Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

वृषभ साप्ताहिक राशिफल: वृषभ राशि वालों के लिए कैसा रहेगा 26 जुलाई से 1 अगस्त तक का समय? पढ़ें विस्तृत राशिफल

By Anita Baranwal
लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
Follow us on Google News
share

वृषभ राशि वालों के लिए यह सप्ताह शुरुआत में थोड़ा चुनौतीपूर्ण रह सकता है, इसलिए धैर्य और सावधानी से काम लेना बेहतर रहेगा। मंगलवार शाम के बाद परिस्थितियां आपके पक्ष में आने लगेंगी और रुके हुए कामों में तेजी आएगी। नौकरी और कारोबार में नए अवसर मिल सकते हैं।

Aaj ka Vrishabh Rashifal Taurus Horoscope Today 23 July 2026 future predictions
Aaj ka Vrishabh Rashifal

Taurus Weekly Horoscope 26 July- 1 August 2026: वृषभ राशि वालों के लिए यह सप्ताह मिला-जुला रहेगा। हफ्ते की शुरुआत में थोड़ा संभलकर चलने की जरूरत है। रविवार और सोमवार को किसी बात को लेकर मन परेशान रह सकता है। किसी अपने से बहस होने की भी संभावना है। ऐसे में गुस्से में कोई बात न कहें, नहीं तो बाद में पछताना पड़ सकता है। अगर कहीं बाहर जाना हो तो गाड़ी आराम से चलाएं। जल्दबाजी करना ठीक नहीं रहेगा। मंगलवार शाम के बाद समय धीरे-धीरे आपके पक्ष में आने लगेगा। जो काम रुके हुए थे, उनमें फिर से रफ्तार आएगी। मन भी पहले से हल्का महसूस करेगा। परिवार के लोगों का साथ मिलेगा और घर का माहौल अच्छा रहेगा। सप्ताह के आखिर तक किस्मत भी आपका साथ देगी। कोई अच्छी खबर मिल सकती है या लंबे समय से अटका काम पूरा हो सकता है। पिता से जुड़ी कोई चिंता दूर हो सकती है। वहीं मां की सेहत और आराम का ध्यान जरूर रखें।

वृषभ राशि का लव राशिफल

रिश्तों के मामले में यह सप्ताह धैर्य रखने का है। शुरुआत के दो दिन काम का तनाव घर पर न निकालें। अगर पार्टनर की किसी बात से मन खराब हो जाए तो उसी समय जवाब देने के बजाय थोड़ा शांत रहें। छोटी-सी बात को बड़ा बनाने से बचें। मंगलवार के बाद रिश्तों में फिर से प्यार और अपनापन बढ़ेगा। जीवनसाथी के साथ अच्छा समय बिताने का मौका मिलेगा। परिवार के साथ बैठकर खाना खाना, कहीं घूमने जाना या साथ में पूजा करना आपको सुकून देगा। बच्चों की किसी बात से खुशी मिलेगी। अगर आप अभी अकेले हैं तो किसी नए रिश्ते में जल्दबाजी न करें। पहले सामने वाले को अच्छे से समझ लें।

वृषभ राशि का करियर राशिफल

नौकरी करने वालों के लिए सप्ताह की शुरुआत थोड़ी धीमी रह सकती है। काम में रुकावट आ सकती है या किसी जरूरी काम में देरी हो सकती है। लेकिन इससे परेशान होने की जरूरत नहीं है। धैर्य रखें और अपना काम करते रहें। ऑफिस में किसी से बहस करने से बचें। मंगलवार शाम के बाद काम में तेजी आएगी। पुराने रुके काम पूरे होने लगेंगे। बिजनेस करने वालों को नए लोगों से जुड़ने का मौका मिलेगा। शुक्रवार और शनिवार को अधिकारी आपके काम से खुश हो सकते हैं। विद्यार्थियों का पढ़ाई में मन लगेगा। मेहनत का अच्छा नतीजा मिलने की उम्मीद है।

ये भी पढ़ें:कन्या साप्ताहिक राशिफल : कुंभ का चंद्रमा प्रतियोगिता,हेल्थ की जिम्मेदारी बढ़ाएगा

वृषभ राशि का आर्थिक राशिफल

पैसों के मामले में सप्ताह की शुरुआत में थोड़ा संभलकर चलें। किसी की बातों में आकर पैसा निवेश न करें। जल्दी फायदा देने वाली किसी भी योजना से दूरी बनाकर रखें। जरूरत से ज्यादा खरीदारी करने से भी बचें, नहीं तो बजट बिगड़ सकता है। मंगलवार के बाद पैसों की स्थिति पहले से बेहतर होगी। रुका हुआ पैसा मिल सकता है। एक्स्ट्रा कमाई का भी मौका बन सकता है। अगर कोई बड़ा खर्च करना है तो पहले अच्छी तरह सोच लें। सेहत सामान्य रहेगी, लेकिन शुरुआत में थकान, पैरों में दर्द या शरीर में जकड़न महसूस हो सकती है। समय पर खाना खाएं, भरपूर नींद लें और रोज थोड़ा टहलें। गाड़ी चलाते समय पूरी सावधानी रखें। बेवजह की टेंशन लेने से बचें, क्योंकि यही आपकी सबसे बड़ी परेशानी बन सकती है।

