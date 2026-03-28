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वृषभ साप्ताहिक राशिफल : वृषभ राशि वालों के लिए 29 मार्च से 4 अप्रैल तक का समय कैसा रहेगा? पढ़ें विस्तृत राशिफल

Mar 28, 2026 08:42 pm ISTDr JN Pandey लाइव हिन्दुस्तान
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Taurus Weekly Horoscope: राशि चक्र की यह दूसरी राशि है, इस राशि का चिन्ह ’बैल’ है। वृष राशि का स्वामी ग्रह शुक्र है। जिन जातकों के जन्म समय में चन्द्रमा वृष राशि में गोचर कर रहा होता है। आइए जानते हैं, 29 मार्च से 4 अप्रैल तक का समय आपके लिए कैसा रहेगा…

वृषभ साप्ताहिक राशिफल : वृषभ राशि वालों के लिए 29 मार्च से 4 अप्रैल तक का समय कैसा रहेगा? पढ़ें विस्तृत राशिफल

Taurus Weekly Horoscope, वृषभ राशिफल (29 मार्च- 4 अप्रलै 2026) : इस हफ्ते वृषभ राशि वालों के लिए समय थोड़ा मिला-जुला रहेगा। कुछ चीजें आपके हिसाब से चलेंगी, तो कुछ में रुकावट भी आ सकती है। ऐसे में घबराने की जरूरत नहीं है, धीरे-धीरे सब ठीक होता जाएगा। प्यार, काम और पैसों- तीनों जगह ध्यान देना पड़ेगा। सेहत को भी नजरअंदाज न करें।

आगे पढ़ें, वृषभ राशि का लव, करियर, आर्थिक और स्वास्थ्य राशिफल-

वृषभ राशि का लव राशिफल- रिश्तों के मामले में यह हफ्ता थोड़ा नाजुक रह सकता है। पार्टनर आपकी बातों को लेकर सवाल उठा सकता है, जिससे मन खराब हो सकता है। लेकिन यहां गुस्सा करने से बात और बिगड़ सकती है। बेहतर रहेगा कि सामने वाले की बात ध्यान से सुनें और शांत रहकर जवाब दें। कुछ लोगों को लगेगा कि रिश्ते में थोड़ी दूरी या स्पेस जरूरी है, तो इसे गलत न समझें। पुराना कोई रिश्ता या याद भी इस हफ्ते सामने आ सकती है, जिससे कन्फ्यूजन बढ़ सकता है। अगर समझदारी से बात करेंगे तो मामला संभल जाएगा। हफ्ते के आखिर में रिश्ते को लेकर कोई बड़ा फैसला भी लिया जा सकता है। जो लोग दूर हैं, उन्हें बात करते रहना चाहिए, नहीं तो गलतफहमी बढ़ सकती है।

वृषभ राशि का करियर राशिफल- काम के मामले में शुरुआत थोड़ी धीमी रह सकती है। कुछ काम अटक सकते हैं या मन मुताबिक रिजल्ट नहीं मिलेगा। लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि चीजें खराब हो जाएंगी। धीरे-धीरे आप सब संभाल लेंगे। जरूरी है कि आप अपना फोकस बनाए रखें और काम को टालें नहीं। ऑफिस में किसी बहस या राजनीति में पड़ने से बचें। इससे सिर्फ नुकसान होगा। सीनियर्स के साथ तालमेल बनाकर चलेंगे तो काम आसान रहेगा। कुछ लोगों को नई जिम्मेदारी मिल सकती है, जिससे थोड़ा दबाव महसूस होगा, लेकिन आगे चलकर फायदा मिलेगा। नौकरी बदलने का सोच रहे हैं तो मौका मिल सकता है। स्टूडेंट्स के लिए भी समय ठीक है, मेहनत का फल मिलेगा।

वृषभ राशि का आर्थिक राशिफल- पैसों के मामले में यह हफ्ता ठीक रहेगा, लेकिन लापरवाही नहीं करनी चाहिए। छोटे-छोटे खर्च बढ़ सकते हैं, जिससे बजट थोड़ा बिगड़ सकता है। हालांकि, आपके पास इतना पैसा रहेगा कि जरूरी काम रुकेंगे नहीं। पुराने निवेश से कुछ फायदा मिल सकता है। लेकिन नए और बड़े निवेश करने से अभी बचना ही बेहतर रहेगा। खासकर ऐसे कामों में पैसा न लगाएं जहां रिस्क ज्यादा हो। घर के लिए कुछ खरीदारी भी हो सकती है। कुछ लोग इलेक्ट्रॉनिक सामान या गाड़ी लेने का प्लान बना सकते हैं। बिजनेस करने वालों को पार्टनर के साथ तालमेल बनाकर चलना होगा।

