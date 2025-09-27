Taurus Weekly Horoscope 28 September- 4 october 2025 vrishabh rashi ka saptahik rashifal वृषभ साप्ताहिक राशिफल : वृषभ राशि वालों के लिए 28 सितंबर से 4 अक्टूबर तक का समय कैसा रहेगा? पढ़ें विस्तृत राशिफल, एस्ट्रोलॉजी न्यूज़ - Hindustan
वृषभ साप्ताहिक राशिफल : वृषभ राशि वालों के लिए 28 सितंबर से 4 अक्टूबर तक का समय कैसा रहेगा? पढ़ें विस्तृत राशिफल

Taurus Weekly Horoscope: राशि चक्र की यह दूसरी राशि है, इस राशि का चिन्ह ’बैल’ है। वृष राशि का स्वामी ग्रह शुक्र है। जिन जातकों के जन्म समय में चन्द्रमा वृष राशि में गोचर कर रहा होता है। आइए जानते हैं, 28 सितंबर से 4 अक्टूबर तक का समय आपके लिए कैसा रहेगा…

Yogesh Joshi लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली, डॉ. जे.एन. पांडेयSat, 27 Sep 2025 07:34 PM
Taurus Weekly Horoscope, वृषभ राशिफल ( 28 सितंबर- 4 अक्टूबर 2025) : इस हफ्ते रोमांटिक लाइफ को खुशहाल बनाए रखने पर ध्यान दें। ऑफिस में नई जिम्मेदारियां लेकर अपनी अहमियत साबित करें। धन और स्वास्थ्य दोनों ही पॉजिटिव रहेंगे। प्यार की परेशानियां सुलझाएं और ऑफिस के कामों को गंभीरता से लें। पैसों को समझदारी से संभालें। इस हफ्ते स्वास्थ्य के मामले में भी किस्मत साथ देगी।

लव राशिफल: इस सप्ताह रिश्ते पर ध्यान देना जरूरी है। इगो से जुड़े मुद्दे रहेंगे, इसलिए खुलकर बात करने के लिए तैयार रहें। जो लोग अभी-अभी नए रिश्ते में हैं, उनके लिए हफ्ते का पहला भाग बहुत महत्वपूर्ण होगा। पार्टनर की भावनाओं को समझें। अच्छे लिसनर बनें और उनके पर्सनल-प्रोफेशनल दोनों कामों में सपोर्ट करें। कुछ महिलाओं की शादी से संबंधित समस्याएं इस सप्ताह दूर हो जाएंगी।

करियर राशिफल: प्रोफेशनल चुनौतियों को आत्मविश्वास से संभालें। परफार्मेंस से जुड़े मुद्दे आएंगे, लेकिन क्लाइंट्स के साथ तुम्हारा पुराना रिकॉर्ड काम आएगा। आप नए-नए आइडियाज ला सकते हैं, जो अहम प्रोजेक्ट्स में काम आएंगे। जो लोग किसी नई ऑर्गनाइजेशन में हैं, वे बिना पूछे ओपिनियन देकर सीनियर्स को नाराज न करें। टीम मीटिंग्स में इनोवेटिव कॉन्सेप्ट्स रखें इससे क्लाइंट्स भी इंप्रेस होंगे।

आर्थिक राशिफल: इस सप्ताह कोई बड़ी आर्थिक समस्या नहीं आएगी, फिर भी खर्चों पर नजर रखना अच्छा रहेगा। महिला उद्यमियों को सरकारी सहायता मिलेगी। घर का रिनोवेशन भी हो सकता है। इस हफ्ते आप लोन चुका सकते हैं और पुराने बकाए भी क्लियर कर सकते हैं। हफ्ते का दूसरा भाग स्टॉक्स और बिजनेस में निवेश के लिए अच्छा रहेगा। बिजनेसमेन को फॅारेन करेंसी में फंड्स भी मिल सकते हैं।

स्वास्थ्य राशिफल: कोई गंभीर स्वास्थ्य समस्या नहीं आएगी लेकिन कुछ महिलाओं को ब्लड-रिलेटेड इश्यूज हो सकते हैं। बच्चों को खेलते समय हल्की-फुल्की चोट लग सकती है जो गंभीर नहीं होगी। डाइट पर ध्यान दें। सब्जी-फलों का सेवन अधिक करें। हफ्ते के दूसरे भाग में जिम या योगा जॉइन करने का विचार भी कर सकते हैं। कुछ बच्चों को खेलते समय चोट भी लग सकती है।