ये भी पढ़ें:मेष राशि वालों के लिए कैसा रहेगा 26 जुलाई से 1 अगस्त तक का समय? पढ़ें राशिफल

सप्ताह की सलाह

हफ्ते की शुरुआत में धैर्य रखें और किसी भी फैसले में जल्दबाजी न करें। मंगलवार के बाद मिलने वाले मौकों का पूरा फायदा उठाएं। शांत दिमाग से काम करेंगे तो यह सप्ताह आपके लिए अच्छे नतीजे लेकर आएगा।

ये भी पढ़ें:पूरे अगस्त उल्टी चाल चलेंगे शनिदेव, मेष, तुला, वृश्चिक राशि वालों को होगा लाभ
Anita Baranwal

लेखक के बारे में

Anita Baranwal

अनिता बरनवाल: वैदिक ज्ञान, परामर्श और संस्थागत नेतृत्व का सशक्त नाम
अनिता बरनवाल देश की प्रतिष्ठित वैदिक ज्योतिषी, वास्तु विशेषज्ञ, शिक्षिका और आध्यात्मिक परामर्शदाता हैं। वे एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक हैं। वर्ष 2007 में आरंभ हुई उनकी ज्योतिषीय यात्रा व्यक्तिगत परामर्श और अध्यापन से आगे बढ़कर एक अंतरराष्ट्रीय आध्यात्मिक परामर्श संस्थान के निर्माण तक पहुंची है। देश के अनेकानेक प्रतिष्ठित ज्योतिषी अनिता बरनवाल जी से अपने पारिवारिक मसलों, विशेषकर बच्चों के विवाह के बारे में, व्यक्तिगत सलाह लेते रहते हैं।

अनुभव एवं कार्यक्षेत्र
वर्ष 2005 से वैदिक ज्योतिष और आध्यात्मिक परामर्श में सक्रिय
एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक
उत्तराखंड विश्वविद्यालय से ज्योतिष में स्नातकोत्तर उपाधि (एमए एस्ट्रोलॉजी )
‘ज्योतिष विशारद’ एवं ‘हस्तरेखा विशारद’
ICAS द्वारा ज्योतिष अध्यापन एवं शोध के लिए ‘ज्योतिष वाचस्पति’
ज्योतिष अध्यापन एवं प्रशिक्षण का दो दशकों से अधिक का अनुभव
राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय में शोध पत्रों की प्रस्तुति
भारत सहित 100 से अधिक देशों में क्लाइंट्स
निजी, पारिवारिक, वैवाहिक और कॉरपोरेट परामर्श
मीडिया एवं डिजिटल प्लेटफॉर्म के लिए ज्योतिषीय विश्लेषण
राष्ट्रिय समाचार पत्रों के संपादकीय पृष्ठ पर लेख प्रकाशित
चुनाव, मौसम, मानसून, युद्ध, फिल्म जगत, प्रमुख व्यक्तियों और व्यावसायिक संस्थानों से संबंधित विषयों पर सटीक भविष्यवाणियां

प्रमुख सम्मान
वैदिक ज्ञान के संरक्षण, नैतिक आध्यात्मिक परामर्श और एक वैश्विक संस्थान के निर्माण में योगदान के लिए ‘वर्ष की महिला उद्यमी’—इंटरनेशनल वुमन अवॉर्ड्स 2026
टॉप वुमन एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर—2022 - ग्रेट कंपनीज और थिंक टैंक डीबीसी
ज्योतिष वाचस्पति सहित विभिन्न ज्योतिषीय उपाधियां
एक्सीलेंसी आइक्निक अवार्ड 2025 में ‘भारत की सर्वश्रेष्ठ ज्योतिषी’ अवॉर्ड
विभिन्न राष्ट्रीय-अंतरराष्ट्रीय सम्मेलनों और संस्थाओं द्वारा सम्मान

विशेषज्ञता
वैदिक एवं फलित ज्योतिष
कुंडली मिलान और वैवाहिक सामंजस्य
प्रेम एवं पारिवारिक परामर्श
रत्न, रुद्राक्ष और यंत्र संबंधी परामर्श
वास्तुशास्त्र एवं पिरामिड वास्तु
अंकशास्त्र
कॉरपोरेट ज्योतिष एवं वास्तु परामर्श
जन्म-समय संशोधन
वैदिक यज्ञ एवं ज्योतिषीय उपाय
लोगो शास्त्र

और पढ़ें
Taurus Taurus Horoscope Vrishabh Rashifal अन्य..
जानें लेटेस्ट Dharm News, Aaj ka Rashifal और सटीक Panchang की जानकारी। अपनी डेली पूजा के लिए यहाँ पढ़ें Shiv Chalisa, Hanuman Chalisa और Bajrang Baanहिंदू कैलेंडर 2026 की शुभ तिथियों के साथ अपने हर दिन को खास बनाएं!
अपना राशिफल जाने