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वृषभ राशि का स्वास्थ्य राशिफल- सेहत को लेकर इस हफ्ते थोड़ी सावधानी जरूरी है। कोई बड़ी दिक्कत नहीं दिख रही, लेकिन छोटी-छोटी परेशानी हो सकती है। सांस से जुड़ी दिक्कत या थकान महसूस हो सकती है। महिलाओं को सिर दर्द या माइग्रेन परेशान कर सकता है। बच्चों को खेलते समय चोट लगने का ध्यान रखना होगा। जिन लोगों को दिल की समस्या है, उन्हें खास ध्यान रखना चाहिए। खाने-पीने में लापरवाही न करें। तला-भुना कम खाएं और हल्का खाना लें। शराब और सिगरेट से दूरी रखना बेहतर रहेगा। घर के बड़े लोग चलते समय सावधान रहें, फिसलने का खतरा हो सकता है।

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डॉ. जे.एन. पांडेय

वैदिक ज्योतिष एवं वास्तु विशेषज्ञ

ई-मेल: djnpandey@gmail.com

फोन: 91-9811107060 (केवल व्हाट्सएप)

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Dr JN Pandey

लेखक के बारे में

Dr JN Pandey

संक्षिप्त विवरण: डॉ. जे.एन पांडेय एक वैदिक ज्योतिष और वास्तु विशेषज्ञ हैं, जिनके पास 25 वर्षों से अधिक का गहन अनुभव है। ज्योतिष और धार्मिक विषयों पर उनके लेख पर दुनियाभर के पाठक भरोसा जताते आ रहे है। यही वजह है कि ज्योतिष और वास्तु के क्षेत्र में इनकी एक विशिष्ट पहचान है।


शैक्षणिक पृष्ठभूमि

वैदिक ज्योतिष और वास्तु विशेषज्ञ डॉ. जे. एन. पांडेय ने वाराणसी के प्रतिष्ठित बनारस हिंदू विश्वविद्यालय (B.H.U.) से वैदिक ज्योतिष में डॉक्टरेट और मास्टर डिग्री प्राप्त की है। शैक्षणिक उत्कृष्टता के लिए 1992 में भारत के यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमिशन (U.G.C.) द्वारा डॉ. पांडे को राष्ट्रीय विद्वान के रूप में चुना गया, जिससे उन्हें वैदिक ज्योतिष के क्षेत्र में गहन शोध करने का अवसर मिला।


योगदान

शोध और अकादमिक योगदान के अलावा, डॉ. पांडेय ने B.H.U. द्वारा प्रकाशित प्रतिष्ठित पंचांग (विश्व पंचांगम) में सह-संपादक के रूप में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। इसके साथ ही उन्होंने B.H.U. में स्नातक छात्रों को पढ़ाकर नई पीढ़ी के ज्योतिषियों को अपने गहन ज्ञान और शैक्षणिक दृष्टिकोण से मार्गदर्शन प्रदान किया।


उपलब्धियां

डॉ. पांडेय साइबर एस्ट्रो लिमिटेड के संस्थापक सदस्यों में से एक थे और मई 1997 में कंपनी के गठन से ही मुख्य ज्योतिषी के रूप में शामिल हुए। उन्होंने ज्योतिष टीम का नेतृत्व करते हुए उच्च गुणवत्ता वाली सेवाएं और कंटेंट प्रदान किया। 2008 में वे कंपनी के मुख्य संचालन अधिकारी बने और पूरे संगठन के संचालन और व्यवसाय की जिम्मेदारी संभाली। बाद में डॉ. पांडे साइबर मीडिया समूह की कंपनियों के शीर्ष निर्णय-निर्माण निकाय (S.F.R.M.) का हिस्सा बने। 27 वर्षों तक की लंबी सेवा के बाद उन्होंने अप्रैल 2024 में साइबर एस्ट्रो लिमिटेड से अपना रास्ता अलग कर लिया


विशेषज्ञ

वैदिक ज्योतिष के क्षेत्र में गहन शोध
वास्तु एक्सपर्ट

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