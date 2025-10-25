वृषभ साप्ताहिक राशिफल: वृषभ राशि के लिए 26 अक्टूबर-1 नवंबर का समय कैसा रहेगा?

संक्षेप: Taurus Horoscope Rashifal : राशि चक्र की यह दूसरी राशि है, इस राशि का चिन्ह ’बैल’ है। वृष राशि का स्वामी ग्रह शुक्र है। जिन जातकों के जन्म समय में चन्द्रमा वृष राशि में गोचर कर रहा होता है, उनकी राशि वृषभ मानी जाती है।

Taurus Weekly Horoscope, वृषभ साप्ताहिक राशिफल: अपने पार्टनर को अधिक समय दें। आप इसे अगले लेवल तक ले जाने पर भी विचार कर सकते हैं। ऑफिस में अनुशासित रहें। धन-संपत्ति का मामला पॉजिटिव है। छोटी-मोटी स्वास्थ्य से जुड़ी दिक्कतें आ सकती हैं।

वृषभ राशि के लिए 26 अक्टूबर-1 नवंबर का समय कैसा रहेगा? वृषभ लव लाइफ: आपको अपने प्रेमी/प्रेमिका पर स्नेह बरसाना चाहिए और उनकी एक्सपेक्टेशन पर खरा उतरना चाहिए। नए कपल्स के लिए यह सप्ताह महत्वपूर्ण है क्योंकि रिश्ते में पॉजिटिव मोड़ आएंगे। कुछ पुरुष जातक इस सप्ताह अपने साथी को माता-पिता से मिलवाने के लिए भी समय निकाल सकते हैं। आपको अपने विचारों को प्रेमी/प्रेमिका पर थोपने से बचना चाहिए। मैरिड महिलाओं को अपने पति के घर, खासकर ससुराल वालों के साथ, कुछ प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। इस बारे में तुरंत अपने जीवनसाथी से बात करें।

करियर राशिफल: ऑफिस में आपकी प्रोडक्टिविटी आज कम रहेगी। इससे आपके प्रदर्शन पर गंभीर प्रभाव पड़ सकता है। कुछ सीनियर्स नाराज भी हो सकते हैं। किसी टीम प्रोजेक्ट का हिस्सा होते हुए आपको अपने अहंकार को त्यागने के लिए तैयार रहना चाहिए। आपके ग्राहक अधिक बातचीत की मांग कर सकते हैं। इसके लिए आपको अपने तकनीकी स्किल्स को निखारने की भी आवश्यकता है। आर्किटेक्चर, डिजाइनिंग, विज्ञापन, मीडिया, कानून और एनीमेशन से जुड़े लोगों को विदेश में नए मौके मिल सकते हैं। कुछ बैंकिंग और अकाउंटिंग पेशेवर भी गणनाओं में गलतियों के कारण मुश्किल दौर से गुजर सकते हैं।

फाइनेंशियल लाइफ: विभिन्न स्रोतों से धन की प्राप्ति होगी, लेकिन इससे खर्चे भी बढ़ सकते हैं। जो लोग अपनी पारिवारिक या पैतृक संपत्ति बेचने की योजना बना रहे हैं, उनके लिए यह सही समय है। इस सप्ताह के दूसरे भाग में, आप गैर-सरकारी संगठनों और किसी अच्छे सामाजिक कार्य के लिए धन का दान भी कर सकते हैं। परिवार में किसी उत्सव में भी आपको धन खर्च करना पड़ सकता है। आप इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस या नया घर खरीदने पर भी विचार कर सकते हैं।

सेहत राशिफल: छोटी-मोटी स्वास्थ्य से जुड़ी प्रॉब्लम्स आपको परेशान कर सकती हैं। महिलाओं को संक्रमण या मुख स्वास्थ्य संबंधी दिक्कतें हो सकती हैं। आपको हड्डियों से जुड़ी समस्या भी हो सकती हैं, जिनके लिए ध्यान देने की आवश्यकता हो सकती है। जिन लोगों को गुर्दे की बीमारी का इतिहास रहा है, उन्हें सप्ताह के पहले भाग में सावधान रहना चाहिए। वाहन चलाते समय आपको सभी ट्रैफिक रूल्स का पालन करना चाहिए, क्योंकि छोटी-मोटी दुर्घटना भी हो सकती है।

डॉ. जे.एन. पांडेय

वैदिक ज्योतिष एवं वास्तु विशेषज्ञ