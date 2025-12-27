Hindustan Hindi News
वृषभ साप्ताहिक राशिफल: वृषभ राशि के लिए 28 दिसंबर से 3 जनवरी का समय कैसा रहेगा?

संक्षेप:

Taurus Horoscope Rashifal : राशि चक्र की यह दूसरी राशि है, इस राशि का चिन्ह ’बैल’ है। वृष राशि का स्वामी ग्रह शुक्र है। जिन जातकों के जन्म समय में चन्द्रमा वृष राशि में गोचर कर रहा होता है, उनकी राशि वृषभ मानी जाती है।

Dec 27, 2025 08:40 pm ISTShrishti Chaubey लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
Taurus Weekly Horoscope 28 December-3 January 2026, वृषभ साप्ताहिक राशिफल: लव अफेयर में आने वाली दिक्कतों को सुलझाने की कोशिश करें। इस सप्ताह रिश्ते को अगले लेवल पर ले जाने के बारे में सोचें। छोटी-मोटी प्रोफेशनल चुनौतियां आ सकती हैं, लेकिन आप उन पर काबू पा लेंगे। इस सप्ताह धन और सेहत दोनों अच्छी सिचूऐशन में रहेंगे। प्यार के मामले में आपकी ईमानदारी अच्छे नतीजे लाएगी। प्रोफेशनल चुनौतियों को समझदारी से संभालने की जरूरत है। इस सप्ताह सेहत और धन दोनों ही अच्छी स्थिति में रहेंगे। काम पर फोकस रखें। जानें 28 दिसंबर से 3 जनवरी के सप्ताह का राशिफल डिटेल में-

वृषभ राशि के लिए 28 दिसंबर से 3 जनवरी का समय कैसा रहेगा?

वृषभ राशि का इस सप्ताह का लव राशिफल: लव के मामले में खुशी महसूस होगी। आपको अपने पार्टनर से बिना शर्त प्यार मिलेगा। ज्यादा बातचीत की जरूरत है। कुछ महिलाओं को अपने रिलेशन को लेकर अपने परिवार से विरोध का सामना करना पड़ सकता है। इस सप्ताह परिवार के प्रेशर को संभालते समय समझदारी से काम लें। आप इस वीकेंड पर छुट्टी का प्लान बना सकते हैं, या आप रिश्ते को अगले लेवल पर ले जाने के बारे में भी सोच सकते हैं। मैरिड महिलाएं भी अपने पारिवारिक जीवन की सभी समस्याओं को सुलझाने में खुश रहेंगी।

वृषभ राशि का इस सप्ताह का करियर राशिफल: करियर में तरक्की की गुंजाइश है। इस सप्ताह ऑफिस के दबाव को सावधानी से संभालें और प्रोफेशनल काबिलियत साबित करने के हर मौके का इस्तेमाल करें। जिन लोगों के इंटरव्यू लाइन में हैं, वे उन्हें क्लियर करके ऑफर लेटर पा सकते हैं। इस सप्ताह आपको सलाह दी जाती है कि आप धैर्य रखें। अपने सीनियर्स और बॉस के साथ दोस्ताना रिश्ता बनाए रखें। कुछ छात्रों को विदेशी यूनिवर्सिटी में भी एडमिशन मिलेगा। इस सप्ताह बिजनेसमैन हफ्ते के दूसरे हिस्से में नया वेंचर शुरू कर सकते हैं।

वृषभ राशि का इस सप्ताह का फाइनेंशियल राशिफल: इस सप्ताह घर में मेडिकल इमरजेंसी के कारण कुछ जातकों को बड़ी रकम खर्च करनी पड़ सकती है। कुछ पुरुष जातकों को कानूनी समस्याओं का भी सामना करना पड़ेगा, जिसमें ज्यादा खर्च हो सकता है। आपको पारिवारिक संपत्ति के मामले में भी घसीटा जा सकता है। कुछ महिलाएं किसी दोस्त या भाई-बहन के साथ पैसे का मामला सुलझा सकती हैं। बिना सोचे-समझे निवेश से बचना समझदारी है। इस सप्ताह एक्सपर्ट की मदद लें सकते हैं। कुछ जातक सप्ताह के पहले हिस्से में कोई प्रॉपर्टी या गाड़ी खरीदेंगे।

वृषभ राशि का इस सप्ताह का सेहत राशिफल: इस हफ्ते कोई बड़ी मेडिकल समस्या नहीं आएगी। सुबह टहलें या कुछ देर पेड़ के नीचे बैठें, जिससे आप तरोताजा महसूस करेंगे। इस सप्ताह का पहला हिस्सा जिम जॉइन करने के लिए अच्छा है। छोटी-मोटी एलर्जी हो सकती है, और बच्चे स्कूल भी मिस कर सकते हैं। इस सप्ताह महिलाओं को किचन में सब्जियां काटते समय और खाना बनाते समय सावधान रहने की जरूरत है।

डॉ. जे.एन. पांडेय

वैदिक ज्योतिष एवं वास्तु विशेषज्ञ

ई-मेल: djnpandey@gmail.com

फोन: 91-9811107060 (केवल व्हाट्सएप)

Shrishti Chaubey

लेखक के बारे में

Shrishti Chaubey
लाइव हिन्दुस्तान में बतौर कॉन्टेंट प्रोड्यूसर काम कर रही सृष्टि चौबे को पत्रकारिता में 2 साल से ज्यादा का अनुभव है। सृष्टि को एस्ट्रोलॉजी से जुड़े विषयों पर लिखने की अच्छी समझ है। इसके अलावा वे एंटरटेनमेंट और हेल्थ बीट पर भी काम कर चुकी हैं। सृष्टि ग्रह गोचर, नक्षत्र परिवर्तन, हस्तरेखा, फेंगशुई और वास्तु पर अच्छी जानकारी रखती हैं। खबर लिखने के साथ-साथ इन्हें वीडियो कॉन्टेंट और रिपोर्टिंग में भी काफी रुचि है। सृष्टि ने जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन किया है। अपने कॉलेज के दिनों में इन्होंने डाटा स्टोरी भी लिखी है। साथ ही फैक्ट चेकिंग की अच्छी समझ रखती हैं। और पढ़ें
