ठेस पहुंचे। रिश्ता तब और मजबूत होता है, जब दोनों पार्टनर खुशी और दुख शेयर करते हैं। किसी तीसरे व्यक्ति को अपने रिश्ते में दखल न देने दें। शादीशुदा लोगों को एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर से दूर रहना चाहिए, जिसका फैमिली लाइफ पर गंभीर असर पड़ सकता है। कुछ महिलाएं परिवार बढ़ाने को लेकर सीरियस होंगी।

इस सप्ताह वृषभ राशि का करियर राशिफल: इस सप्ताह प्रोफेशनल लाइफ प्रोडक्टिव रहेगी। आप ज्यादातर प्रोफेशनल चुनौतियों को सुलझा लेंगे। हफ्ते का पहला हिस्सा जॉब इंटरव्यू में जाने के लिए अच्छा है। आईटी, हेल्थकेयर, एविएशन, बैंकिंग, एडवरटाइजिंग, आर्किटेक्चर और हॉस्पिटैलिटी प्रोफेशनल्स को विदेश में मौके मिलेंगे। आप बिजनेस में नए आइडिया सोच सकते हैं। वर्कप्लेस पर मुश्किल समय में कोई सीनियर आपको गाइड करेगा। जो लोग सैलरी में बढ़ोतरी या प्रमोशन की उम्मीद कर रहे हैं, उनके लिए खुश होने की वजहें होंगी। बिजनेसमैन नए एरिया में ट्रेड बढ़ाने के बारे में सीरियसली सोच सकते हैं।

फाइनेंशियल लाइफ: हफ्ते कई शुरुआत में पैसे से जुड़ी छोटी-मोटी दिक्कतें हो सकती हैं। जैसे-जैसे हफ्ता आगे बढ़ेगा, चीजें पटरी पर आ जाएँगी। आप इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस खरीद सकते हैं। प्रॉपर्टी से जुड़े झगड़ों में सफलता मिलेगी। जीवनसाथी से फाइनेंशियल सपोर्ट मिलेगा। इससे हफ्ते के दूसरे हिस्से में कुछ जरूरी मामलों को संभालने में मदद मिलेगी। बिजनेसमैन टैक्स से जुड़े मामलों को सुलझा लेंगे। आप कोई प्रॉपर्टी भी बेचेंगे।

सेहत राशिफल: हेल्थ पर ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है। ऑफिशियल स्ट्रेस घर ले जाने से बचें। जो लोग फोर-व्हीलर चलाते हैं, उन्हें हफ्ते के दूसरे हिस्से में सावधान रहना चाहिए। इस हफ्ते शराब और तंबाकू से सेवन से बचें और खूब पानी पिएं। जिन लोगों को दिल की बीमारी की हिस्ट्री रही है, उन्हें कॉम्प्लीकेशन्स हो सकती हैं। जिन लोगों की इस हफ्ते सर्जरी होनी है, वे इसे करवा सकते हैं।

डॉ. जे.एन. पांडेय

वैदिक ज्योतिष एवं वास्तु विशेषज्ञ