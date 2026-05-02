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वृषभ साप्ताहिक राशिफल: वृषभ राशि के लिए 3 से 9 मई तक का समय कैसा रहेगा?

May 02, 2026 10:06 pm ISTIshita Kotiya लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
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Taurus Horoscope Rashifal : राशि चक्र की यह दूसरी राशि है, इस राशि का चिन्ह ’बैल’ है। वृष राशि का स्वामी ग्रह शुक्र है। जिन जातकों के जन्म समय में चन्द्रमा वृष राशि में गोचर कर रहा होता है, उनकी राशि वृषभ मानी जाती है।

वृषभ साप्ताहिक राशिफल: वृषभ राशि के लिए 3 से 9 मई तक का समय कैसा रहेगा?

Taurus Weekly Horoscope 3-9 May 2026 Saptahik Vrishabh Rashifal, वृषभ साप्ताहिक राशिफल: इस हफ्ते आपकी बातों में काफी शक्ति नजर आएगी। बुध का वृषभ में होना आपको क्लियर रूप से सोचने और व्यावहारिक ढंग से बोलने में मदद करेगा। कोई डिसीजन, टास्क संबंधी वादा, डॉक्युमेंट्स या बातचीत पर ध्यान देने की आवश्यकता हो सकती है। जो मायने रखता है, वही कहें, लेकिन दृढ़ता को हठ में न बदलें। आप बिना माहौल को गंभीर बनाए क्लियर हो सकते हैं। सप्ताह के मध्य में, करियर का दबाव, एक्सपेक्टेशन या कोई लक्ष्य पर विचार-विमर्श की आवश्यकता हो सकती है। अपनी स्पीड पर भरोसा करने के लिए यह एक पॉजिटिव सप्ताह है। आपको अपनी बात साबित करने के लिए बहुत अधिक प्रेशर लगाने की आवश्यकता नहीं है। कॉन्फिडेंस बार-बार क्लैरिटी देने से कहीं अधिक प्रभावी होगा। अगर आप स्टेबल बने रहते हैं, तो लोग आपकी बात को समझ जाएंगे।

साप्ताहिक लव राशिफल

खामोशी से काम नहीं चलेगा, शायद आपकी फीलिंग्स सामने वाले को उतना अच्छे से समझ ना आए, जितना आप एसपेक्ट कर रहे हैं। अगर आप रिलेशनशिप में हैं, तो जो भी चाहिए उसे साफ और सीधे लफ्जों में बताएं, बजाय इसके कि एसपेक्ट करें कि वो खुद ही ये समझने कि कोशिश करें। टाइम, सपोर्ट या प्लांस को लेकर एक प्रैक्टिकल बातचीत आपको सुकून देगी, और इससे माहौल ज्यादा सिरियस या थकाने वाला भी नहीं लगेगा। सिंगल्स को कोई ऐसा मिल सकता है, जो आपकी कदर करे। सिर्फ इसलिए किसी को मत चुनिए क्योंकि वो जाना-पहचाना या सुलझा हुआ लग रहा है। इस बात पर ध्यान दें कि जब आप अपनी जरूरतें साफतौर पर बताते हैं, तो क्या वो इंसान आपकी बात सुनता है? प्रेम तब ज्यादा गहरा लगता है जब आपको किसी को अपने पास रखने के लिए अपने स्वयं से समझौता ना करना पड़े। अगर बात खत्म होने के बाद दिल को सुकून मिले, तो उस फीलिंग पर ट्रस्ट करें।

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साप्ताहिक करियर राशिफल

किसी मीटिंग, या डॉक्युमेंट के लिए सावधानीपूर्वक शब्दों का चयन आवश्यक हो सकता है। अगर आप काम करते हैं, तो किसी टास्क, डेडलाइन या जिम्मेदारी पर अंतिम जवाब देने से पहले समय लें। इस सप्ताह आप अच्छी तरह से डिसीजन ले सकते हैं, जब आप जल्दबाजी से बचते हैं। अगर कोई आपसे तुरंत कमिटमेंट मांगता है, तो पहले डिटेल्स पूछें। स्टूडेंट्स एक नियमित समय सीमा से लाभ उठा सकते हैं, खासकर उन टॉपिक के लिए जिनमें दोहराव की आवश्यकता होती है। ये सप्ताह प्रगति को सपोर्ट करता है। हां और सम्मानपूर्वक ना, दोनों ही आपके भविष्य की रक्षा कर सकते हैं। अपने काम, समय और तैयारी को अपने जवाब का सपोर्ट करने दें। आप कुछ ऐसा चाह सकते हैं, जिससे जीवन आसान या अधिक सुखद हो जाए। काम या आराम से जुड़ी सेविंग्स, निवेश और खरीदारी की सावधानीपूर्वक जांच करें।

