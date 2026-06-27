वृषभ साप्ताहिक राशिफल: धन लाभ के बन रहे हैं योग, लेकिन इस एक गलती से रहें बचकर

Taurus Weekly Horoscope: वृषभ राशि वालों के लिए सप्ताह की शुरुआत सामान्य रहेगी, लेकिन धैर्य रखना जरूरी होगा। रुका हुआ पैसा मिलने की संभावना है। सप्ताह के दूसरे हिस्से में करियर, आय और रिश्तों में सुधार के संकेत हैं। वहीं स्वास्थ्य, यात्रा और निवेश से जुड़े मामलों में सावधानी बरतने की सलाह दी गई है।

Taurus Weekly Horoscope 28 June-4 July 2026, वृषभ साप्ताहिक राशिफल: यह सप्ताह शुरुआत में मिला-जुला रह सकता है। कोई अटका पैसा या रुका हुआ काम आगे बढ़े तो राहत मिलेगी, लेकिन मन पूरी तरह संतुष्ट नहीं रहेगा। परिणाम उम्मीद से कम लग सकते हैं। शनि की धीमी चाल आपको धैर्य सिखा रही है। एक छोटी निराशा को पूरे सप्ताह का रंग न बनने दें। किसी जरूरतमंद की मदद करना आपके मन को भी स्थिर करेगा। सप्ताह के पहले तीन दिन यात्रा, सड़क, औजार, वाहन और बोलचाल में सावधानी बरतने की जरूरत रहेगी। कोई अनचाही खबर या छोटी रुकावट मन को भारी कर सकती है। बुधवार के बाद माहौल धीरे-धीरे साफ होने लगेगा। गुरुवार से भाग्य का साथ मिलेगा, आय में सुधार दिखेगा और बच्चों से जुड़ी कोई बात खुशी दे सकती है। शुक्रवार और शनिवार राहत देने वाले दिन रहेंगे। वरिष्ठों का सहयोग मिलेगा। कारोबार में विस्तार की योजना बन सकती है, लेकिन बच्चे की सेहत या व्यवहार पर ध्यान देना होगा।

वृषभ राशि का साप्ताहिक लव राशिफल रिश्तों में सप्ताह की शुरुआत नरमी की मांग करती है। अगर मन पहले से खिन्न है, तो उसका असर विवाह या प्रेम संबंध पर न पड़ने दें। जीवनसाथी की बात पहले सुनें। हर मतभेद का जवाब देना जरूरी नहीं होता। मंगलवार और बुधवार को छोटी-छोटी बातें बहस का रूप ले सकती हैं। इसलिए बोलने से पहले थोड़ा रुकना बेहतर रहेगा। सप्ताह के दूसरे हिस्से में रिश्तों की गर्माहट लौटेगी। शुक्रवार से प्रेम और अपनापन बढ़ सकता है। जीवनसाथी का व्यवहार सहयोगी रहेगा और साथ बिताया समय सुख देगा। अगर बच्चों की वजह से घर में तनाव रहा है, तो एक-दूसरे को दोष देने के बजाय मिलकर बात करें। अविवाहित लोग किसी भी रिश्ते को जल्दबाजी में आगे न बढ़ाएं। भरोसा ही हर रिश्ते की सबसे मजबूत नींव होता है।

वृषभ राशि का साप्ताहिक करियर राशिफल काम और पढ़ाई की रफ्तार सप्ताह की शुरुआत में थोड़ी असमान रह सकती है। विद्यार्थियों को ध्यान भटकने से बचना होगा। देर रात तक पढ़ने की आदत इस सप्ताह ज्यादा फायदा नहीं देगी।नौकरी करने वालों को छोटी गलती, देरी या गलत जवाब देने से बचना चाहिए। थकान के कारण ध्यान कमजोर पड़ सकता है। मध्य सप्ताह में आपकी भाषा ही करियर का सबसे बड़ा मुद्दा बन सकती है। सहकर्मियों, वरिष्ठों या क्लाइंट से बातचीत करते समय स्वर शांत रखें। गुरुवार से स्थिति में सुधार होगा। आय और आत्मविश्वास दोनों बढ़ेंगे। शुक्रवार को कारोबार में नए काम या विस्तार की चर्चा हो सकती है। शनिवार को वरिष्ठों का सहयोग मिलेगा। विद्यार्थियों को सप्ताहांत में तय समय पर पढ़ाई करनी चाहिए, प्रेरणा का इंतजार नहीं करना चाहिए।

वृषभ राशि का साप्ताहिक आर्थिक राशिफल धन के मामले में सप्ताह की शुरुआत राहत दे सकती है। रुका हुआ पैसा वापस मिलने की संभावना है। फिर भी सप्ताह के पहले हिस्से में जोखिम वाले निवेश से बचना बेहतर रहेगा। मन बेचैन हो तो पैसों से जुड़ा कोई भी फैसला सोच-समझकर लें। भावनाओं में आकर खरीदारी करने से बचें। गुरुवार के बाद आमदनी बेहतर लग सकती है। सामाजिक सम्मान भी बढ़ सकता है, खासकर बच्चों या परिवार से जुड़ी किसी अच्छी खबर की वजह से। शुक्रवार और शनिवार आर्थिक रूप से मजबूत दिन रहेंगे। कारोबारियों को अतिरिक्त आय या विस्तार के अवसर मिल सकते हैं। बच्चे की सेहत, पढ़ाई या जरूरतों पर खर्च होने की संभावना है। निवेश करने से पहले किसी अनुभवी व्यक्ति की सलाह जरूर लें। केवल उत्साह देखकर पैसा न लगाएं।

वृषभ राशि का साप्ताहिक स्वास्थ्य राशिफल स्वास्थ्य पर विशेष ध्यान देने की जरूरत रहेगी, खासकर सप्ताह के पहले हिस्से में। वाहन चलाते समय, सड़क पार करते समय और मशीन या औजार का इस्तेमाल करते समय पूरी सावधानी रखें। जल्दबाजी छोटी परेशानी का कारण बन सकती है। मध्य सप्ताह में नसों पर तनाव, थकान या हल्की उदासी महसूस हो सकती है। बाएं पैर, मांसपेशियों या पोश्चर से जुड़ी परेशानी हो तो आराम करें और हल्की स्ट्रेचिंग करें। गुरुवार और शुक्रवार से सेहत में सुधार महसूस होगा। पूजा, शांत संगीत या कुछ देर प्रार्थना करना मन को सुकून देगा। सप्ताहांत में बच्चे की सेहत पर नजर रखें और अपनी नींद भी पूरी करें।