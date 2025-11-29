Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsधर्म न्यूज़Taurus Weekly Horoscope 30 November-6 December 2025 Vrishabh Saptahik Rashifal
वृषभ साप्ताहिक राशिफल: वृषभ राशि के लिए 30 नवंबर-6 दिसंबर का समय कैसा रहेगा?

वृषभ साप्ताहिक राशिफल: वृषभ राशि के लिए 30 नवंबर-6 दिसंबर का समय कैसा रहेगा?

संक्षेप:

Taurus Horoscope Rashifal : राशि चक्र की यह दूसरी राशि है, इस राशि का चिन्ह ’बैल’ है। वृष राशि का स्वामी ग्रह शुक्र है। जिन जातकों के जन्म समय में चन्द्रमा वृष राशि में गोचर कर रहा होता है, उनकी राशि वृषभ मानी जाती है।

Sat, 29 Nov 2025 08:29 PMShrishti Chaubey लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
share Share
Follow Us on

Taurus Weekly Horoscope, वृषभ साप्ताहिक राशिफल: रिश्ते में छोटी-मोटी दिक्कतें होंगी, लेकिन पक्का करें कि आप उन्हें सॉल्व कर लें। वर्कप्लेस पर प्रोडक्टिव बने रहने के लिए प्रोफेशनल चुनौतियों को सुलझाएं। पैसा और हेल्थ दोनों पर ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

वृषभ राशि के लिए 30 नवंबर-6 दिसंबर का समय कैसा रहेगा?

इस सप्ताह वृषभ राशि की लव लाइफ: आपके लव अफेयर में ज्यादा बातचीत की जरूरत है। आज के दिन शब्दों और इशारों पर ध्यान देना भी जरूरी है। ऐसी बातचीत से बचें, जिससे पार्टनर की भावनाओं को ठेस पहुंचे। रिश्ता तब और मजबूत होता है, जब दोनों पार्टनर खुशी और दुख शेयर करते हैं। किसी तीसरे व्यक्ति को अपने रिश्ते में दखल न देने दें। शादीशुदा लोगों को एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर से दूर रहना चाहिए, जिसका फैमिली लाइफ पर गंभीर असर पड़ सकता है। कुछ महिलाएं परिवार बढ़ाने को लेकर सीरियस होंगी।

इस सप्ताह वृषभ राशि का करियर राशिफल: इस सप्ताह प्रोफेशनल लाइफ प्रोडक्टिव रहेगी। आप ज्यादातर प्रोफेशनल चुनौतियों को सुलझा लेंगे। हफ्ते का पहला हिस्सा जॉब इंटरव्यू में जाने के लिए अच्छा है। आईटी, हेल्थकेयर, एविएशन, बैंकिंग, एडवरटाइजिंग, आर्किटेक्चर और हॉस्पिटैलिटी प्रोफेशनल्स को विदेश में मौके मिलेंगे। आप बिजनेस में नए आइडिया सोच सकते हैं। वर्कप्लेस पर मुश्किल समय में कोई सीनियर आपको गाइड करेगा। जो लोग सैलरी में बढ़ोतरी या प्रमोशन की उम्मीद कर रहे हैं, उनके लिए खुश होने की वजहें होंगी। बिजनेसमैन नए एरिया में ट्रेड बढ़ाने के बारे में सीरियसली सोच सकते हैं।

ये भी पढ़ें:8 महीने तक शनि मार्गी से इन राशियों को होगा फायदा, जानें शनि की साढ़ेसाती के उपाय
ये भी पढ़ें:आज से शनि के नक्षत्र में शुक्र गोचर, इन 3 राशियों को होगा धन लाभ

फाइनेंशियल लाइफ: हफ्ते कई शुरुआत में पैसे से जुड़ी छोटी-मोटी दिक्कतें हो सकती हैं। जैसे-जैसे हफ्ता आगे बढ़ेगा, चीजें पटरी पर आ जाएँगी। आप इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस खरीद सकते हैं। प्रॉपर्टी से जुड़े झगड़ों में सफलता मिलेगी। जीवनसाथी से फाइनेंशियल सपोर्ट मिलेगा। इससे हफ्ते के दूसरे हिस्से में कुछ जरूरी मामलों को संभालने में मदद मिलेगी। बिजनेसमैन टैक्स से जुड़े मामलों को सुलझा लेंगे। आप कोई प्रॉपर्टी भी बेचेंगे।

सेहत राशिफल: हेल्थ पर ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है। ऑफिशियल स्ट्रेस घर ले जाने से बचें। जो लोग फोर-व्हीलर चलाते हैं, उन्हें हफ्ते के दूसरे हिस्से में सावधान रहना चाहिए। इस हफ्ते शराब और तंबाकू से सेवन से बचें और खूब पानी पिएं। जिन लोगों को दिल की बीमारी की हिस्ट्री रही है, उन्हें कॉम्प्लीकेशन्स हो सकती हैं। जिन लोगों की इस हफ्ते सर्जरी होनी है, वे इसे करवा सकते हैं।

ये भी पढ़ें:राशिफल: 30 नवंबर को मेष राशि से लेकर मीन का दिन कैसा रहेगा?
ये भी पढ़ें:3 दिन बाद से बदलेंगे इन राशियों के दिन, बुध की सीधी चाल देगी लाभ ही लाभ
ये भी पढ़ें:शनि की राशि में मंगल का गोचर, इन 3 राशियों को मिलेगा भाग्य का पूरा साथ

डॉ. जे.एन. पांडेय

वैदिक ज्योतिष एवं वास्तु विशेषज्ञ

ई-मेल:djnpandey@gmail.com

फोन: 91-9811107060 (केवल व्हाट्सएप)

Shrishti Chaubey

लेखक के बारे में

Shrishti Chaubey
लाइव हिन्दुस्तान में बतौर कॉन्टेंट प्रोड्यूसर काम कर रही सृष्टि चौबे को पत्रकारिता में 2 साल से ज्यादा का अनुभव है। सृष्टि को एस्ट्रोलॉजी से जुड़े विषयों पर लिखने की अच्छी समझ है। इसके अलावा वे एंटरटेनमेंट और हेल्थ बीट पर भी काम कर चुकी हैं। सृष्टि ग्रह गोचर, नक्षत्र परिवर्तन, हस्तरेखा, फेंगशुई और वास्तु पर अच्छी जानकारी रखती हैं। खबर लिखने के साथ-साथ इन्हें वीडियो कॉन्टेंट और रिपोर्टिंग में भी काफी रुचि है। सृष्टि ने जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन किया है। अपने कॉलेज के दिनों में इन्होंने डाटा स्टोरी भी लिखी है। साथ ही फैक्ट चेकिंग की अच्छी समझ रखती हैं। और पढ़ें
Taurus Taurus Horoscope Vrish Rashifal
जानें धर्म न्यूज़ ,Choti Diwali Wishes , Rashifal, Panchang , Numerology से जुडी खबरें हिंदी में हिंदुस्तान पर| हिंदू कैलेंडर से जानें शुभ तिथियां और बनाएं हर दिन को खास!
अपना राशिफल जाने