साप्ताहिक फाइनेंशियल राशिफल

इंकम, और अपनी मेहनत के बदले मिलने वाला फायदा इस हफ्ते आपके दिमाग में छाया रह सकता है। आप शायद ऐसी चीजें चाहें, जो लाइफ को आसान या बेहतर बनाएं, पर ये जरूर चेक कर लें कि क्या वो आपकी सिक्योरिटी को मजबूत कर रही हैं। सुख-सुविधाएं तभी अच्छी लगती हैं जब वो बाद में कोई अनजाना सा प्रेशर पैदा ना करें। अपनी सेविंग्स, इंवेस्टमेंट और काम या आराम से जुड़ी खरीदारी को बहुत ध्यान से रिव्यू करें। सिर्फ इसलिए किसी खर्चे के लिए 'हां' ना कहें क्योंकि वो आपको नॉर्मल लग रहा है। जब खर्चे आपकी जरूरतों के हिसाब से होते हैं, तब पैसे को लेकर तनाव कम हो जाता है। एक अच्छा प्लान आपको बिना किसी गिल्ट के चीजों को एन्जॉय करने में मदद करेगा। ये हफ्ता आपको यह भी दिखा सकता है कि आपका टैलेंट कहां बेहतर प्रैक्टिकल रिटर्न डिजर्व करती है। सिर्फ किसी और को कंफर्टेबल फील कराने के लिए अपनी मेहनत की कीमत कम ना आंकें।

साप्ताहिक हेल्थ राशिफल

डिसीजन लेने में देरी या भावनाओं को लंबे समय तक दबाए रखने पर शरीर प्रतिक्रिया दे सकता है। अगर आप चीजों को चुपचाप ढोते रहते हैं तो गर्दन में तनाव, गले में खिंचाव, जबड़े में जकड़न, धीमी पाचन क्रिया या गहरी नींद जैसी समस्याएं हो सकती हैं। केवल इसलिए दिक्कतों को नजरअंदाज न करें क्योंकि आप अभी भी काम कर सकते हैं। गर्म भोजन, हल्की-फुल्की कसरत और आराम से मदद मिलेगी। काम को सजा न बनाएं। यह सप्ताह देखभाल को सपोर्ट करता है। जब आपका शरीर शांत महसूस करेगा, तो आपका मन भी हर फैसले को इतनी गंभीरता से नहीं लेगा। शांत शरीर आपके विकल्पों को कम तनावपूर्ण बना देगा।

इशिता कोटिया

(वैदिक ज्योतिषी, टैरो कार्ड रीडर, तांत्रिक विद्या विशेषज्ञ, लाइफ कोच, मनोवैज्ञानिक)

ईमेल: healingwithishita@gmail.com

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Ishita Kotiya

लेखक के बारे में

Ishita Kotiya

इशिता कोटिया को ज्योतिष और टैरो प्लेटफॉर्म पर IshK Aura के नाम से जाना जाता है। वो एक मनोवैज्ञानिक, ज्योतिषी और होलिस्टिक लाइफ स्ट्रैटेजिस्ट हैं। वे मनोविज्ञान की समझ को ज्योतिष और इंट्यूटिव साइंसेस के साथ जोड़कर लोगों को मार्गदर्शन देती हैं और उनकी जिंदगी को आसान बनाती हैं।


इशिता ने क्लिनिकल साइकोलॉजी में मास्टर डिग्री प्राप्त की है और इमोशनल ट्रॉमा, रिश्तों की समस्याओं और व्यवहार से जुड़े पैटर्न को समझने में विशेषज्ञता रखती हैं। उनकी खास बात ये है कि वे वैज्ञानिक मनोविज्ञान और पारंपरिक ज्योतिष को मिलाकर ऐसी सलाह देती हैं जो समझने में आसान होते हैं और लोग उन्हें आसानी से अपना भी सकते हैं।


इशिता को टैरो, ज्योतिष, ऑकल्ट साइंसेस, रेकी और अन्य इंट्यूटिव हीलिंग तरीकों में 10 साल से अधिक का अनुभव है। वो सर्टिफाइड लाइफ कोच और मास्टर स्पिरिचुअल लाइफ कोच भी हैं। साथ ही वे प्राणिक हीलिंग और रेकी की प्रैक्टिशनर हैं। उन्होंने बॉडी लैंग्वेज एनालिसिस (लेवल 1 और 2) में भी सर्टिफिकेशन किया है, जिसमें उनका फोकस क्रिमिनोलॉजी पर रहा है। ऐसे में वह जिंदगी के हर पहलु को ध्यान में रखते हुए लोगों को सलाह देती हैं।


इशिता लगातार हेल्थ एस्ट्रोलॉजी और प्रेडिक्टिव एस्ट्रोलॉजी का अध्ययन करती रहती हैं ताकि लोगों को बेहतर और गहराई से गाइडेंस दे सकें। उनका एकमात्उर द्देश्य लोगों को समझ और बैलेंस के साथ आगे बढ़ने में मदद करना है ताकि लोगों की जिंदगी स्मूदली चलती रहें।

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